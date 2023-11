Magna donne vie à une meilleure mobilité au salon CES 2024

L’expertise complète de Magna en matière de véhicules et de systèmes est exposée aux côtés des produits et technologies les plus récents

Démonstrations de conduite en extérieur et de véhicules statiques avec les dernières technologies de sécurité active disponibles

Conférence de presse dans l’espace d’exposition intérieur du West Hall, stand no 3725



AURORA, Ontario, 29 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis près de sept décennies, Magna aide les constructeurs automobiles à bâtir un monde de mobilité meilleur et plus sûr pour chacun d’entre nous en favorisant le changement et l’innovation dans les domaines majeurs. Lors du CES 2024 à Las Vegas, l’entreprise de technologie de la mobilité présentera toute son expertise en matière de véhicules et de systèmes aux côtés des derniers produits et technologies qui définissent la voiture du futur dans les domaines clés des mégatendances, notamment la sécurité active, la connectivité et l’électrification.



« Grâce à notre expertise dans presque tous les domaines du véhicule, le CES nous offre une excellente occasion de montrer ce qu’il est possible de faire alors que nous nous dirigeons vers un avenir plus sûr et plus durable », a déclaré Eric Wilds, Directeur des ventes et du marketing. « Qu’il s’agisse de nos clients industriels renommés ou de nouveaux venus intervenant dans tous les aspects de la mobilité, nous sommes bien placés pour répondre aux besoins de transformation de l’industrie. »

L’entreprise offrira plusieurs possibilités de participer à des événements, notamment :

Avant l’ouverture du salon, Magna présentera un débat d’experts du sommet CES qui portera sur l’accélération du développement et de la mise en œuvre de la technologie V2X. Une discussion de 40 minutes, qui se tiendra le mardi 9 janvier à 9 heures (heure du Pacifique), au Las Vegas Convention Center (« LVCC »), au West Hall Level 2, W232, réunira des leaders de l’industrie de la mobilité.

Une conférence de presse sera également tenue sur le stand n o 3725 le mardi 9 janvier à 11 heures (heure du Pacifique), dans le West Hall du LVCC.

3725 le mardi 9 janvier à 11 heures (heure du Pacifique), dans le West Hall du LVCC. Des démonstrations de conduite en extérieur et de véhicules statiques présentant les dernières technologies de sécurité active de l’entreprise sont disponibles sur rendez-vous uniquement. Pour demander une démonstration ou un rendez-vous, soumettez une demande via la page d’accueil de Magna dédiée au CES 2024.



Pour vous tenir au courant de toutes les dernières nouveautés et obtenir de plus amples informations sur la participation de Magna au CES, rendez-vous sur le site magna.com/CES2024 ou suivez l’entreprise sur les médias sociaux.

BALISES

CES, produit et technologie, électrification, sécurité active, connectivité, voiture du futur

CONTACT POUR LES INVESTISSEURS

Louis Tonelli, Vice-président, Relations investisseurs

louis.tonelli@magna.com , 905-726-7035

CONTACT POUR LES MÉDIAS

Tracy Fuerst, Vice-présidente, Communications d’entreprise et relations publiques

tracy.fuerst@magna.com , 248-761-7004

NOTRE ACTIVITÉ

Magna n’est pas juste l’un des plus grands fournisseurs au monde dans le secteur automobile. Nous sommes une entreprise spécialisée dans les technologies de la mobilité conçue pour innover, dotée d’une équipe internationale à l’esprit d’entreprise comptant plus de 181 000 employés, répartis sur 344 sites de fabrication et 104 centres de développement de produits, d’ingénierie et de vente dans 29 pays. Avec plus de 65 ans d’expertise, notre écosystème de produits interconnectés associé à notre expertise complète dans le domaine des véhicules nous positionne de manière unique de sorte à faire progresser la mobilité dans un paysage de transport étendu.

Pour plus d’informations à propos de Magna (NYSE : MGA ; TSX : MG), rendez-vous sur le site www.magna.com , ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.

