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ROAD CLOSURE INTERSTATE 89 S BETWEEN WILLISTON & RICHMOND

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

WILLISTON BARRACKS

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY / TRAFFIC NOTIFICATION

 

INTERSTATE 89 SOUTH BOUND BETWEEN EXIT 12[WILLISTON AND EXIT 11[RICHMOND] WILL BE CLOSED DUE TO WEATHER RELATED INCIDENT.  MULTIPLE VEHICLES ARE OFF THE ROAD OR STUCK IN THE ROADWAY. CURRENTLY THERE IS NO ESTIMATE ON THE DURATION OF THE CLOSURE.

 

UPDATES WILL BE PROVIDED AS DETAILS ARE AVAILABLE

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS AND SEEK ALTERNATE ROUTES AND DRIVE SLOWLY. 

 

PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

Louise M. Field

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

Louise.Field@vermont.gov 

(802)878-7111  option 3

 

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ROAD CLOSURE INTERSTATE 89 S BETWEEN WILLISTON & RICHMOND

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