Økologisk frugt og grønt i detail- og engrossektoren

KøBENHAVN, DANMARK, November 24, 2023 / EINPresswire.com / -- Økologisk frugt og grønt i detailsektoren: Hvordan står det til? er titlen på arrangementet, der finder sted den 24. november kl. 11 i København og online.Talerne vil være:• Elisa Macchi, administrerende direktør i CSO Italien• Carsten Ahrenfeldt, markedschef i Organic Denmark• Mike Knowles, administrerende direktør hos FrutinetEn mulighed for at diskutere en sektor, der i stigende grad tiltrækker sig forbrugernes opmærksomhed og dermed også aktørerne på markedet for landbrug, frugt og grønt.Dette bekræftes af data om økologiske dyrkningsarealer, som er fordoblet i løbet af de sidste ti år. Ifølge Europa-Kommissionens rapport er danskerne de største tilhængere af økologisk landbrug: 95 procent mener, at økologiske produkter overholder reglerne for pesticider, gødning og antibiotika. Efter Danmark kommer Italien og Sverige med 93 %. Europa som helhed når op på 83%.Med hensyn til dyrket økologisk areal har fire lande den højeste procentdel i EU: Frankrig, Spanien, Italien og Tyskland. Især Frankrig har øget sit areal med næsten 150 % siden 2012, mens Italien næsten har fordoblet det. Når vi taler om økologisk forbrug, er det igen danskerne, der har det højeste forbrug af økologiske fødevarer pr. indbygger i hele verden.Kapløbet er i gang for at nå målet om, at mindst 25 procent af jorden skal dyrkes økologisk, som det er planlagt i de europæiske programmer. Og det sker også takket være informationskampagner som Made in Nature, et projekt fra CSO Italy, finansieret af EU, som har gjort det muligt takket være bidrag fra følgende virksomheder: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel og Verybio.Arrangementet den 24. november har til formål at gøre status over den økologiske sektor og dens hovedpersoner, analysere distributørernes rolle og den indflydelse den kan have i udbredelsen af økologiske produkter.Klik her for at deltage i arrangementet: