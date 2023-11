Lynx Air lance un service entre Tampa Bay et Montréal

Lynx célèbre l’événement avec un concours offrant des vacances pour deux à Tampa Bay, en Floride

MONTRÉAL, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le vol inaugural de Lynx Air (Lynx) à destination de la région de Tampa Bay décolle aujourd’hui de l’aéroport international Montréal-Trudeau (YUL) à l’aéroport international de Tampa (TPA). La compagnie aérienne canadienne à petit prix offrira quatre vols par semaine entre Montréal et Tampa, à bord de Boeing 737 flambant neufs.



Pour célébrer le nouveau service de Lynx, la compagnie aérienne offre une chance de gagner un forfait vacances pour deux, comprenant les vols, l’hébergement et les laissez-passer pour certaines des attractions les plus populaires de Tampa Bay. Lynx lance également une vente de sièges d’une durée limitée, offrant jusqu’à 35 % de rabais sur les tarifs de base pour les vols vers ses destinations soleil et son réseau intérieur, en utilisant le code promotionnel : SUNSHINE. Les tarifs commencent à partir de 110 $*, incluant les taxes et les frais. Le solde commence le 17 novembre 2023 et se termine à 23 h 59 (HNE) le 19 novembre 2023. Pour connaître tous les détails sur le solde et le concours et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com .

« Alors que nous entrons dans la saison hivernale, l’inclusion de Tampa Bay dans nos destinations offre aux voyageurs canadiens une occasion en or de se libérer du froid hivernal et de se livrer à un paradis de vacances célébré pour ses plages magnifiques, sa culture dynamique et ses attractions toute l’année », a déclaré Vijay Bathija, chef, Affaires commerciales de Lynx. « Nous sommes ravis de dévoiler une option exceptionnellement abordable pour un voyage en toute tranquillité entre Montréal et Tampa Bay. Que vous souhaitiez profiter de la chaleur radieuse du soleil de Floride ou que vous souhaitiez explorer la myriade de plages et d’attractions de la région, Lynx garantit une expérience de vol fantastique à un prix très abordable. »

« ADM Aéroports de Montréal se réjouit que Lynx Air ait ajouté Tampa Bay à sa liste de destinations. Avec les jours froids de l’hiver, Lynx Air offre une nouvelle porte d’entrée vers la côte ouest de la Floride, où le temps chaud et les palmiers attendent les voyageurs. Avec cette nouvelle liaison, Lynx Air continue de développer le marché des vols à bas prix au départ de Montréal au profit de nos passagers », a déclaré Stéphane Lapierre, vice-président, Exploitation aéroportuaire et développement des services aériens, ADM.

« L’aéroport international de Tampa est fier de travailler avec nos nouveaux partenaires de Lynx Air, qui commencent à desservir une autre destination canadienne populaire. Montréal est le deuxième marché canadien en importance pour la TPA après Toronto, et l’expansion de Lynx à une capitale culturelle aussi unique est une connexion passionnante non seulement pour l’aéroport, mais pour toute la région de Tampa Bay », a déclaré Joe Lopano, PDG de l’aéroport international de Tampa.

Détails du solde

Les tarifs entre Montréal et Tampa Bay commencent à 110 $*, aller simple, taxes et frais inclus. Pour célébrer le vol inaugural d’aujourd’hui, Lynx a lancé un solde de sièges d’une durée limitée offrant jusqu’à 35 % de réduction sur le tarif de base de toutes les destinations. Le solde commence le 17 novembre et se termine à 23 h 59 (HNE) le 19 novembre 2023. Il est accessible avec le code promotionnel « SUNSHINE ». Pour connaître tous les détails et pour réserver un billet à petit prix, consultez FlyLynx.com .

Calendrier des vols de Lynx entre Tampa et Montréal

Date d’entrée en vigueur Fréquence Aéroport de départ Aéroport d’arrivée 17-nov.-2023 Lundi/Jeudi/Vendredi/Dimanche Aéroport

international

Montréal-

Trudeau (YUL) Aéroport

international de

Tampa (TPA) 17-nov.-2023 Lundi/Jeudi/Vendredi/Dimanche Aéroport

international de

Tampa (TPA) Aéroport

international

Montréal-

Trudeau (YUL)



Veuillez noter que les dates sont sujettes à modification. Consultez le site Internet pour plus de détails sur le calendrier.

* Offre d’une durée limitée; les tarifs sont exacts au moment de la publication et incluent les taxes et les frais. Il y a des restrictions.

Contact auprès des médias :

Paula Worthington

Worthington PR

paula@worthingtonpr.com

403-585-2429

À propos de Lynx Air

Lynx Air (Lynx), la principale compagnie aérienne à petit prix du Canada se donne pour mission de rendre le voyage aérien accessible à tous grâce à des tarifs très abordables et une expérience de vol axée sur le client. La compagnie aérienne a récemment remporté le prix de la plus jeune flotte d’Amérique du Nord décerné par ch-aviation. Lynx exploite une flotte de Boeing 737 flambant neuve, assurant ainsi une expérience client supérieure en matière de voyages à bas prix au Canada. Très efficaces et fiables, les avions de Lynx sont 20 % plus économes en carburant que ceux de la génération précédente, ce qui permet de réduire l’empreinte carbone du transporteur aérien afin d’en faire l’un des plus respectueux de l’environnement du Canada. Étant une compagnie aérienne canadienne privée, Lynx dispose du soutien financier et de l’expertise sectorielle nécessaires pour transformer le paysage aérien canadien.