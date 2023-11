Calibre Scientific acquiert Scientific Support Services, un fournisseur britannique d’instruments, de produits et de services scientifiques

LOS ANGELES, 27 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific a le plaisir d’annoncer l’acquisition de Scientific Support Services Ltd (désignée « SSS » ou la « Société »), un fournisseur britannique d’instruments, de fournitures et de services scientifiques à des clients opérant dans les secteurs de la pétrochimie, de l’environnement, de la pharmacie, de la clinique, de l’alimentation et des parfums. Cette acquisition stratégique renforce la volonté de Calibre Scientific d’élargir son offre de produits et de services dans les îles britanniques.



SSS est l’une des principales sociétés de fourniture et de services scientifiques au Royaume-Uni et en Irlande. Son portefeuille de produits diversifié comprend des systèmes de chromatographie, des générateurs d’hydrogène et d’air, des mélangeurs et dilueurs de gaz, des analyseurs XRF et des instruments optiques, ainsi que des consommables. En plus de la fourniture d’instruments et de produits de haute qualité, SSS propose également toute une palette de services techniques, notamment la formation, l’installation, la réparation, l’étalonnage, la maintenance annuelle et l’assistance à distance.

Avec cette acquisition, Calibre Scientific élargit son offre de produits et augmente sa part de marché dans les îles britanniques en ajoutant une myriade de nouvelles relations clients dans des marchés finaux clés tels que la pétrochimie, l’environnement, l’alimentation et les parfums, pour n’en citer que quelques-uns. « La combinaison de la gamme complète d’instruments analytiques de SSS et de ses capacités de services d’assistance de haut niveau fait de cette société un excellent choix pour nous », a déclaré Ben Travis, président-directeur général de Calibre Scientific. « Cette acquisition renforce notre volonté d’améliorer nos capacités de laboratoire et souligne notre souhait d’être un fournisseur exhaustif en matière d’instruments, de consommables et de services pour nos clients du monde entier. »

« Nous sommes ravis que SSS rejoigne Calibre Scientific, qui entame un nouveau chapitre de sa croissance », ont confié Bernise Gosden et Keith Gosden, directeurs de SSS. « Nous sommes convaincus que Calibre Scientific renforcera davantage les normes de qualité exceptionnelles que SSS a toujours maintenues pour ses clients et ses fournisseurs de confiance. »

Calibre Scientific est un fournisseur mondial diversifié de réactifs, d’outils, d’instruments et autres consommables des sciences de la vie aux communautés des laboratoires de recherche, des diagnostics, industrielles et biopharmaceutiques. Calibre Scientific dispose d’un portefeuille de sociétés spécialisées dans les sciences de la vie et le diagnostic qui ont une capacité inégalée à relever les défis de leur clientèle sur leurs marchés respectifs. Notre présence mondiale couvre plus de 175 pays, donnant du pouvoir aux clients du monde entier. Avec son siège social à Los Angeles, en Californie, Calibre Scientific continue d’élargir son offre de produits et sa présence mondiale dans des laboratoires de toute la planète, dans un vaste ensemble de marchés verticaux et territoires.

