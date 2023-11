Dänen, die stärksten Bio-Befürworter in Europa

BERLIN, DEUTSCHLAND, November 22, 2023 / EINPresswire.com / -- Laut einer aktuellen Studie der Europäischen Kommission ist Dänemark überzeugt, dass der ökologische Landbau die Vorschriften für Pestizide, Düngemittel und Antibiotika einhält. An zweiter Stelle stehen Italien und Schweden.Am 24. November 2023 findet in Kopenhagen eine Veranstaltung zur Bestandsaufnahme der Situation von Bio-Obst und -Gemüse in europäischen Supermärkten statt.Um die Veranstaltung online zu verfolgenLaut einer Umfrage der Europäischen Kommission sind die Dänen die eifrigsten Befürworter des ökologischen Landbaus. Tatsächlich glauben 95 Prozent der Dänen, dass der ökologische Landbau die Vorschriften für Pestizide, Düngemittel und Antibiotika einhält. Hinter Dänemark, Italien und Schweden mit 93 %. Europa als Ganzes erreicht dagegen 83 %.Dies geht aus dem jüngsten Dokument der Europäischen Kommission, dem „Organic farming in the EU ─ a decade of organic growt“ hervor. Ein Jahrzehnt ökologisches Wachstum. Auch die ökologisch bewirtschaftete Fläche hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Laut der europäischen Studie werden im Jahr 2020 fast 15 Millionen Hektar ökologisch bewirtschaftet, mit einer Wachstumsrate von 50 % zwischen 2010 und 2020. Die Obst und Gemüseproduktion, die ebenfalls enorme Anstrengungen in diesem speziellen Sektor unternimmt, macht 11 % der gesamten ökologischen Anbaufläche aus.Es wird also als Ziel angestrebt, über mindestens 25 % der Anbauflächen, wie in den europäischen Programmen vorgesehen, zu verfügen. Dies wird auch durch Informations- und Förderprogramme wie Made in Nature, ein Projekt von CSO Italy realisiert, das von der Europäischen Kommission finanziert und dank des Beitrags der folgenden Unternehmen ermöglicht wird: Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel und Verybio.Außerdem, mithilfe des Beitrags von großen Handelsketten, die der Verbreitung von Bioprodukten einen enormen Schub geben können. Genau um diese Beziehung zwischen Bio-Obst und -Gemüse und den europäischen Supermärkten geht es bei der Veranstaltung am 24. November in Kopenhagen und gleichzeitig in allen anderen Projektländern: in Italien, Frankreich, Deutschland und in Dänemark.Bio-Obst und -Gemüse und Supermärkte: Wo stehen wir? So lautet der Titel der Veranstaltung, die am 24. November um 11.00 Uhr stattfindet. Es wird auch möglich sein, die Veranstaltung online zu verfolgen, indem Sie sich unter diesem Link anmelden:Auf der Veranstaltung werden als Redner auftreten:· Elisa Macchi, Managing Director at CSO Italy· Carsten Ahrenfeldt, Head of Market at Organic Denmark· Mike Knowles, Managing Director at Frutinet