11:11 Systems est reconnu en tant que « Aspiring Provider » dans l'édition 2023 du rapport Voice of the Customer de Gartner Peer Insights™ portant sur le DRaaS (Disaster Recovery as a Service)

FAIRFIELD, NJ. - 21 novembre 2023 – Le fournisseur de solutions d'infrastructure gérée 11:11 Systems (« 11:11 ») a été nommé « Aspiring Provider » dans l'édition 2023 du rapport Voice of the Customer de Gartner Peer Insights™ portant sur le DRaaS.

11:11 Systems est l'une des sept entreprises présentées. Les clients citent particulièrement son engagement remarquable, notant qu'il s'agit d'une « équipe exceptionnelle dédiée à notre compte, et que ces spécialistes comptent parmi les plus compétents » .

La fiabilité et les résultats positifs constants de l'offre de 11:11 Systems sont particulièrement appréciés, les critiques mettant en avant une « solution DRaaS très fiable qui a maintenu d'excellents résultats au cours des dernières années » . Les clients ont également relevé la qualité de l’expertise et de l’accompagnement de 11:11 Systems et notamment leur « maîtrise de leurs produits et une assistance exceptionnelle, y compris après l’implémentation ».

« Nous pensons que notre inclusion dans le rapport “Voice of the Customer” valide notre stratégie et notre engagement à repousser les limites de l'innovation en matière de DRaaS tout en maintenant notre approche centrée sur le client », a déclaré Kaushik Ray, directeur de l'expérience utilisateur chez 11:11 Systems. « Nous pensons que cette reconnaissance reflète la confiance que nos clients accordent à nos solutions et l'impact tangible que nous avons eu sur leurs activités. Nous ne sommes pas seulement un fournisseur, mais un partenaire dans les réalisations de nos clients. »

Les offres DRaaS de 11:11 Systems sont conçues pour protéger les entreprises contre les interruptions de service non planifiées et pour répondre à diverses exigences en matière de reprise d'activité. Les solutions de pointe de 11:11 assurent une protection fiable et de bout en bout des charges de travail, tant sur site que dans des environnements cloud AWS et Azure exploitant les technologies AWS, Veeam et Zerto . Qu'il s'agisse de cybercriminalité, de catastrophes naturelles, de pannes matérielles ou de tout autre incident imprévu, 11:11 Systems garantit une reprise rapide et réussie qui préserve la continuité opérationnelle des entreprises.

Les solutions de pointe de 11:11 assurent une protection fiable et de bout en bout des charges de travail exécutées dans les locaux du client ou dans des environnements en nuage AWS et Azure qui s'appuient sur les technologies AWS, Veeam et Zerto

Gartner Peer Insights est une plateforme respectée qui recueille et synthétise des avis et des évaluations impartiales provenant de professionnels de l'informatique, donnant ainsi une vue d’ensemble précieuse de différents logiciels et services informatiques. Son rapport complet « Voice of the Customer » relaie les expériences et les commentaires de clients qui sont avant tout des professionnels de terrain, et a donc une influence sur le processus d’achat pour l'ensemble des technologies.

Gartner, Voice of the Customer pour le DRaaS, Peer Contributors, 31 octobre 2023

Gartner® et Peer Insights™ sont des marques commerciales de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales. Tous les droits sont réservés. Le contenu de Gartner® Peer InsightsTM synthétise les opinions d'utilisateurs finaux basées sur leur expérience personnelle et ne doit pas être interprété comme une déclaration factuelle, ni comme représentant les opinions de Gartner ou de ses affiliés. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ce contenu et n'offre aucune garantie, explicite ou implicite, quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité de ce contenu, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos d’11:11 SYSTÈMES

11:11 Systems est un fournisseur de solutions d'infrastructure gérée qui répond de manière globale aux défis posés par les services cloud gérés de nouvelle génération, la connectivité et la sécurité. Le modèle 11:11 permet aux clients et aux partenaires de « repenser la connectivité », ce qui inclut des services intégrés qui permettent d'accroître les performances, l'optimisation et les économies. Pour en savoir plus, consultez le site 1111Systems.com .

Contact :

Rolyn Parker

news@1111systems.com