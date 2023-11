Le groupe Videlio remporte le lot 4 du marché « solutions de visioconférence et prestations associées » de l’UGAP

Videlio, leader français de l’intégration de solutions audiovisuelles, confirme son solide positionnement pour accompagner les structures publiques dans leur transformation digitale en remportant le lot 4 du marché « solutions de visioconférence et prestations associées » de l’UGAP.

L’Union des groupements d’achats publics (UGAP) est un établissement public industriel et commercial (EPIC) placé sous la tutelle du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’Éducation nationale. Elle est la seule centrale d’achat public généralisteen France, qui se distingue par sa politique partenariale, son engagement en faveur des politiques publiques ( innovation , PME , Développement durable ) et son fonctionnement « achat pour revente ». En effet, celui-ci permet aux clients publics (collectivités territoriales, ministères, établissements de santé) d’accéder immédiatement, et sans avoir à conclure un quelconque marché, à plus de 1,4 million de références actives issues de plus de 3 400 marchés actifs (Source UGAP).

Une offre packagée de nouvelle génération

Partenaire de nombreux acteurs publics (plus d’un tiers de son chiffre d’affaires), Videlio peut désormais leur offrir de nouvelles offres et prestations autour de la visioconférence. Ce marché attribué pour une période de trois ans permettra aux structures publiques d’accéder à de nouvelles solutions spécialement créées pour répondre à leurs attentes spécifiques (des plus petites collectivités aux grands ministères).

Sans investissement initial, les acteurs publics pourront ainsi accéder sous forme d’abonnement à des offres clé en main qui associent fourniture de matériel, infogérance, conciergerie et service de supports. Enfin, les clients de Videlio auront la garantie de bénéficier d’un accompagnement de proximité dans leur projet grâce à l’implantation du réseau national d’agences du groupe (19 agences réparties sur tout le territoire regroupant plus de 700 collaborateurs).

Frank Michel, Directeur en charge des marchés publics : « En remportant ce marché stratégique, Videlio démontre sa capacité à répondre aux nouveaux besoins de communication des acteurs publics et voit son expertise et l’engagement de ses équipes salués. La visioconférence est désormais une brique centrale pour communiquer dans un cadre professionnel. Très largement utilisée dans le secteur privé, elle doit également être facilement accessible pour les acteurs publics afin que leurs agents puissent communiquer efficacement »