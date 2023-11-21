RSPO展示20年成就，强调未来20年伙伴关系的力量

行业内的集体行动和创新实践正在取得成果，RSPO的全球认证、成员数量、可持续棕榈油的产量和消费量稳步上升，同时环境管理也在不断加强。

印度尼西亚雅加达, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 可持续棕榈油圆桌倡议（RSPO)2023年圆桌会议（RT2023）以“未来20年的合作伙伴”为主题，系统回顾了近二十年来通过RSPO成员和合作伙伴的共同努力所产生的影响力。RT2023为采取统一行动应对可持续棕榈油行业面临的核心挑战提供了机会，这些挑战包括减缓气候变化、增加认证可持续棕榈油（CSPO）的使用、保护劳工权利，以及通过遵守新的国际法规，促进更多小农户参与绿色供应链。



近二十年来，RSPO在全球范围内促进了棕榈油的可持续生产和消费。RSPO由2004年成立之初的仅有来自16个国家的200名成员一路发展到今天，拥有超过5700名成员，遍布全球100多个国家和地区。

RSPO首席执行官Joseph D 'Cruz在本届圆桌会议的开幕致辞中表示：“通过近二十年的自愿行动，RSPO成员团结协作，提高了棕榈油行业内的可持续性标准。我们共同取得的影响越来越得到行业外利益相关方的认可，我们欣喜地看到，RSPO正在定义什么是可持续棕榈油。作为旨在促进棕榈油可持续发展的全球伙伴关系，我们必须沿着这条轨道继续发展和开拓新的领域。今后，我们在超越标准和认证体系、开发工具等方面仍有发展空间，这将有助于棕榈油行业以当今市场、监管机构和客户要求的方式展示可持续性。”

会议强调了RSPO在过去二十年中取得的主要成就，包括全球认证面积从2008年的12.5万公顷增加到2023年23个国家的490万公顷。认证可持续棕榈油（CSPO）的供应量达到了1540万吨的新里程碑，而RSPO标识许可也大幅增加，在100多个国家和地区获得了1600多个许可证，其中中国、日本和东南亚的增长表明，这些市场蕴藏着巨大的机遇。自2013年以来，RSPO小农户支持基金（RSSF）为12个国家的44203名农民提供了420万美元的资金支持。占主要生产国棕榈油总产量四成的小农户群体是RT2023的关注重点，相关讨论主要聚焦在通过遵守新的国际法规来促进小农户更多融入绿色供应链的机会和途径。

RSPO在2023年10月启动开发集认证、贸易和可追溯三位一体的CTTS系统，开辟了新的工作领域。CTTS系统由全球农业技术专家组成的三方联盟共同研发，这显示了RSPO如将其跟踪和可追溯系统升级并数字化为端到端的数字基础设施的努力。这一系统的开发基于一流的解决方案，这些解决方案将能够满足当前需求并预测棕榈油行业迅速发展的未来需求，以满足日益严格的全球法规（以欧盟零毁林法案（EUDR）为起点），并积极与欧盟委员会就该主题与所有相关方进行知识共享。

RSPO理事会联合主席Anne Rosenbarger和José Roberto Montenegro共同呼吁通过集体行动和创新方法进一步利用和扩大RSPO过去20年的成功。Anne Rosenbarger表示：“RSPO正在战略性地发展，以应对当前和即将到来的挑战，包括根据监管要求和市场预期进行调整，通过提高我们当前标准和认证系统的可审计性和可实施性，以便准备好与更广泛的行业可持续发展平台进行对接。”在对现行的《RSPO原则和标准（2018年版）》以及《RSPO独立小农户标准（2019年版）》进行全面和充分协商性审阅之后，RSPO正在对上述标准进行技术修订，新版标准预计将于2024年发布实施。

会议还举办了“RSPO卓越奖”颁奖典礼，15名成员因其对可持续棕榈油的杰出贡献而获得提名。最终获奖者为：

RSPO卓越奖之创新奖：DSN Group

RSPO卓越奖之自然保护引领奖：布米达马农业有限公司

RSPO卓越奖之支持小农户奖：印尼春金集团

RSPO卓越奖之最佳传播奖：夏延山动物园

RSPO卓越奖之共同责任践行奖：世界自然基金会

可以访问本链接（ here ）了解更多关于获奖者、提名者和他们的获奖事迹。

关于RSPO:

可持续棕榈油圆桌倡议（RSPO）成立于2004年，是旨在促进棕榈油行业的可持续发展的全球合作伙伴关系。RSPO 在全球拥有超过5700名成员，覆盖棕榈油价值链的多利益相关方，包括油棕种植者、加工商和贸易商、消费品制造商、零售商、银行/投资者，以及环境和社会非政府组织。作为一个促进进步和积极影响的伙伴关系，RSPO促进全球变革，使棕榈油的生产和消费可持续。为了激发变革，我们宣传环境和社会效益。为了取得进步，我们促进合作。为了提供保证，我们制定了认证标准。RSPO 秘书处设在马来西亚吉隆坡，并在印度尼西亚、中国、哥伦比亚、荷兰、英国和美国设有联络办公室。欲了解更多信息，请发送邮件至： media@rspo.org

本通稿随附图片可通过以下网址获取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3d1362b-d6ca-411e-a334-d3329fe61b08

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ebf44138-e654-4d83-ac61-db282390dfeb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/87cbb14b-c9bb-4b10-baf6-c739f4aa65c9

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/446698dc-9eba-45e4-bd33-f86e018dbf2d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1a672127-c463-47b1-a951-7e93198cc3c9

如欲了解更多信息，请联系： 欧洲传播经理Kimasha Williams, Email: kimasha.williams@rspo.org 亚太区传播经理Stephanie Ambrose, Email: stephanie.ambrose@rspo.org