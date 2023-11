KFSH&RC Jeddah ist Gastgeber der 10. internationalen Pflegekonferenz mit weltweit anerkannten Experten und Fachleuten

- Ehrenhafte Akkreditierung des Residenzprogramms für Krankenpflege angekündigt

RIAD, Saudi-Arabien, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die 10. Internationale Krankenpflegekonferenz wurde heute Morgen in Dschidda eröffnet und stand unter dem Motto „Nurses: As Catalysts, Navigators & Innovators in Healthcare“ (Krankenpflegekräfte: Als Katalysatoren, Navigatoren und Innovatoren im Gesundheitswesen). Die vom King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) organisierte Konferenz zielt darauf ab, eine einheitliche Plattform für Fachleute aus dem Gesundheitswesen zu schaffen, um Erkenntnisse und Erfahrungen auszutauschen. Sie konzentriert sich auch auf die Umgestaltung der Gesundheitsversorgung, die Förderung des Pflegeberufs und die Stärkung der Stellung des Krankenhauses als weltweit führendes Unternehmen in der Pflegepraxis.

Die diesjährige Konferenz, die zum ersten Mal nach der COVID-19-Pandemie stattfindet, erstreckt sich über drei Tage und bietet 14 Hauptsitzungen, 40 parallele Sitzungen, 10 vertiefende Workshops und 55 gleichzeitige Präsentationen. Erwartet werden rund 650 Teilnehmer.

Auf der heutigen Konferenz wurde bekanntgegeben, dass das Residenzprogramm für Krankenpflege des King Faisal Specialist Hospital and Research Center in Dschidda die Akkreditierung des American Nurses Credentialing Center (ANCC) erhalten und damit einen Ehrenstatus erreicht hat. Diese Akkreditierung zeichnet das Krankenhaus als erste und einzige Gesundheitseinrichtung außerhalb der Vereinigten Staaten aus, die von der ANCC auf diesem Niveau anerkannt wurde.

Ziel des akkreditierten Residenzprogramms für Krankenpflege ist es, neuen Absolventen der Krankenpflege grundlegende Kenntnisse und praktische Erfahrungen zu vermitteln. Mit dieser Initiative soll sichergestellt werden, dass sie gut vorbereitet sind, um Patienten auf höchstem Niveau zu versorgen und die höchsten Standards im Gesundheitswesen einzuhalten.

Das KFSH&RC wurde in die angesehene internationale Ehrengesellschaft für Krankenpflege „Sigma Theta Tau“ aufgenommen. Diese Mitgliedschaft ist die erste für eine nicht-akademische Gesundheitseinrichtung außerhalb der Vereinigten Staaten und unterstreicht die Rolle des Krankenhauses als Vorreiter in der Pflegepraxis, nicht nur im Nahen Osten, sondern weltweit.

Mit dieser Mitgliedschaft erhalten die Mitarbeiter des KFSH&RC Zugang zu einer umfangreichen Sammlung wissenschaftlicher Ressourcen und erstklassiger Pflegepraktiken von führenden Gesundheitseinrichtungen weltweit. Ein solcher Zugang ist von entscheidender Bedeutung für die Anhebung des Pflegestandards, die Verbesserung der Ergebnisse der Gesundheitsversorgung und die Verbesserung der Patientenerfahrung insgesamt.

Darüber hinaus ermöglicht die Mitgliedschaft dem Krankenhaus, sein in mehr als vier Jahrzehnten erworbenes Fachwissen und seine Praktiken im Bereich der Krankenpflege und des Gesundheitswesens mit über 600 Einrichtungen des Gesundheitswesens und einem Netzwerk von über 100.000 Mitgliedern weltweit zu teilen. Diese Mitglieder sind Teil einer Vereinigung, die sich für die Förderung von Wissen, Bildung, Lernen und Dienstleistungen in der Krankenpflege einsetzt, indem sie Praxis-, Bildungs- und Forschungsgemeinschaften fördern.

Die Konferenz, die in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen feiert, wird sich mit zentralen Themen des Pflegesektors befassen. Ganz oben auf der Tagesordnung steht die wichtige Rolle der Pflege bei der Verwirklichung der ehrgeizigen Ziele der Saudi Vision 2030. Die Veranstaltung wird sich auch mit der Zukunft des Gesundheitswesens befassen, insbesondere mit der Frage, wie Technologie und Innovation die Landschaft umgestalten. Die Diskussionen werden sich auch auf die Nachhaltigkeit von Gesundheitsdiensten erstrecken und strategische Einblicke in die Rekrutierung und Bindung von Pflegekräften geben. Darüber hinaus wird die Konferenz die neuesten Fortschritte in der Pflegeforschung und die entscheidende Rolle evidenzbasierter Praktiken in der modernen Gesundheitsversorgung beleuchten.

Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre zeichnet sich weltweit durch seine spezialisierte Gesundheitsversorgung und fortschrittlichen Pflegedienste aus. Das Krankenhaus wurde bereits zum dritten Mal in Folge mit dem renommierten Magnet-Gütesiegel ausgezeichnet, ein Beweis für seine hervorragenden Leistungen in der Krankenpflege. Diese Akkreditierung durch das American Nurses Credentialing Center (ANCC) stellt den weltweiten Goldstandard in der Krankenpflege dar. Diese Auszeichnung ist Elitekrankenhäusern vorbehalten, die außergewöhnliche Pflegedienstleistungen, hochwertige Patientenversorgung, innovative Verfahren und bemerkenswerte medizinische Ergebnisse vorweisen können. Diese Anerkennung ist sehr selektiv, denn nur etwa 8 % der Krankenhäuser weltweit erhalten diesen Status.

