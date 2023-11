SAUNOAGA A LE AFIOGA I LE TAMAITAI PALEMIA, Afioga Fiame Naomi Mataafa i le Faapaiaina ma le Suaina o le Eleele mo le Faleaoga a le Aoga Tulagalua Afioaga o Vaigaga, Faleata.

SAMOA, November 24 - Lau Susuga i le Ta’ita’i o le Sauniga, lau Susuga i le Toeaina – Rev. Tautua Aurelio;

Sūsū le Aufaigaluega totofi a le Atua ua o tatou mafuta

Afifio Minisitā o le Kapeneta ma Minisita Lagolago

Members of the Diplomatic Corps

The Head of the World Bank Office in Samoa

Fa’aulu’uluga o Matagaluega ma Fa’alapotopotoga ale Malo fa’apea vaega tumaoti ma pisinisi;

E lē vāea le falaooto i le afifio o Tapaau ma Tulatoa o le afioaga ma le Itumalo. O lea e afio mai le Tofi o le Itumalo, lau afioga i le alii Minisita, aemaise le paia maualuga o le Itumalo i ona tulaga faalupe. Le paia o Samoa ua potopoto, faamalo le soifua laulelei. O paia faataotooto o le afioaga ma le Itumalo, ua taoto lava a’o se taotoga a i’asā, ia nu’unu’u atu ia faatini o tausala.

O le asō o lea ua taoto i tafa manino le ‘auga ma le fa’amoemoe, auā le fausiaina o se faleaoga saogalemu ma mautu mo le Aoga Tulagalua a Vaigaga. O lea o le a suaina le eleele ona alo loa lea e faatino le galuega e pei ona fuafuaina.

O loo faamauina i le talafaasolopito o le faleaoga ua tuuina i lalo, na amata i le falema’a le aoga. Sa fai ai le aoga a nai faafeagaiga mo fanau a le Nu’u i le 1960, ona faasolo mai ai lea i le fausia o le faleaoga laupapa i le 1964, ona fausia lea o le faleaoga mautu i le 1984 ma faaauau mai ai seia o’o mai i le asō. O lona uiga ua 63 tausaga talu ona faavae lenei aoga e tua’ā o le afioaga. Ou te talitonu, i lenei taimi umi, sa tele le sao o lenei faleaoga i tamafanau a le afioaga ma le Itumalo i le a’oa’oina o le poto salalau, ma e lē taumate o le toatele o loo soifua mai nei, ua faamanuia i ai le Atua i taleni ma tomai eseese na amata mai i lenei faleaoga.

O le Faleaoga lenei, o se tasi o atinae muamua lea i totonu o Samoa, ua fausiaina i lalo o fesoasoani a le Faletupe o le Lalolagi poo le World Bank. O se galuega na afua mai i le mae’a ai o asiasiga o faleaoga o loo i le atunu’u sa fa’atino ina ua tuana’i fa’alavelave fa’alenatura tetele ma saga faamautu ai le alagatatau ona si’itia tulaga ma māta’itu lelei nofoaga talafeagai mo le fausiaina o faleaoga auā le saogalemu o fanau aoga.

E tele ni faleaoga na fa’amauina le toe fia fa’aleleia ina ua mae’a lenei asiasiga a le tatou Mālō ma ua fa’agasolo ma mae’a fausia nisi o nei faleaoga, i lalo o isi a tatou Polokalame fesoasoani mo faleaoga mai a tatou pa’aga mai fafo fa’apea vaegatupe o loo faatatauina i le Matagaluega o Aoga.

O le fesoasoani a le Faletupe o le Lalolagi ua tā’ua o le Polokalame mo le Si’itia o Tulaga mo le Tali Atu i Fesuiaiga o le Tau i le Pasefika, lea ua mafai ai ona tu’uina i lalo le faleaoga tuai, tusia le ata, ma fa’atupe le fausiaina o lenei atinae tele.

O le ogaoga o suiga o le tau o se faafitauli ua pito sili ona lamatia ai le soifuaga manuia lautele o atunuu o le lalolagi, aemaise lava i atumotu laiti e pei o Samoa. O atinae faapenei, e faataua ai le mafai ona tali atu i suiga ogaoga o le tau, aemaise le saogalemu o nai a tatou fanau aoga. O le nofoaga foi o loo fausia ai lenei faleaoga, o se nofoaga lelei ma tutotonu, e mafai ona autova’a mai iai le afioaga pe a mo’omia i taimi o faalavelave matuiā.

O le naunauta’iga a lo tatou Mālō ina ia si’itia le a’oa’oina o fanau ma tupulaga, ina “ia fa’aagava’aina ai alalafaga, fa’amausalī lotoifale, ma fa’ama’ite le fa’atupula’ia o le tamāo’aiga”, e pei ole sini autu o le tatou Taiala mo le Lumana’i Manuia o Samoa 2022-2026. E tāua ai le fa’atinoina o aoaoga i nofoaga saogalemu mo le malupuipuia o nai a tatou fanau.

E avea ai lenei laolao e fa’aleoina ai le agaga fa’afetai a lo tatou Mālō i le Faletupe o le Lalolagi mo lenei fesoasoani taua. E faaauau pea ona o tatou soosootauau ma a tatou paaga mai fafo, i vala eseese o le atinae o si a tatou atunuu.

Ou te faafetai atu i le afioaga, le nofo ā Fa’afeagaiga ma le Ekalesia, fa’apea le Komiti a le Aoga, aemaise lava i le pulega mamalu a alii ma faipule i le lalago faatasi i lenei galuega. E iloga nuu maopopo, e atagia i le mapo o galuega tetele faapenei.

Ia fa’amanuia le Atua i le amataga o le galuega, ma ia saunia e Ia auala uma mo le faamoemoe, seia oo ina faaiuina. Ia agalelei le Atua i le afioaga nei, aemaise le pulega mamalu a alii ma faipule, le Komiti a le Aoga, Pule Aoga ma Faiaoga. Ia maua foi se finagalo o le agai-o-tupu ma le falefā o lona aiga, o le a taumalae i lenei galuega. Ae sili, ona o tatou tatalo ma faanōnō manū i le Atua, e alofagia Samoa, ma ia aualiitia e lona mana le atunuu, a’o tatou iai i vaitau ma’ale’ale o timuga.

We are gathered here to witness the commencement of construction for a new school building for Vaigaga Primary School. I am informed that it has been 63 years since the school began on these grounds with a simple stone house used by the clergy to teach the village children. In 1984 a modernised school building was built and used by the school until it was identified, as one of the most vulnerable school buildings in a risk assessment conducted in 2019.

This project is an important contribution to our national efforts to build resilient infrastructure to respond to the detrimental effects of climate change. Climate change is the single most threat to the livelihoods, resources, and well-being of humanity across the globe. Small island countries like Samoa are more vulnerable to unprecedented impacts of climate change.

The Vaigaga Primary School rebuild project is funded by the World Bank International Development Association (IDA). The school is a key resilient investment of the Samoa Pacific Resilience Project under the Pacific Resilience Program (PREP) – a project that is jointly executed and managed by several ministries of government. The PREP’s main objective is to strengthen early warning, resilient investments, and financial protection of Samoa.

One of the key components of the Samoa Pacific Resilience project is to provide entry level resilient investments such as retrofitting or rebuilding vulnerable schools, to meet accepted building standards for resilience. The cost for the construction of the new Vaigaga School Building is 5.8 million Tala.

Government continues to prioritize education as one of the key sectors of its social development priorities in the Pathway for the Development of Samoa. Central to this, is our drive to improve national literacy and numeracy rates from early childhood education to primary level and beyond. Equally important is our regard for the safety and well-being of our children while at school. This project attests to that need, and through genuine partnerships at all levels, we will accomplish what we have set out in the PDS.

I would like to thank the World Bank for assisting us through PREP in the construction of more resilient and safe school buildings for selected villages in Samoa. For the Vaigaga new school building, I am informed that it will also serve as a disaster evacuation site for the community, if and when required during emergencies.

May God bless the commencement of this project.

SOIFUA