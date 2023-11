Speech of Senator Risa Hontiveros during the Atin Ito! Press Conference

November 20, 2023

Scout Tuazon, Quezon City

Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat! Maraming salamat muli sa Atin Ito para sa pag-imbita. Sa lahat ng bumubuo ng mga grupo sa likod ng kampanyang ito, maraming salamat sa puspusang pagsusulong ng ating karapatan sa West Philippine Sea.

Nitong buwan lang, nakita nanaman natin ang pambabastos ng Tsina sa ating mga tropa sa sarili nating karagatan. Binomba na naman nila ng water cannon ang ating mga barkong papunta ng Ayungin Shoal.

We all know this is not the first time. It is truly not an exaggeration when we say that Filipinos are being harassed in our own waters 24/7, on a daily basis.

We have filed countless diplomatic protests to stop China from violating international law, from trespassing into our waters, from harming our own people.

Ngunit, sa kabila ng mga diplomatikong protesta, sa kabila ng mga pahayag ng iba't ibang bansa sa mundo, patuloy paring nagbibingi-bingihan ang Tsina. Hindi siya titigil hangga't tuluyan niyang maagaw ang mga katubigan at teritoryong hindi naman sa kanya.

Ang mas nakakatakot pa ngayon ay ang natuklasan namin sa aming imbestigasyon patungkol sa mga Chinese employees ng mga POGO. Naibunyag sa hearing na may mga Chinese nationals na bumibili ng Filipino birth certificate at mga government-issued IDs para magkaroon ng Philippine passport, para maging Pilipino. Umaabot pa nga daw ng P500,000 per passport ang kalakal.

It is alarming that we are giving an all-access pass to our country to Chinese citizens through these POGO hubs, especially when considering tensions in the West Philippine Sea.

Ang ating mga mangingisda at ating mga tropa ang unang-unang naapektuhan sa anumang pananakit ng Tsina sa West Philippine Sea. They all need our full support. They are risking their lives for us. They are quite literally our modern-day heroes.

Kaya sana po suportahan natin ang mga inisyatibo tulad nitong musical event, donation drive, Christmas civilian convoy, at lahat pa na mga programa at proyektong nagdedepensa at nagpapalakas sa ating mga karapatan sa West Philippine Sea. Sabay-sabay nating isigaw: Atin Ito!