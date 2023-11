Les Thés DAVIDsTEA étendent leur réseau de vente en gros aux États-Unis

Lancement initial de quatre saveurs dans la chaîne de supermarchés Stop & Shop

MONTRÉAL, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA inc. (TSXV : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), l’un des premiers marchands de thé en Amérique du Nord, ont annoncé aujourd’hui leur expansion initiale sur le marché américain du commerce de gros.



DAVIDsTEA a récemment lancé quatre saveurs de sachets de thé de qualité supérieure dans 150 supermarchés Stop & Shop sur les plus de 400 que compte le nord-est des États-Unis. Cette chaîne régionale de magasins d'alimentation est présente dans le Massachusetts, le Connecticut, le Rhode Island, l'État de New York et le New Jersey.

L'offre destinée aux acheteuses et aux acheteurs de Stop & Shop comprend des thés à succès tels que la tisane nuits de valériane, le classique earl grey crème (biologique), la tisane noix magiques sans caféine et la tisane rhume 911 sans caféine (biologique). Ils figurent parmi les saveurs les plus prisées de DAVIDsTEA sur le marché de la vente en gros ainsi que dans d'autres canaux. À plus petite échelle, la Société a récemment introduit cinq saveurs dans les supermarchés Roche Bros, une entreprise familiale présente dans 20 localités du Massachusetts.

DavidsTea exploitait auparavant 23 magasins dans la région et sa marque conserve une grande notoriété auprès des clients qui cherchent un moyen plus facile d'accéder à leurs produits de thé préférés. L'entreprise continue de vendre en ligne aux États-Unis, mais préfère proposer des options faciles à saisir dans le cadre d'une expérience omnicanale.

« Nous croyons au potentiel d'expansion de notre offre là où nos clients se trouvent », a déclaré Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque de DAVIDsTEA. « Notre stratégie consiste à procéder à des lancements progressifs le long de la côte est des États-Unis afin d'évaluer les goûts des consommatrices et des consommateurs, puis à reproduire progressivement le succès que nous avons connu au Canada. Au nord de la frontière, nous avons déjà établi une forte présence en tant que grossiste en vendant nos produits et accessoires de thé de qualité supérieure dans plus de 3 800 points de vente. Nous continuerons à aller à la rencontre de nos clients là où ils vivent. »

Plus tôt cette année, DAVIDsTEA a signé un accord de distribution avec United Natural Foods inc. (UNFI), un distributeur en gros d'aliments sains et spécialisés aux États-Unis et au Canada. UNFI approvisionne plus de 30 000 points de vente en Amérique du Nord, notamment des grandes surfaces de produits naturels, des détaillants indépendants, des chaînes de supermarchés traditionnelles et des clients du secteur de la restauration.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé, par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 3 800 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, les bienfaits pour la santé et le style de vie du thé. En mettant l’accent sur des saveurs novatrices, des ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, la Société lance des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et attrayant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse comprend des énoncés, incluant des énoncés exprimés par les dirigeants de la Société, qui expriment nos opinions, attentes, croyances, plans ou hypothèses concernant des événements anticipés ou des résultats futurs, et il existe, ou peut être considéré comme existant, des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 (la « Loi »). Les mises en garde suivantes sont faites conformément aux dispositions de la loi et dans l’intention d’obtenir les avantages des dispositions de la « sphère de sécurité » de la loi. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l’utilisation d’une terminologie prospective, par exemple les termes « croit », « s’attend à », « peut », « fera », « devrait », « approximativement », « a l’intention », « planifie », « estime » ou « anticipe » ou, dans chaque cas, leur forme négative ou d’autres variations ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives comprennent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant nos intentions, nos croyances ou nos attentes actuelles concernant, entre autres, notre stratégie de transition vers le commerce électronique et les ventes en gros, les ventes futures au moyen de nos canaux de commerce électronique et de vente en gros, nos résultats d’exploitation, notre situation financière, nos liquidités et nos perspectives, et l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’environnement macroéconomique mondial.

Bien que nous estimions que ces opinions et attentes sont fondées sur des hypothèses raisonnables, ces déclarations prospectives comportent intrinsèquement une part d’incertitudes et relèvent forcément d’hypothèses à notre sujet, compte tenu des facteurs de risque abordés dans le rapport de gestion de la Société de l’exercice clos le 28 janvier 2023, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 avril 2023, qui pourraient avoir une incidence importante sur notre activité, notre situation financière ou nos résultats futurs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Personne-ressource pour les investisseurs

Maison Brison Communications

Pierre Boucher

514 731-0000

investors@davidstea.com