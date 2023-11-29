ROAD CLOSURE INTERSTATE 89 S BETWEEN WILLISTON & RICHMOND
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
WILLISTON BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION
INTERSTATE 89 SOUTH BOUND BETWEEN EXIT 12[WILLISTON AND EXIT 11[RICHMOND] WILL BE CLOSED DUE TO WEATHER RELATED INCIDENT. MULTIPLE VEHICLES ARE OFF THE ROAD OR STUCK IN THE ROADWAY. CURRENTLY THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE CLOSURE.
UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY.
PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Louise M. Field
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher
(802)878-7111 option 3