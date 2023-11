Saputo inc. au palmarès 2024 des 100 meilleurs employeurs au Canada

MONTRÉAL, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (« nous », « Saputo » ou « la Société ») a été nommée l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp Canada inc., le plus important éditeur de périodiques sur l’emploi au pays. Ce titre prestigieux reconnaît les employeurs canadiens qui mettent en œuvre des politiques de ressources humaines avant-gardistes et qui sont à la pointe de leur secteur en offrant des lieux de travail exceptionnels.



Pour sélectionner les gagnants, les rédacteurs de Mediacorp ont évalué les employeurs sur la base de huit critères rigoureux : (1) le lieu de travail; (2) le climat professionnel et social; (3) les services de santé, la rémunération et les avantages sociaux; (4) les vacances et autres congés; (5) les communications avec les employés; (6) la gestion du rendement; (7) la formation et le perfectionnement; et (8) l'engagement dans la collectivité.

« Chez Saputo, nous plaçons nos employés au cœur de tout ce que nous faisons, a déclaré Gaétane Wagner, chef de la direction des ressources humaines chez Saputo inc. Nous demeurons profondément engagés à créer un environnement de travail diversifié et stimulant où nos employés se sentent responsabilisés et valorisés. »

Travailler chez Saputo

En demeurant fidèle aux valeurs sur lesquelles la Société a été fondée en 1954, Saputo est fière de favoriser une culture de bienveillance à l’égard de ses employés par l’entremise de trois piliers distincts.

Santé et sécurité : Le maintien de la santé et de la sécurité des employés est une priorité absolue chez Saputo. L’entreprise possède une solide culture de la sécurité, des programmes de santé et de mieux-être accessibles et une politique mondiale de santé et de sécurité afin que tous les employés puissent retourner chez eux en toute sécurité.

Diversité, équité et inclusion : Saputo a mis en œuvre plusieurs programmes et initiatives visant à promouvoir la diversité, l’équité et l’inclusion en milieu de travail, y compris une formation sur les biais inconscients à l’intention des gestionnaires, des pratiques de recrutement inclusives et divers programmes de développement pour les femmes.

Mieux-être et talent : La Société demeure résolue à voir au mieux-être de ses employés en reconnaissant leurs contributions par l’entremise du programme Saputo Applaudir, ainsi qu’en misant sur son processus de gestion du rendement pour promouvoir les objectifs de carrière et les conversations sur le développement personnel.

Saputo poursuit ses efforts pour déterminer de nouvelles occasions pour ses équipes et investir dans celles-ci, y compris une formation en santé mentale pour tous les gestionnaires et une politique mondiale de congé pour bénévolat. En tant que fabricant de fromage et transformateur de lait nature de premier plan au Canada, la Société s’efforce de montrer la voie en créant un environnement accessible, stimulant et impartial pour les employés comme pour les clients.

Pour en savoir plus sur les raisons pour lesquelles Saputo inc. a été nommée l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada, cliquez ici.

Le mois dernier, Saputo inc. a également été reconnue comme l'une des meilleures entreprises au monde pour les femmes selon le magazine Forbes pour la deuxième année consécutive. Pour établir ce classement, le magazine et ses partenaires ont sondé environ 70 000 femmes travaillant dans des institutions multinationales de 37 pays afin de déterminer celles qui excellent dans une série de sujets liés au genre, comme l'équité salariale et les possibilités d'avancement.

À PROPOS DE SAPUTO

