Communiqué de presse

Eviden lance la plateforme EcoDesignCloud

Pour améliorer la durabilité des produits grâce à des analyses de cycle de vie (ACV) rapides et efficaces

Paris (France), le 20 novembre 2023 – Eviden, la ligne d'activités d'Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui le lancement d'EcoDesignCloud, sa nouvelle plateforme de confiance basée sur le cloud qui accompagne les entreprises dans la gestion et le développement de produits durables grâce à un calcul fiable de leur impact environnemental et ce, à chaque étape de leur cycle de vie.

Grâce aux algorithmes d'intelligence artificielle, EcoDesignCloud fournit une analyse multicritère de la performance environnementale d'un produit, sur la base de 16 indicateurs d'impact PEF (« Product Environmental Footprint » ou empreinte environnementale du produit), en prenant en compte l'ensemble des opérations de la chaîne d'approvisionnement pour offrir aux entreprises une évaluation complète.

Une analyse avancée fiable et rapide

Les entreprises sont confrontées aujourd'hui à des réglementations environnementales de plus en plus strictes et font l'objet de pressions pour atteindre leurs objectifs de développement durable et fournir des rapports en ce sens. En s'appuyant sur des sources de données solides reconnues à l'international, EcoDesignCloud utilise l'intelligence artificielle pour permettre aux utilisateurs d'évaluer de manière fiable l'impact environnemental et les émissions de CO 2 des produits qu'ils conçoivent ou achètent, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le but est de les aider à atteindre leurs objectifs de développement durable et à répondre aux exigences des rapports extra-financier.

Simulation de l’impact environnemental pour accélérer la prise de décision

En utilisant des bases de données d'inventaire du cycle de vie éprouvées pour obtenir un éco-score, EcoDesignCloud permet aux équipes en charge de la conception et de l'approvisionnement des produits de mesurer, visualiser et évaluer facilement les émissions de CO 2 et l'impact environnemental des produits en quelques minutes seulement – alors que les méthodes traditionnelles peuvent durer plusieurs mois – et ainsi générer facilement des rapports personnalisés et comparer les évaluations.

« Notre objectif global est de proposer à nos clients une solution capable d'évaluer les produits massivement, plus rapidement et à moindre coût pour d'accélérer la transformation durable du plus grand nombre d'entreprises », a déclaré Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur mondial HPC, IA et Quantique chez Eviden, Groupe Atos. « EcoDesignCloud aide les entreprises à inscrire la conception de produits au cœur de leur stratégie environnementale et donc à développer leur propre expertise éco-responsable. »

« Notre plateforme EcoDesignCloud propose plusieurs cas d'usage, par exemple dans le secteur industriel elle permet d’évaluer efficacement les émissions de scope 31. Dans le secteur de la vente au détail et des produits de grande consommation elle aide les concepteurs de produits, les distributeurs et les fournisseurs à optimiser l'impact environnemental de leurs produits, emballages et actions de promotion », a déclaré Benoit Couchon, Directeur Commercial EcoDesignCloud chez Eviden, Groupe Atos.

EcoDesignCloud fait partie du portefeuille de solutions et de services de conseil de développement durable d'Eviden, dont le but est d'aider ses clients tous secteurs confondus à atteindre rapidement leurs objectifs en matière de décarbonation et de RSE.

Pour en savoir plus : https://ecodesigncloud.com/fr.

1 Les émissions de scope 3 correspondent aux émissions indirectes qui sont dues aux activités d’une entreprise, mais qui ne proviennent pas de sources qui lui appartiennent ou sont contrôlées par elle. Ces émissions sont issues des entreprises dont elle est indirectement responsable, en amont et en aval de sa chaîne de valeur, par exemple lorsque nous achetons, utilisons et éliminons des produits de fournisseurs. Les émissions de scope 3 incluent toutes les sources qui ne sont pas comprises dans les scopes 1 et 2.

2 Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2023

