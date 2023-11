Spryker annonce des évolutions de ses produits afin d'accroître l'efficacité des entreprises

Les nouveaux apports à la plateforme de composition d'applications Spryker et le nouvel intergiciel réduisent le temps de développement, offrent des expériences client davantage personnalisées et réduisent le délai de rentabilité.

BERLIN et NEW YORK, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spryker, la plateforme de commerce composable de premier plan conçue aux fins de cas d'utilisation sophistiqués dans le commerce B2B, les places de marché d'entreprise et le commerce IoT, a annoncé aujourd'hui diverses actualisations de produits visant à accroître l'efficacité des entreprises, à gagner du temps en matière de développement et à permettre une expérience utilisateur davantage personnalisée auprès des clients du monde entier, dans un environnement en constante évolution. Ces actualisations comprennent le nouvel intergiciel Spryker fourni par Alumio, de nouveaux apports à la plateforme de composition d'applications Spryker, de nouvelles capacités de gestion des commandes et du Click & Collect/Achat en ligne avec retrait en magasin dans le cadre du commerce unifié, le nouveau cadre Oryx pour la composabilité du système d'interface utilisateur, et bien plus encore. Spryker a également récemment lancé CommerceQuest, un espace communautaire interactif destiné à promouvoir la collaboration, le partage d'idées, la résolution de problèmes et la mise en réseau. Ces évolutions sont les dernières en date de l'engagement de Spryker à favoriser l'efficacité des entreprises et l'innovation numérique de pointe pour les entreprises internationales clientes.

Le nouvel intergiciel de Spryker développé par Alumio répond aux défis actuels de l'intégration des données de manière souple et composable. En outre, avec Akeneo, la Product Experience Company, Spryker a lancé une application d'intégration PIM prête à l'emploi pour une gestion plus transparente des informations relatives aux produits sur l'ensemble des canaux.

L'intergiciel de Spryker développé par Alumio permet aux entreprises de :

Réduire les délais de mise sur le marché grâce à une intégration facile qui peut réduire de 90 % les opérations de déploiement et de maintenance liées à l'échange de données.

Réduire le coût total de propriété en centralisant la gestion des flux de données.

Réduire le taux de retour grâce à des informations exhaustives et précises sur les produits.

Augmenter la satisfaction de vos clients en conservant des informations cohérentes et à jour sur tous les points de contact.

Augmenter le taux de conversion en réagissant plus rapidement aux demandes des clients et aux défis de la concurrence.



Elena Leonova, responsable produit chez Spryker a déclaré que l'entreprise était ravie d'annoncer le lancement de son nouvel intergiciel développé par Alumio. En optimisant les processus d'intégration et en offrant une solution à code réduit, ce nouvel intergiciel donnera aux entreprises l'avantage concurrentiel dont elles ont besoin pour prospérer sur un marché en évolution constante. Elle a ajouté que le dispositif était plus rapide et facile que jamais à intégrer, et que les clients de Spryker pourront réduire de 90 % les opérations de déploiement et de maintenance liées à l'échange de données. Une telle diminution permettra de réaliser des gains d'efficacité considérables, libérant du temps de développement au profit d'autres priorités opérationnelles de l'entreprise.

Spryker développe constamment sa plateforme de composition des applications Spryker et a annoncé l'inclusion de deux nouvelles applications.

Vertex: se tenir informé de l'évolution constante des réglementations fiscales et des taux d'imposition peut nécessiter beaucoup de temps. Grâce à l'intégration de Vertex, Spryker offre aux entreprises un moyen d'automatiser la mise à jour des taux d'imposition et des réglementations fiscales, ainsi que le calcul des taxes sur leurs transactions.

se tenir informé de l'évolution constante des réglementations fiscales et des taux d'imposition peut nécessiter beaucoup de temps. Grâce à l'intégration de Vertex, Spryker offre aux entreprises un moyen d'automatiser la mise à jour des taux d'imposition et des réglementations fiscales, ainsi que le calcul des taxes sur leurs transactions. Algolia: un moteur de recherche IA innovant qui permet de concevoir un processus de création de valeur plus efficace. Les clients de Spryker peuvent facilement intégrer de puissantes fonctionnalités de recherche dans leur interface de vente numérique, ce qui permet de rationaliser le parcours client et d'augmenter les conversions à une vitesse fulgurante et à grande échelle. La découverte simplifiée des produits représente un autre avantage clé et peut répondre aux besoins des entreprises clientes dont les produits sophistiqués nécessitent des capacités de recherche performantes.



Manishi Singh, responsable de la plateforme de composition d'applications et des partenariats technologiques chez Spryker a déclaré qu'une solution composable était essentielle dans le contexte actuel du commerce numérique. C'est pour cette raison que la société est fière d'annoncer la mise en place de nouvelles applications pour la plateforme de composition d'applications de Spryker en partenariat avec Vertex et Algolia. Elle a ajouté que grâce à cette plateforme, les entreprises pourront intégrer et optimiser de manière transparente un ensemble de services et de fournisseurs de premier plan, ce qui leur permettra de gagner en souplesse et en efficacité.

La capacité de la solution de commerce unifié de Spryker offre une expérience en ligne et hors ligne cohérente sur une seule plateforme, permettant un parcours client fluide. Elle facilite la gestion de systèmes distincts tels que les ventes, la gestion de la relation client (CRM), les inventaires, etc. et évite les difficultés d'intégration. Elle se compose de deux solutions nouvelles et améliorées permettant d'accroître la productivité :

Une application d'exécution: offre une toute nouvelle interface utilisateur conçue pour rationaliser le processus d'exécution des commandes, en simplifiant les tâches du personnel de l'entrepôt et du magasin. Les clients de Spryker pourront désormais exécuter leurs commandes plus rapidement, plus facilement et plus intelligemment.

offre une toute nouvelle interface utilisateur conçue pour rationaliser le processus d'exécution des commandes, en simplifiant les tâches du personnel de l'entrepôt et du magasin. Les clients de Spryker pourront désormais exécuter leurs commandes plus rapidement, plus facilement et plus intelligemment. Un service de Click & Collect amélioré: donne aux clients finaux la possibilité de choisir entre la livraison ou le retrait, ce qui renforce l'expérience et le confort du client, réduit les frais d'expédition et favorise les interactions directes entre le client et l'entreprise. Les clients peuvent également bénéficier d'informations actualisées relatives à la disponibilité des produits sur tous les canaux.



Boris Lokschin, cofondateur et PDG de Spryker a souligné que dans le monde complexe du commerce numérique, l'importance du commerce unifié ne peut être surestimée. Il a ajouté que la possibilité d'intégrer de manière transparente les canaux de vente en ligne et hors ligne augmentera non seulement l'efficacité, mais permettra également aux entreprises de s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs. C'est pour cette raison que la société est fière d'annoncer le lancement de ses applications d'exécution des commandes et de Click & Collect, qui permettront aux entreprises de répondre rapidement aux besoins de leurs clients, d'améliorer leur niveau de satisfaction et de réduire leurs coûts.

Le nouveau cadre Oryx permet aux développeurs de créer facilement des interfaces composables. Il fournit une riche bibliothèque de composants, y compris un système de conception, qui permet aux développeurs de créer des interfaces utilisateur modernes et visuellement attrayantes. Ces composants s'intègrent aux API de Spryker, permettant ainsi aux développeurs de bénéficier d'une expérience transparente. Le cadre Oryx est conçu pour faciliter le travail des entreprises grâce à des avantages tels que l'internationalisation, l'authentification, la recherche, le paiement, l'expérience utilisateur et plus encore.

Spryker invite la communauté des professionnels du commerce numérique à rejoindre CommerceQuest pour participer et explorer les mises à jour de produits actuelles et celles à venir. De plus amples informations sur les mises à jour des produits Spryker sont disponibles ici.

À propos de Spryker

Spryker est la principale plateforme de commerce modulaire pour les entreprises dotées de modèles commerciaux sophistiqués, afin de permettre la croissance, l'innovation et la différenciation. Conçu spécifiquement pour les entreprises complexes de commerce numérique, le modèle de Spryker, facile à utiliser, sans tête et axé sur les API, offre une approche de pointe qui donne aux entreprises la souplesse nécessaire pour s'adapter, évoluer et se lancer rapidement sur le marché, tout en facilitant un délai de rentabilité plus rapide tout au long de leur parcours de transformation numérique. En tant que leader mondial des plateformes B2B et B2C Enterprise Marketplaces, Thing Commerce et Unified Commerce, Spryker a autonomisé plus de 150 entreprises clientes dans le monde entier et bénéficie de la confiance de marques telles que ALDI, Siemens, Hilti et Ricoh. Spryker est une société de technologie privée basée à Berlin et à New York, appuyée par des investisseurs de premier ordre tels que TCV, One Peak Partners, ProjectA, Cherry Ventures ou Maverick Capital. Pour en savoir plus sur spryker.com, consultez notre site Internet et suivez Spryker sur LinkedIn et X.

