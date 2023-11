Azimut annonce une estimation initiale des ressources minérales sur la Zone aurifère Patwon, Propriété Elmer, région de la Baie James, Québec

LONGUEUIL, Québec, 21 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou « la Société ») (TSXV:AZM) (OTCQX:AZMTF) annonce les résultats de l’estimation initiale des ressources minérales (« ERM ») pour la Zone aurifère Patwon sur sa Propriété Elmer détenue à 100% (la « Propriété ») située dans la région Eeyou Istchee Baie James au Québec :

Resources indiquées: 311 200 onces dans 4,99 millions de tonnes à une teneur de 1,93 g/t Au

Ressources présumées: 513 900 onces dans 8,22 millions de tonnes à une teneur de 1,94 g/t Au

L’ERM, préparé selon la Norme canadienne 43-101 (« NI-43-101 »), confirme la qualité des minéralisations aurifères de la Zone Patwon qui justifient des travaux d’exploration additionnels pour accroître l’inventaire minéral. Deux objectifs sont définis pour le programme de forage planifié pour commencer au début 2024 :

Prolonger et augmenter la Zone aurifère Patwon , qui reste ouverte latéralement et près de la surface, en testant avec des forages courts, le potentiel de la surface jusqu’à 300 m de profondeur verticale; et

, qui reste ouverte latéralement et près de la surface, en testant avec des forages courts, le potentiel de la surface jusqu’à 300 m de profondeur verticale; et Continuer l’exploration de cibles aurifères significatives situées le long de zones de cisaillement situées en continuité directe ou subparallèlement à Patwon. Les principales zones cibles, prêtes à forer, représentent une longueur cumulative de 20,5 km.

FAITS SAILLANTS (voir figures 1 à 6)

L’estimation initiale des ressources minérales comprend:



Ressources minérales en fosse à ciel ouvert, avec teneur de coupure de 0,55 g/t Au :

Indiquées: 309 200 onces (« oz ») dans 4,97 millions de tonnes (« Mt ») à une teneur de 1,93 g/t Au

Présumées: 310 700 oz dans 4,21 Mt à une teneur de 2,29 g/t Au



Ressources minérales souterraines en vrac, avec teneur de coupure de 1,05 g/t Au :

Présumées: 163 700 oz dans 3,49 Mt à une teneur de 1,46 g/t Au



Resources minérales souterraines sélectives, avec teneur de coupure de 1,90 g/t Au:

Indiquées: 2 000 oz dans 0,022 Mt à une teneur de 2,83 g/t Au

Présumée: 39 500 oz dans 0,52 Mt à une teneur de 2,36 g/t Au

Tel que noté ci-dessus, l’ERM considère 3 méthodes de production potentielles pour Patwon. L’ERM est basée sur approximativement 60 609 m de forage au diamant (167 trous) forés par Azimut de novembre 2019 à mars 2023. Une liste complète des résultats est disponible sur la page Web suivante : Elmer Drilling Data.





La modélisation 3D de la zone aurifère indique que Patwon reste ouvert latéralement et en profondeur. Du forage incrémental à faible profondeur en continuité géologique pourrait conduire à ajouter des ressources à cette ERM initiale. Patwon est actuellement défini sur 600 m de long, jusqu’à une profondeur verticale de 860 m (900 m selon le pendage) à partir de la surface, avec une épaisseur vraie estimée à 35 m et un pendage de 75° vers le nord. Les ressources en fosse à ciel ouvert sont évaluées de la surface jusqu’à une profondeur maximale de 376 m. Les caractéristiques géologiques clés de la zone sont décrites au tableau 1 du communiqué de presse émis le 29 juin 2023.





de long, jusqu’à une profondeur verticale de (900 m selon le pendage) à partir de la surface, avec une épaisseur vraie estimée et un pendage de 75° vers le nord. Les ressources en fosse à ciel ouvert sont évaluées de la surface jusqu’à une profondeur maximale de 376 m. Les caractéristiques géologiques clés de la zone sont décrites au tableau 1 du communiqué de presse émis le 29 juin 2023. Une analyse de sensibilité indique une faible variabilité de l’ERM en fonction de différents scénarios du prix de l’or et de teneurs de coupure, ce qui souligne la robustesse de la Zone aurifère Patwon.





Les tests métallurgiques préliminaires indiquent une minéralisation à or libre non-réfractaire, potentiellement facilement récupérable en combinant un circuit gravimétrique et une lixiviation cyanurée conventionnelle. Les taux de récupération atteignent jusqu’à 94%, incluant des récupérations par gravimétrie jusqu’à 37% (voir communiqués de presse du 4 mai et du 21 novembre 2021).





Plusieurs zones cibles en dehors de la Zone Patwon ont été testées avec 15 554 m de forage au diamant (75 forages) forées par Azimut. Les résultats obtenus avec ces programmes sont très encourageants (voir le communiqué de presse du 29 juin 2023). Des forages de suivi font partie des travaux planifiés en 2024.





Tableau 1 : Zone aurifère Patwon – Estimation 2023 des ressources minérales

Projet aurifère Patwon Ressources minérales souterraines en vrac (à une teneur de coupure de 1,05 g/t Au) Catégorie

Tonnes Teneur Onces (t) (g/t Au) (oz Troy Au) Indiquée Présumée 3 496 000 1,46 163 700 Ressources minérales souterraines sélectives (à une teneur de coupure de 1,90 g/t Au) Catégorie

Tonnes Teneur Onces (t) (g/t Au) (oz Troy Au) Indiquée 22 000 2,83 2 000 Présumée 520 000 2,36 39 500 Ressources minérales en fosse à ciel ouvert (à une teneur de coupure de 0,55 g/t Au) Catégorie

Tonnes Teneur Onces (t) (g/t Au) (oz Troy Au) Indiquée 4 972 000 1,93 309 200 Présumée 4 212 000 2,29 310 700 Ressources minérales totales du projet aurifère Patwon Catégorie

Tonnes Teneur Onces (t) (g/t Au) (oz Troy Au) Indiquée 4 994 000 1,93 311 200 Présumée 8 228 000 1,94 513 900



Notes :

Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car leur viabilité économique n’a pas été démontrée. L’estimation des ressources minérales suit les normes et les lignes directrices en vigueur de l'ICM (2014) et de l’ICM MRMR Best Practice Guidelines (2019). Un rapport technique sur l’ERM sera déposé dans un délai de 45 jours en conformité avec NI 43-101. Les résultats sont présentés non dilués et sont considérés présenter une perspective raisonnable pour une extraction économique éventuelle (« PREEE »). Les personnes indépendantes et qualifiées pour l’estimation des ressources minérales, telles que définies par NI 43-101, sont Martin Perron, Ing., Chafana Hamed Sako, Géo., et Simon Boudreau, Ing., tous employés de InnovExplo Inc. La date d'entrée en vigueur est le 14 novembre 2023. L’estimation comprend 6 domaines minéralisés et une zone de dilution modélisés à l’aide du logiciel LeapFrog Geo et interpolés à l’aide du logiciel LeapFrog Edge. Des composites de 1,0 m ont été calculés au sein des zones minéralisées en utilisant la teneur du matériau adjacent lorsqu'il a été analysé, ou une valeur de zéro lorsqu'il n'a pas été analysé. Un écrêtage des hautes teneurs en or des composites (étayé par analyse statistique) a été établi entre 15,0 et 40,0 g/t Au pour les enveloppes à haute teneur, entre 0,2 et 12,5 g/t Au pour les enveloppes plus basse teneur, et à 1,0 g/t Au pour l'enveloppe de dilution. Les ressources minérales ont été estimées à l'aide du logiciel Leapfrog Edge à partir d’analyses composites et écrêtées d'un modèle de sous-blocs avec une taille de bloc parent de 4m x 4m x 4m (X, Y, Z) et une taille de sous-bloc de 1m x 1m x 1m (X, Y, Z). La méthode de l’inverse de la distance au carré (Inverse Distance Squared, or ID2) a été utilisée pour interpoler le modèle de blocs et sous-blocs, en utilisant des limites rigides entre les domaines. Des valeurs de densité variant de 2,76 à 2,8 g/cm3 ont été attribuées à toutes les zones minéralisées. Les ressources minérales ont été classées en ressources indiquées et présumées. Les ressources indiquées sont définies par un minimum de 3 trous de forage où l’espacement des trous est de moins de 20 m. Les ressources présumées sont définies par 2 trous de forage dans des secteurs où l’espacement des trous est de moins de 40 m et où il y a une continuité raisonnable de la géologie et des teneurs aurifères. L'estimation des ressources minérales est localement limitée par la fosse. Les ressources minérales hors fosse satisfont aux exigences du PREEE en appliquant des volumes de contrainte à tous les blocs (scénario d'extraction combiné en vrac et sélectif par longs trous souterrains) à l'aide de l'optimiseur de chantier minier Deswik (Deswick Mineable Shape Optimizer, or DSO). L'exigence du PREEE est satisfaite en ayant des teneurs de coupure basées sur des paramètres raisonnables pour des scénarios d’extraction en surface et souterrains, des largeurs minimales et des volumes contraignants (réalisés avec Deswik). L'estimation est présentée pour des scénarios souterrains potentiels réalisés dans Deswik sur une largeur minimale de 2 m pour des blocs de 20 à 24 m de hauteur et de 16 à 20 m de longueur, à une teneur de coupure de 1,05 g/t Au pour le scénario méthode en vrac par longs trous (bulk long-hole method, or BLH), et de 1,90 g/t Au pour le scénario méthode sélective par longs trous (selective long-hole method, or SLH). Les teneurs de coupure reflètent la géométrie et le pendage actuellement définis pour les enveloppes minéralisées. L’ERM 2023 pour la fosse à ciel ouvert potentielle (OP) est localement contrainte par une surface optimisée dans GEOVIA Whittle™ en utilisant une teneur de coupure arrondie de 0,55 g/t Au. La teneur de coupure pour la fosse a été calculée en tenant compte des paramètres suivants : coût minier en fosse = 3,55 $ CA/t ; coût d’enlèvement du mort-terrain = 2,49 $ CA/t ; coût de traitement = 22,00 $ CA/t ; frais généraux et administratifs = 15,60 $ CA/t ; frais de vente = 5,00 $ CA/oz ; prix de l'or = 1800 $ US par oz ; taux de change USD/CAD = 1,30 ; angle de pente dans le mort-terrain = 30° et dans la roche = 50 ; et taux de récupération à l’usine = 94%. L’ERM souterraines est basée sur 2 méthodes minières, le choix étant dépendant de la largeur de la minéralisation. Les teneurs de coupure pour les méthodes souterraines ont été calculées en tenant compte des paramètres suivants : coût minier souterrain = 35,00 $ CA/t pour la méthode en vrac par longs trous (BHL) et = 95,00 $ CA/t pour la méthode sélective par longs trous (SLH) ; coût de traitement = 22,00 $ CA/t ; frais généraux et administratifs = 15,60 $ CA/t ; frais de vente = 5,00 $ CA/oz ; prix de l'or = 1800 $ US par oz ; taux de change USD/CAD = 1,30 ; et taux de récupération à l’usine = 94%. Les teneurs de coupure devraient être réévaluées selon les conditions futures des marchés (prix des métaux, taux de change, coûts miniers, etc.). Le nombre de tonnes métriques a été arrondi au millier le plus proche, selon les recommandations de NI 43-101. Le contenu en métal est présenté en once troy (tonnes x teneur / 31,10348) arrondi à la plus proche centaine. Tout écart dans les totaux est dû à des effets d’arrondis. Les personnes indépendantes et qualifiées qui ont préparées l’ERM 2023 n’ont connaissance d'aucun problème lié à l’environnement, aux permis, aux titres miniers ou lié à des questions d’ordre juridique, fiscal, sociopolitique, commercial ou de tout autre facteur pertinent non signalé dans le Rapport technique et qui pourrait avoir une incidence significative sur l'estimation des ressources minérales.





Tableau 2 : Zone aurifère Patwon – Sensibilité des ressources minérales à la teneur de coupure

Prix de l’or (US$)

Méthode de production

Teneur de coupure

(g/t Au)

Ressources indiquées

Ressources présumées

Tonnes

(t) Teneur

(g/t Au) Onces Au Tonnes

(t) Teneur

(g/t Au) Onces Au 1440

OP 0,65 4 297 000 2,11 291 400 3 033 000 2,66 260 000 BLH 1,30 0 0 0 2 543 000 1,68 137 000 SLH 2,35 26 000 2,97 2 400 407 000 2,78 36 000 1620

OP 0,60 4 604 000 2,02 299 600 3 418 000 2,52 276 600 BLH 1,15 0 0 0 3 218 000 1,54 159 400 SLH 2,10 25 000 2,81 2 300 464 000 2,55 38 000 1710

OP 0,55 4 958 000 1,94 308 500 4 024 000 2,33 301 000 BLH 1,10 0 0 0 3 266 000 1,51 158 200 SLH 2,00 19 000 2,93 1 800 479 000 2,45 37 800 1800 Cas de base

OP 0,55 4 972 000 1,93 309 200 4 212 000 2,29 310 700 BLH 1,05 0 0 0 3 496 000 1,46 163 700 SLH 1,90 22 000 2,80 2 000 520 000 2,36 39 500 1890

OP 0,50 5 308 000 1,85 315 700 4 691 000 2,18 328 700 BLH 1,00 0 0 0 3 678 000 1,41 166 800 SLH 1,80 21 000 2,80 1 900 549 000 2,26 40 000 1980

OP 0,50 5 333 000 1,85 316 800 4 890 000 2,16 339 100 BLH 0,95 0 0 0 3 851 000 1,36 168 000 SLH 1,70 22 000 2,74 2 000 576 000 2,18 40 400 2160

OP 0,45 5 692 000 1,76 322 900 5 543 000 2,04 363 600 BLH 0,85 0 0 0 4 760 000 1,22 186 500 SLH 1,55 22 000 2,74 1 900 551 000 1,99 35 300



Note :

Toutes différences dans les chiffres sont dues à des arrondis. Le lecteur est averti que les chiffres fournis dans le Tableau 2 ne doivent pas être interprétés comme une déclaration de ressources minérales. Les quantités et les teneurs estimées en fonction des différents prix de l'or (et des teneurs de coupure) sont présentées dans le seul but de démontrer la sensibilité du modèle des ressources minérales à la sélection d'un prix spécifique de l'or.

OP : Exploitation en fosse à ciel ouvert / BLH : Long trou en vrac / SLH : Long trou sélectif.

POTENTIEL D’EXPLORATION

Azimut considère que la Propriété Elmer, d’une longueur de 35 km, est encore à un stade initial d’exploration avec un fort potentiel aurifère supporté par les principaux critères suivants :

1) Contexte géologique et structural favorable: - Ceinture de roches vertes archéenne dominée par des intrusions et des volcanites felsiques et des sills gabbroiques - Zones de cisaillement de grande extension le long de la ceinture - Fenêtre de faible métamorphisme de faciès schistes verts sur une large portion de la Propriété - Proximité d’une limite géologique majeure entre deux sous-provinces 2) Présence de nombreux prospects aurifères délimitant un secteur hautement prospectif de 12 km par 3 km avec de nombreuses hautes teneurs souvent accompagnées par une signature d’altération large et consistante (Ag-Bi-Mo-Pb-S-Te-W); et 3) Faible maturité d’exploration avec suivi limité en forage sur de nombreux prospects de la propriété.



Principales zones cibles



Quatre zones cibles de grande extension (Patwon Est, Patwon Ouest, Wolf – A21, Gabbro) ont été réévaluées et priorisées pour du suivi en forage (voir communiqué de presse du 29 juin 2023):

Patwon Est

Zone de cisaillement aurifère avec extension minimale de 2,3 km

Bonne corrélation avec anomalies de polarisation provoquée

Dix forages minéralisés, incluant:

ELM22-225: 1,35 g/t Au sur 8,87 m, incluant 15,30 g/t Au sur 0,57 m

ELM21-088: 122,0 g/t Au, 160,0 g/t Ag, 307,0 g/t Te sur 0,5 m

ELM22-202: 4,29 g/t Au sur 0,95 m

Patwon Ouest

Zone de cisaillement aurifère avec extension minimale de 3,5 km

Minéralisation en surface: jusqu’à 12,65 g/t Au (échantillons choisis de roche). Veuillez noter que les échantillons choisis de roche sont sélectifs par nature et qu’il est improbable qu’ils puissent représenter des teneurs moyennes.

(échantillons choisis de roche). Veuillez noter que les échantillons choisis de roche sont sélectifs par nature et qu’il est improbable qu’ils puissent représenter des teneurs moyennes. Deux forages avec intervalles minéralisés significatifs :

ELM20-043: 1,90 g/t Au sur 1,70 m

ELM20-045: 0,52 g/t Au sur 1,50 m

Wolf – A21

Corridor de 12 km de long de volcanites felsiques altérées avec potentiel polymétallique riche en or (cible volcanogénique Au, Cu, Zn, Ag)

Minéralisation en surface:

19,25 g/t Au sur 1,00 m (échantillon en rainure)

12,03 g/t Au sur 1,75 m (échantillon en rainure)

Jusqu’à 58,2 g/t Au (échantillons choisis de roche)



(échantillon en rainure) (échantillon en rainure) Jusqu’à (échantillons choisis de roche) Sept forages avec intervalles minéralisés significatifs, incluant:

ELM21-107: 3,70 g/t Au sur 0,70 m

ELM22-212: 0,30 g/t Au sur 17,0 m, incluant 2,55 g/t Au sur 1,00 m

Gabbro

Zone de cisaillement aurifère de 2,7 km d’extension minimale

Minéralisation en surface: jusqu’à 77,8 g/t Au, 167,0 g/t Ag (échantillons choisis de roche)

(échantillons choisis de roche) Neuf forages avec intervalles minéralisés significatifs, incluant:

ELM22-183: 1,06 g/t Au sur 2,16 m

ELM22-185: 1,38 g/t Au sur 1,50 m

ELM22-187: 0,40 g/t Au sur 7,75 m, incluant 2,85 g/t Au sur 0,75 m

ELM22-182: 2,51 g/t Au sur 0,50 m

A propos de la Propriété Elmer

La Propriété Elmer comprend 515 claims couvrant 271,3 km2 sur 35 km de long. Le projet est localisé à 285 km au nord de la ville de Matagami, 60 km à l’est de la municipalité de Eastmain et 5 km à l’ouest de la route Billy Diamond, une voie d’accès majeure accessible en toute saison. La région de la Baie James bénéficie d’excellentes infrastructures, incluant des routes d’accès asphaltées, un réseau hydro-électrique et des aéroports.

Personnes qualifiées

InnovExplo Inc., une firme indépendante de consultants miniers basée à Val d’Or (Québec) a préparé l’estimation des ressources minérales selon les spécifications de la Norme canadienne 43-101. Les personnes qualifiées et indépendantes sont Martin Perron, Ing., Chafana Hamed Sako, Géo., et Simon Boudreau, Ing., tous employés de InnovExplo Inc.

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101. Rock Lefrançois, Géo., Vice-Président Exploration, François Bissonnette, Géo., Directeur des Opérations, Brigitte Dejou, Ing., Consultante Sénior, et Lise Chénard, Ing., Consultante Sénior, ont également revu le contenu de ce communiqué.

A propos d’Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d’exploration minière au Québec. Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est à l’étape des ressources et présente un fort potentiel d’exploration. La Société contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium (voir le document : Azimut in Numbers).

La Société met en œuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l’analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMine™), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L’approche compétitive d’Azimut est basée sur l’analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d’un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85.2 millions d’actions émises et en circulation.

Contact et information

Jean-Marc Lulin, président et chef de la direction

Tel.: (450) 646-3015

Jonathan Rosset, vice-président développement corporatif

Tel : (604) 202-7531

info@azimut-exploration.com www.azimut-exploration.com

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs, qui reflètent les attentes actuelles de la Société en ce qui a trait aux événements futurs reliés aux résultats de forages sur la Propriété Elmer. Dans la mesure où tout énoncé dans ce document renferme des informations qui ne sont pas historiques, alors ces énoncés sont essentiellement prospectifs et pourront souvent être identifiés par l’emploi de mots comme « considère », « anticipe », « prévoit », « estime », « s’attend », « projette », « planifie », « potentiel », « suggère » et « croit ». Les énoncés prospectifs sous-tendent des risques, des incertitudes, et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou suggérés par de tels énoncés prospectifs. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient causer une telle différence, notamment la volatilité et la sensibilité aux prix des métaux sur le marché, l’impact de changements au niveau des taux de change des devises étrangères et des taux d’intérêt, l’imprécision des estimations de réserves, la récupération de l’or et des autres métaux, les risques environnementaux incluant l’augmentation du fardeau règlementaire, les conditions géologiques imprévues, les conditions minières difficiles, les actions entreprises par les communautés et les organisations non gouvernementales, les changements de règlementation et de politiques gouvernementales, incluant les lois et les politiques, des flambées mondiales de maladies infectieuses incluant la COVID-19, et l’incapacité d’obtenir les permis et les approbations nécessaires des autorités gouvernementales, ainsi que d’autres risques liés au développement et à l’exploitation. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses qui sous-tendent les énoncés prospectifs sont raisonnables, l’on ne devrait pas se fier indûment à ces énoncés, qui s’appliquent uniquement en date du présent document. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs, ou autre, sauf si requis par les lois applicables en valeurs mobilières. Le lecteur est invité à revoir avec attention la discussion détaillée sur les risques dans notre plus récent Rapport Annuel déposé sur SEDAR+ pour une compréhension plus complète des risques et des incertitudes qui affectent les affaires de la Société.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.