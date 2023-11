Blackford arbeitet mit Oxipit zusammen, um das Angebot an KI-Lösungen für das Thorax-Röntgen zu erweitern

Share This Article

EDINBURGH, Schottland, Nov. 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blackford, der bahnbrechende Anbieter von strategischen KI-Plattformen und -Lösungen für die Radiologie, hat heute eine Partnerschaft mit Oxipit, einem Unternehmen für KI-gestützte medizinische Bildgebung, bekanntgegeben. Durch die Vereinbarung werden die innovativen Thorax-Röntgenprodukte von Oxipit in die KI-Plattform von Blackford integriert.



Blackford bietet medizinischen Fachkräften Zugang zu einem umfangreichen Portfolio von mehr als 100 radiologischen und operativen KI-Anwendungen, die die klinische Effizienz steigern und die Patientenergebnisse verbessern. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird die Thorax-Röntgenanwendung Quality von Oxipit in die Blackford-Plattform integriert, so dass Radiologen einen proaktiven, stets verfügbaren KI-Assistenten erhalten, der als zweiter Leser fungiert und auf potenzielle Fehlbefunde hinweist.

„Blackford ist ständig bestrebt, sein KI-Portfolio und die Lösungen, die wir Gesundheitsdienstleistern anbieten können, um die klinische Effizienz und Entscheidungsfindung zu verbessern, zu erweitern“, so Ben Panter, Gründer und CEO von Blackford. „Oxipit ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz in der Thorax-Röntgendiagnostik. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Oxipit, um unser Portfolio zu erweitern und Ärzten und Patienten weltweit weitere Vorteile zu bieten.“

Die Quality-Anwendung von Oxipit analysiert medizinische Bilder und Radiologenberichte, um sie auf übersehene Befunde zu überprüfen. Wenn Quality einen klinisch bedeutsamen Befund entdeckt, der im Bericht des Radiologen nicht erwähnt wird, markiert es den Fall und benachrichtigt den Radiologen, damit er ihn sich noch einmal ansieht.

Die Anwendung nutzt die fortschrittlichen KI-Funktionen von Oxipit und die Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Befunde der Radiologen mit den von der KI identifizierten Befunden abzugleichen. Sie bietet einen nahtlosen, unauffälligen Ansatz, um klinisch bedeutsame Pathologien zu verhindern, insbesondere bei subtilen Nebenbefunden.

„Die Produkte von Oxipit haben sich bereits in radiologischen Abteilungen auf der ganzen Welt bewährt, um Rückstände bei der Befundung zu verringern oder die diagnostische Genauigkeit zu erhöhen. Oxipit Quality hat sich bereits in der Früherkennung von Lungenkrebs bewährt. Bei klinischen Produkteinsätzen und Validierungsversuchen mit AstraZeneca und Mahajan Imaging machen übersehene Knötchenbefunde mehr als 70 % aller Fälle aus, in denen Quality zum Einsatz kommt“, so Gediminas Peksys, CEO von Oxipit. „Die Partnerschaft mit Blackford wird uns ein zusätzliches kommerzielles Standbein verschaffen, damit unsere Kunden unsere innovativen Werkzeuge entdecken können und die Zukunft der diagnostischen Bildgebung ermöglicht wird.“

Oxipit wurde 2017 gegründet und bietet derzeit ChestEye CAD für die Triage, die Lokalisierung der Pathologie und die vorläufige Befundung, Quality zur Vermeidung von Diagnosefehlern und ChestLink, die erste CE-zertifizierte autonome KI-Anwendung, die endgültige Berichte über gesunde Patienten ohne jegliche Beteiligung eines menschlichen Radiologen erstellen kann.

Oxipit wird auf dem Jahreskongress der RSNA an Stand Nr. 3965 ausstellen. Blackford stellt an Stand Nr. 3951 aus. Der RSNA-Kongress 2023 wird vom 26. bis 30. November in Chicago, Illinois, stattfinden.

Über Blackford

Blackford ist ein Pionier auf dem Gebiet der KI in der Radiologie und verfügt über mehr als ein Jahrzehnt an Erfahrung in der Zusammenarbeit mit führenden Krankenhäusern und bahnbrechenden Technologieanbietern. Wir agieren als strategischer KI-Partner und bieten Zugang zu einer erprobten Kernplattform, maßgeschneiderten Dienstleistungen und einem Portfolio von mehr als 100 Anwendungen, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen, den Wert von KI zu erschließen und die Ergebnisse für Patienten zu verbessern.

Unsere Zusammenarbeit und die kürzlich erfolgte marktübliche Übernahme durch Bayer stellen sicher, dass unsere Kunden und Partner die Unterstützung und langfristige Sicherheit haben, die sie für erfolgreiche KI-Strategien benötigen.

Um mehr über Blackfords maßgeschneiderten Ansatz für KI-Lösungen zu erfahren, besuchen Sie www.blackfordanalysis.com , und folgen Sie uns auf X und LinkedIn .

Über Oxipit

Oxipit entwickelt KI-Anwendungen für die diagnostische medizinische Bildgebung. Mit einem Team aus preisgekrönten Datenwissenschaftlern und Medizinern will das Unternehmen innovative Durchbrüche in der künstlichen Intelligenz in den klinischen Alltag einführen.