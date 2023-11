Probe Gold commence un programme de forage sur sa propriété aurifère Croinor, Val-d’Or, Québec

Faits saillants :



Un programme de forage d’expansion des ressources de 4 000 mètres est maintenant en cours sur la propriété aurifère Croinor récemment acquise;

est maintenant en cours sur la propriété aurifère Croinor récemment acquise; Croinor est une position de terrain sous-explorée de l’échelle d’un district, couvrant 152 kilomètres carrés, avec un important potentiel d’exploration et d’expansion des ressources. La propriété est située à proximité du projet de développement Novador et pourrait potentiellement contribuer à un concept d’usine de traitement centrale;

La propriété englobe des ressources aurifères actuelles à haute teneur totalisant 187 900 onces d’or de ressources mesurées et indiquées à 6,47 g/t et 39 800 onces d’or de ressources présumées à 6,19 g/t;

Deux foreuses ont été mobilisées et s’affairent à augmenter l’étendue et relier les secteurs de ressources à haute teneur en or.

TORONTO, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (« Probe » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le lancement d’un programme de forage de 4 000 mètres sur sa propriété aurifère Croinor (la « propriété »). Probe a acquis cette propriété en juillet de cette année en raison du potentiel de croissance des ressources à haute teneur et de la possibilité de faire d’autres découvertes régionales au sein de cette position de terrain sous-explorée. La propriété est située à proximité du projet Novador de la Société et pourrait représenter une source additionnelle de matériel pour alimenter son usine centralisée proposée (voir les détails de l’acquisition dans le communiqué de la Société daté du 13 juillet 2023). Le programme aura comme principal objectif l’expansion des ressources de minéralisation à haute teneur du gîte aurifère Croinor. Deux foreuses ont été déployées et testeront 20 cibles prioritaires sur cette propriété détenue à 100 % par Probe (voir la figure 1).





Figure 1 – Propriétés de Probe Gold à Val-d’Or, montrant le secteur de forage à Croinor

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6c9584a7-9454-4853-bedb-7d3727172cd3/fr

David Palmer, président et chef de la direction de Probe, a déclaré : « Nous sommes heureux d’avoir réussi à lancer notre premier programme de forage sur la propriété Croinor si peu de temps après en avoir fait l’acquisition. Cela témoigne du potentiel que nous y voyons pour une croissance des ressources et pour l’exploration régionale sur cette propriété riche en cibles. Croinor s’intègre très bien dans notre modèle de développement existant pour Val-d'Or et augmente substantiellement notre inventaire actuel de ressources aurifères à haute teneur avec près de 228 000 onces. Cela nous procure aussi 152 kilomètres carrés de terrains prometteurs mais inexploités dans le secteur historiquement sous-exploré à l’est de Val-d’Or, offrant un potentiel pour de nouvelles découvertes. Notre objectif dans l’immédiat pour Croinor est de progresser dans l’expansion des ressources et éventuellement de l’intégrer dans nos plans de développement pour Novador. Nous nous attendons à ce que cette acquisition renforce notre inventaire de ressources et ultimement, nos plans de production, créant du même coup une valeur appréciable pour nos actionnaires. »

Propriété Croinor

La propriété est située à 58 kilomètres à l’est du projet Novador à Val-d’Or, Québec, et est constituée d’un bail minier et de 337 claims couvrant une superficie de 152 kilomètres carrés. La propriété englobe des ressources mesurées et indiquées actuellement estimées à 805 900 tonnes à une teneur de 6,47 g/t pour 187 900 onces d’or, et des ressources minérales présumées de 200 100 tonnes à une teneur de 6,19 g/t pour 39 800 onces d’or (source : Rapport technique conforme au Règlement 43-101 de Monarch pour Croinor – juillet 2022). La propriété fera partie du portefeuille de propriétés consolidé de la Société à Val-d’Or qui, après l’acquisition de la propriété, s’élèvera à 600 kilomètres carrés.

La propriété est traversée par le couloir de déformation Garden Island (« CDGI ») orienté nord-ouest/sud-est, une faille majeure qui suit le contact entre les domaines d’Assup et de Garden Island. Probe explore actuellement le CDGI sur son projet Novador dans le cadre de son programme d’exploration 2023.

Le gîte aurifère Croinor est encaissé dans un filon-couche synvolcanique de composition dioritique. Le filon-couche d’une épaisseur de 60 à 120 mètres est encaissé dans les roches volcaniques du domaine d’Assup. Le gîte est caractérisé par des lentilles aurifères composées de veines de quartz-carbonate-tourmaline-pyrite, de roches encaissantes altérées et pyritisées et/ou de brèches tectoniques. Les lentilles minéralisées varient de 60 à 120 mètres de longueur et peuvent être suivies sur des distances latérales variant de quelques dizaines de mètres jusqu’à 600 mètres. À ce jour, une quarantaine de lentilles aurifères ont été identifiées. D’autres indices aurifères autour du gîte Croinor ont fait l’objet de travaux d’exploration limités, principalement du forage et des tranchées. La minéralisation aurifère se présente sous forme de systèmes filoniens associés à ou encaissés dans des dykes, des filons-couches ou des intrusifs au sein des volcanites. Le système aurifère Croinor reste ouvert à l’expansion et une grande partie de la propriété n’a jamais été explorée à l’aide de techniques modernes.

Personne qualifiée

Le contenu scientifique et technique du présent communiqué de presse a été préparé, révisé et approuvé par M. Marco Gagnon, géo., vice-président exécutif, lequel est une « personne qualifiée » tel que défini par le Règlement 43-101 sur l’information concernant les projets miniers (le « Règlement 43-101 »).

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société d’exploration aurifère canadienne de premier plan qui se consacre à l’acquisition, à l’exploration et au développement de propriétés aurifères hautement prometteuses. La Société est bien financée et s’affaire à explorer et à développer des projets aurifères de haute qualité, notamment son actif phare détenu à 100 % qui renferme plusieurs millions d’onces d’or, le projet aurifère Novador au Québec. Probe Gold contrôle un vaste portefeuille de propriétés d’exploration totalisant environ 1 600 kilomètres carrés au sein de certaines des plus prolifiques ceintures aurifères au Québec.

