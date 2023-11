Harmony Healthcare IT s'associe à Novacap pour dynamiser son innovation et sa croissance dans le domaine de la gestion des données de santé

SOUTH BEND, Ind. and MONTREAL, 28 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Harmony Healthcare IT (HHIT), un chef de file dans la gestion des données de santé a annoncé aujourd'hui un investissement important de Novacap, une des principales sociétés de capital-investissement en Amérique du Nord. Ce partenariat stratégique accélérera davantage les avancées technologiques de HHIT et son expansion dans le secteur des technologies de l'information en santé.



Reconnue pour son offre novatrice et son expertise sectorielle, HHIT a développé HealthData Platform™, une infrastructure infonuagique qui sécurise les dossiers des patients, des employés et des entreprises pour les organisations de soins de santé aux États-Unis et au Canada. Certifiée HITRUST CSF®, cette solution permet aux prestataires de soins de santé de réduire les coûts et les risques liés à la gestion des systèmes préexistants grâce à un stockage sécurisé, une diffusion efficace et une interopérabilité des dossiers.

«Ce partenariat renforce notre capacité à préserver les informations vitales et à contribuer à l'amélioration du bien-être des patients », déclare Tom Liddell, Président-Directeur Général de HHIT. « Avec Novacap, nous investirons dans des technologies qui amélioreront l'expérience des patients, notamment en intégrant l'intelligence artificielle dans notre gestion et modélisation des données, et en élargissant l'éventail des cas de figure des données historiques à des fins de recherche et d'analyse. »

HealthData Platform™ assure une meilleure coordination des soins et un meilleur accès à l'information pour les organismes de santé et leurs patients, en s'intégrant aux principaux systèmes de dossiers médicaux électroniques pour les patients hospitalisés et ambulatoires. La compagnie fournit également des services tels que l'extraction, la migration, la conservation, la mise en correspondance et l'intégration des données historiques dans les systèmes nouvellement installés.

« HHIT se distingue dans le secteur des technologies de l'information pour les soins de santé », remarque David Brassard, associé chez Novacap. « L'entreprise excelle par sa grande capacité d'adaptation aux besoins des patients et par sa capacité d'innovation. Sous la direction expérimentée de Tom Liddell, HHIT continuera à répondre aux exigences dynamiques des soins de santé en matière de données, en s'appuyant sur ses collaborateurs et sur sa technologie de pointe. »

Le partenariat entre HHIT et Novacap permettra d'explorer de nouvelles innovations en matière de traitement et d'utilisation des données, afin d'accélérer la croissance de l'entreprise et d'accroître son impact sur les soins de santé à l'échelle mondiale. HHIT fournit actuellement des services à une vaste clientèle, comprenant des réseaux de santé de premier plan, des hôpitaux indépendants et des réseaux ambulatoires, lui permettant de travailler avec un large éventail de systèmes cliniques, financiers et administratifs à travers le monde.

Triple Tree, Inc. a été le conseiller financier exclusif de HHIT.

À propos de Novacap Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ canadiens d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries, Services Financiers et Infrastructure Digitale, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Montréal, Toronto et New York.

À propos de Harmony Healthcare IT

Harmony Healthcare IT extrait depuis 2006 les données cliniques, financières et administratives issues d'un large éventail d'applications dans le domaine des soins de santé, tant en milieu ambulatoire qu'hospitalier. Basée à South Bend, en Indiana, l'entreprise a pour mission de préserver les informations vitales afin d’ultimement améliorer la qualité de vie des patients. Harmony Healthcare IT emploie des experts en extraction, migration, rétention, interopérabilité et analyse de données, afin de fournir des solutions fiables à ses clients.

S'appuyant sur sa maîtrise de centaines de logiciels de dossiers patients numériques existants, Harmony Healthcare IT facilite l'accès aux dossiers historiques avec HealthData Platform™, une plateforme qui offre aux organismes de santé un accès simplifié aux données essentielles. Cette approche permet une meilleure gestion et utilisation des données historiques pour une prise en charge optimale des patients.

Pour plus d'informations sur Harmony Healthcare IT et ses services, visitez le site www.harmonyhit.com.

Relations media :

Novacap : Yasmine Sardouk

514-299-1669