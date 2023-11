Communiqué de presse : L’Association canadienne de dermatologie annonce la nomination de Jacinthe Desaulniers à titre de nouvelle présidente-directrice générale

OTTAWA, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne de dermatologie accueille la nouvelle PDG, Jacinthe Desaulniers, pour diriger la vision stratégique de l’entreprise.



L’Association canadienne de dermatologie (ACD) est heureuse d’annoncer la nomination de Jacinthe Desaulniers comme sa nouvelle présidente-directrice générale. Cumulant plus de 25 ans d’expérience en leadership dans le secteur des soins de santé de l’Ontario, Mme Desaulniers apporte à ce rôle une richesse en matière de connaissances et d’innovation ainsi qu’une approche axée sur le patient.

Au cours de sa longue carrière, elle a exercé un mandat transformateur pendant 15 ans en tant que directrice générale du Réseau des services de santé en français (RSSFE), où elle a dirigé l’organisation avec succès en procédant à une restructuration de la gouvernance pour passer à un modèle communautaire. Sous sa direction, le RSSFE a connu une augmentation remarquable de ses membres, passant de cinq à plus de 1 000 membres individuels.

En plus de diriger l’élaboration de la stratégie nationale de données de la Société santé en français, Mme Desaulniers a notamment été le fer de lance de la création d’OZi, un organisme à but non lucratif. Approuvées et financées par Santé Canada pendant cinq ans, les stratégies de données d’OZi sont actuellement mises en œuvre dans diverses provinces et territoires, avec des négociations en cours dans plusieurs autres.

Avant d’occuper son poste au RSSFE, Mme Desaulniers a occupé des postes de direction au Centre de fertilité de L’Hôpital d’Ottawa, au Centre d’excellence de l’Ontario en santé mentale des enfants et des adolescents du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) et au Réseau de télémédecine de l’Ontario.

« Après une recherche rigoureuse, Jacinthe Desaulniers s’est démarquée comme la candidate idéale pour ce poste, puisqu’elle apporte des compétences uniques en leadership, qu’elle préconise une approche authentique et qu’elle maîtrise les deux langues officielles. Grâce à sa compréhension approfondie des défis de l’ACD et de l’application des principes en matière d’équité, de diversité et d’inclusion (EDI), elle est bien placée pour élever la direction et favoriser un environnement plus inclusif pour les dermatologues canadiens », a déclaré la présidente de l’ACD, Dre Michele Ramien.

En tant que nouvelle PDG de l’ACD, Mme Desaulniers est prête à se faire la championne de l’éducation et de la mobilisation de ses membres et à agir en tant que stratège en chef de l’organisation tout en défendant les intérêts des dermatologues certifiés canadiens. Son objectif principal est de protéger la valeur de la spécialité en dermatologie et de mettre en valeur l’expertise des membres de l’ACD auprès du public.

Ses responsabilités comprendront la gouvernance du conseil d’administration, la surveillance administrative des programmes actuels et futurs et les offres d’adhésion. Elle participera également à des interactions continues avec les partenaires, les intervenants et les entités du secteur public. Dans une perspective nationale, elle harmonisera les mesures clés décrites dans le plan stratégique afin de protéger, d’éduquer et de mobiliser les membres de l’ACD partout au Canada et afin de défendre leurs intérêts.

L’Association canadienne de dermatologie est persuadée que le leadership dont fait preuve Mme Desaulniers lui permettra de mener l’organisation vers de nouveaux sommets, consolidant ainsi son engagement envers l’excellence en matière de soins dermatologiques et de défense.

