Orion Animal Health sai FDA:lta myyntiluvan Bonqat®-tuotteelle (pregabaliini oraaliliuos)

Orion Oyj on saanut Yhdysvaltain ruoka- ja lääkevirasto FDA:lta hyväksynnän Bonqat®-tuotteelle (pregabaliini oraaliliuos), joka on tarkoitettu kuljetukseen ja eläinlääkärikäynteihin liittyvän akuutin ahdistuksen ja pelon lievittämiseen kissoilla.



Pregabaliini on uusi vaikuttava aine eläimillä käytettäväksi, ja se vaikuttaa keskushermostoon vähentämällä erilaisten välittäjäaineiden (glutamaatti ja monoaminergiset välittäjäaineet) vapautumista, mikä johtaa anksiolyyttiseen eli ahdistusta lievittävään vaikutukseen.

Eläinlääkeyhtiö Zoetis on Orionin pitkäaikainen strateginen kumppani, jolla on yksinoikeus Bonqat®-tuotteen myyntiin ja markkinointiin Yhdysvalloissa. Bonqat®-tuotteen arvioidaan olevan saatavilla Yhdysvalloissa vuoden 2024 puoliväliin mennessä.

Orion on suomalainen lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2022 oli 1 341 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 500 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Maailman johtavana eläinten terveydenhoitoalan yrityksenä Zoetisia ohjaa yksi ainoa päämäärä: maailman ja ihmiskunnan hoitaminen edistämällä eläinten hoitoa. Zoetis on jo yli 70 vuoden ajan innovoinut tapoja ennustaa, ehkäistä, havaita ja hoitaa eläintauteja, ja se on edelleen eläinten kasvattajien ja hoitajien tukena kaikkialla maailmassa - eläinlääkäreistä ja lemmikkieläinten omistajista karjankasvattajiin. Yhtiön johtava lääkkeiden, rokotteiden, diagnostiikan ja teknologioiden valikoima ja tuoteputki vaikuttavat yli 100 maassa. Zoetis on Fortune 500 -yritys, jonka liikevaihto vuonna 2022 oli 8,1 miljardia dollaria ja jolla on noin 13 800 työntekijää. Lisätietoja on osoitteessa www.zoetis.com.



