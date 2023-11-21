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即時送貨平台 Lalamove 採用多項 Freshworks 產品，以提高亞洲及拉丁美洲地區的銷售效率

Freshsales 協助該公司與業務合作夥伴更有效互動，提高銷售轉換率達 24%，而 Freshdesk 更將客戶參與度提高至 58%

香港, Nov. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Freshworks Inc. (NASDAQ: FRSH)，今日宣布其領先的即時送貨平台客戶 Lalamove 採用 Freshdesk™ 和 Freshsales™，為數千名消費者與業務合作夥伴帶來個人化體驗。Lalamove 透過清晰盡覽及掌控其銷售漏斗和銷售生命週期管理狀況，有效提高銷售轉換率，同時提高客戶參與度。

Lalamove 利用其手機和網頁應用程式，讓各行各業的商業客戶與司機合作夥伴緊密連繫，提供即時及即日送貨服務。詃公司於 2013 年在香港成立，業務遍及亞洲與拉丁美洲地區的 11 個市場，透過提供快捷簡易、經濟實惠的送貨服務，為社區賦能。該公司的最終目標，是協助小型企業東主發展業務，並確保帶來具彈性的盈利機會，以支援司機合作夥伴的生計。

以 Freshdesk 配合 Freshsales 使用，Lalamove 得以涵蓋由潛在客戶到續期的整段客戶生命週期，讓所有這些業務合作夥伴自選渠道，流暢無縫地獲享服務。Freshsales 是 Freshworks 的銷售自動化軟件，它協助了 Lalamove 在 Freshworks 的統一客戶記錄 (Unified Customer Record, UCR) 上建立詳盡的客戶檔案，讓其銷售和支援團隊能夠透過統一方式一覽客戶狀況，並開展參與度分析。UCR 同時亦提供符合實際狀況的資訊，使銷售與合作夥伴參與團隊能夠更深入了解客戶，從而為客戶帶來更貼心周全的服務。

Freshsales 與 Freshdesk 的原生整合方案有助快速建立工單，以按需要為合作夥伴內部分流及提供支援。自正式採用 Freshworks 軟件以來，客戶參與度大增 58%，銷售轉換率上升 24%，大幅推動了公司業務的增長。

「同時使用 Freshdesk 和 Freshsales，讓我們能夠支援本地企業，並將這種忠誠度轉化為未來銷售額，」Lalamove 集團解決方案主管 Brian Shia 說道「我們憑藉 Freshworks 的 CRM 與客戶支援產品，得以全面檢視客戶，更有效管理銷售效率與渠道，從而推動業務向前邁進。」

「像 Lalamove 般採用多項 Freshworks 產品的公司，都創造了巨大價值和迅速的投資回報。對於能夠推動銷售、客戶支援等關鍵業務流程實踐數碼轉型，我們引以為傲 — 這種轉型為員工和客戶的日常生活帶來了莫大影響。」Freshworks 東南亞國家聯盟 (ASEAN) 銷售主管 Simon Ma 說道

關於 Freshworks Inc.

Freshworks Inc.，(NASDAQ: FRSH) 建立了人人都可輕鬆使用的商業軟件。我們的人工智能增強產品乃專門為資訊科技部、客戶支援部、以及銷售與巿場推廣團隊精心設計，旨在提高每位員工的工作效率，並帶來寶貴價值，對業務發揮即時的影響力。Freshworks 的總部設於加州聖馬特奧縣，業務遍佈全球，為超過 65,000 位客戶提供服務，當中包括美國運通 (American Express)、Blue Nile、石橋牌 (Bridgestone)、Databricks、Fila、Klarna 和 OfficeMax。有關該公司的最新消息，請瀏覽 www.freshworks.com，並追蹤我們的 FacebookLinkedInTwitter 帳戶。

© 2023 年 Freshworks Inc. 版權所有。Freshworks 及其相關標誌是 Freshworks Inc. 的商標。所有其他公司、品牌和產品名稱可能是其所屬公司的商標或註冊商標。本新聞稿中的任何內容均不應理解為相反含義，也不應理解為 Freshworks Inc. 之任何第三方或本新聞稿之任何方面的批准、認可或贊助。

媒體聯絡人：
Kingston David
pr@freshworks.com


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