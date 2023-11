Teledyne e2v kündigt die nächste Generation leistungsstarker CMOS-Bildsensoren mit Global Shutter an

Grenoble, FRANKREICH, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Teledyne e2v, ein Unternehmen von Teledyne Technologies [NYSE: TDY] und weltweiter Innovator von Bildgebungslösungen, kündigt seine neue hochmoderne CMOS-Bildsensorfamilie Emerald™ Gen2 an. Diese neue Familie basiert auf den fortschrittlichen Bildgebungstechnologien von Teledyne e2v und bietet eine verbesserte Leistung, wodurch sich die neuen Sensoren ideal für eine breite Palette von Bildverarbeitungsanwendungen, Überwachungsaufgaben in Außenbereichen sowie für den Einsatz in Verkehrserkennungs- und Überwachungskameras eignen.



Emerald Gen2 ist mit 8,9 Megapixeln (4.096 x 2.160) oder 12 Megapixeln (4.096 x 3.072), in Monochrom oder Farbe und in den beiden Geschwindigkeitsstufen Standard und High erhältlich. Die Hochgeschwindigkeitsmodelle bieten eine hervorragende Leistung für anspruchsvolle Anwendungen, die scharfe Bilder bei sehr hohen Geschwindigkeiten erfordern, wie z. B. in der Lebensmittelsortierung, bei Inspektionsaufgaben und bei intelligenten Verkehrssystemen.

Der Sensor verfügt über kleine Global-Shutter-Pixel mit 2,8 µm, die mit der neuesten Generation der Light-Pipe-Technologie von Teledyne e2v entwickelt wurden und einen Dynamikbereich von bis zu 67 dB im 10- und 12-Bit-ADC-Modus bieten. Dadurch können die Kameras in kontrastreichen Szenen arbeiten, ohne dass es zu Belichtungsproblemen in den Bildern kommt.

Diese neue Sensorgeneration weist im Vergleich zur ursprünglichen Emerald-Familie mehrere verbesserte Merkmale auf. Die Matrix ist in einem kompakten 21 x 20 mm² Ceramic Land Grid Array (CLGA)-Gehäuse untergebracht, das für 1-Zoll-Optikformate geeignet ist und eine einfachere und kostengünstigere Integration ermöglicht. Emerald Gen 2 verfügt über zwei Ausgangstypen, LVDS und MIPI CSI 2, so dass Kamerahersteller je nach den Anforderungen ihrer Kunden eine der beiden Schnittstellen verwenden können. Darüber hinaus bietet er eine hervorragende rauscharme Leistung mit einem Ausleserauschen von < 3e- und eine erhöhte Empfindlichkeit und Winkelanpassung durch die Dual-Light-Pipe-Technologie.

Maxime Taupin, Marketing Manager bei Teledyne e2v, sagt: „Wir freuen uns, die Emerald Gen2-Sensorfamilie auf den Markt zu bringen, die speziell für die aktuellen und zukünftigen Anforderungen verschiedener Branchen entwickelt wurde. Mit einer verbesserten elektro-optischen Leistung und der Flexibilität bei der Auswahl der Ausgänge bietet diese neue Sensorgeneration Kameraherstellern leistungsstarke Lösungen für ein breites Spektrum anspruchsvoller Kundenanforderungen.“

Erleben Sie eine Live-Demo von Emerald Gen2 auf der Technical Exhibition on Image Technology and Equipment (ITE) in Yokohama, Japan, vom 6. bis 8. Dezember 2023. Besuchen Sie uns am Teledyne-Stand D-04 oder kontaktieren Sie uns online für weitere Informationen.

Dokumentation und Muster sind ab sofort auf Anfrage erhältlich.

Über Teledyne e2v

Die Innovationen von Teledyne e2v sind führend bei Entwicklungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Biowissenschaften, Raumfahrt, Transport, Verteidigung und Sicherheit sowie in der Industrie. Der einzigartige Ansatz von Teledyne e2v besteht darin, den Markt- und Anwendungsherausforderungen der Kunden zuzuhören und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um innovative Standard-, halb- oder vollständig kundenspezifische Bildgebungslösungen anzubieten, die den Wert ihrer Systeme erhöhen.

Weitere Informationen finden Sie auf imaging.teledyne-e2v.com.

Pressekontakt bei Teledyne e2v:

Jessica.Broom@teledyne.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/392af852-8c4d-417a-970c-7e396437b14b/de