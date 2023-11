PHILIPPINES, November 28 - Press Release

November 28, 2023 Press briefing of Senator Risa Hontiveros with Senate Media regarding filed ICC resolution VIDEO GOOGLE DRIVE LINK ON THE PRESS BRIEFING OF SENATOR RISA HONTIVEROS WITH SENATE MEDIA REGARDING PROPOSED SENATE RESOLUTION NO. 867 ON ICC: https://drive.google.com/file/d/1xtUkc0tO8Aj4Z0-Y53lNZiXcepKbVafj/view?usp=sharing