Smart City Expo Doha 2023 porte sur les données, la connectivité et la durabilité pour améliorer l’avenir des villes

BARCELONE, Espagne, 20 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La capitale qatarie accueillera les 29 et 30 novembre la troisième édition du principal événement de la région consacré à l’innovation urbaine. Sous le slogan « A World of Data: Connecting People, Elevating Lives », Smart City Expo Doha (SCE Doha) mènera le débat sur le développement urbain durable et l’importance des données dans la construction de villes plus intelligentes et plus agréables à vivre. Organisé par le ministère des Communications et des Technologies de l’information du Qatar (MCIT), SCE Dohaest un événement du congrès mondial Smart City Expo et de Fira Barcelona International. Plus de 70 intervenants, plus de 100 pays représentés et 40 entreprises et organisations participeront à cet événement qui se tiendra dans le cadre de l’exposition internationale d’horticulture du Qatar, qui aura lieu au parc Al-Bidda.



Une conférence réunissant plus de 70 experts, dont Renée Cummings, fondatrice et PDG d’Urban AI, Community Scholar de l’université de Columbia, Ott Velsberg, Chief Data Officer du gouvernement estonien, et Frans-Anton Vermast, conseiller en stratégie et ambassadeur international de la ville intelligente aux Pays-Bas, marquera l’apogée de la Smart City Expo Doha 2023 en faisant part de leur vision sur quatre thèmes principaux : environnements urbains verts, gouvernance numérique, villes cognitives et lieux de vie.

Les 40 entreprises, partenaires et sponsors présenteront leurs nouveaux produits et solutions dans le domaine de l’innovation urbaine, à la fois lors du congrès et dans l’espace de réseautage qui favorisera les relations commerciales, les contacts professionnels et les opportunités d’affaires entre les entreprises participantes et les visiteurs.

Smart City Expo Doha participe à la stratégie d’internationalisation du congrès mondial Smart City Expo, la principale exposition mondiale sur les villes intelligentes et les solutions urbaines organisée chaque année par la Fira de Barcelone, dont la 13e édition s’est tenue en novembre dernier. Dans cette optique, des éditions étrangères ont été organisées en 2023 en Argentine, au Brésil, en Colombie, aux États-Unis, au Mexique et en Chine.

