Gestion de Placements Mawer Ltée sélectionnée parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada

CALGARY, Alberta, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestion de placements Mawer Ltée (Mawer) figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour 2024 selon Canada's Top 100 Employers, qui dresse le palmarès des compagnies qui sont à la fine pointe de leur secteur d’activité pour leurs programmes de ressources humaines exceptionnels et leurs politiques avant-gardistes.

« Je suis très fier de notre équipe et c’est une excellente nouvelle. Nous misons énormément sur notre personnel et veillons à ce que tous aient ce dont ils ont besoin pour réussir », a déclaré le président Jim Hall. « Figurer parmi les meilleurs employeurs au Canada est le degré d’excellence auquel nous aspirons et que nous nous efforçons d’atteindre. Nous n’aurions pas pu y arriver sans le dévouement de tous les membres du personnel. Merci à tous. »

Mawer procure à ses employés un régime complet d’assurance-maladie et d’avantages sociaux, un lieu de travail hybride flexible, une politique de vacances ouverte, un complément au congé parental, un programme de réussite professionnelle qui inclut une allocation annuelle de formation continue de 5 000 $ et un généreux programme d’aide financière à la communauté dans le cadre duquel nous doublons les contributions de chacun de nos employés jusqu’à concurrence de 3 000 $, qu’elles soient faites sous forme de dons, de collectes de fonds et/ou d’heures de bénévolat à l’organisme de bienfaisance enregistré de leur choix, ainsi que des possibilités de bénévolat structuré.

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Mawer, rendez-vous à https://www.mawer.com/careers/.

À propos de Gestion de placements Mawer Ltée

Mawer est une société de placement indépendante qui gère des portefeuilles depuis plus de 45 ans pour un large éventail de fondations et organismes sans but lucratif, régimes de retraite, alliances stratégiques et investisseurs individuels. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter www.mawer.com.

À propos de Canada’s Top 100 Employers

Le palmarès des 100 meilleurs employeurs du Canada, qui en est à sa 24e édition, est un concours éditorial qui récompense les employeurs pour leurs programmes de ressources humaines exceptionnels et leurs politiques avant-gardistes. Les rédacteurs de Mediacorp classent les employeurs en fonction de huit critères, qui n’ont pas changé depuis le début du projet : 1) le lieu de travail physique; 2) le climat professionnel et social; 3) le régime de soins de santé, la rémunération et les avantages sociaux; 4) les vacances et autres congés; 5) la communication avec les employés; 6) la gestion du rendement; 7) la formation et le perfectionnement professionnel; et 8) l’engagement communautaire. Les rédacteurs mettent à la disposition du public les détails des « raisons qui ont motivé leurs choix » pour assurer la transparence du processus de sélection des lauréats et un catalogue des meilleures pratiques auquel peuvent se reporter les employeurs et les personnes à la recherche d’un emploi. Tout employeur ayant son siège social ou son bureau principal au Canada peut poser sa candidature, quelle que soit sa taille et qu’il s’agisse d’un employeur du secteur privé ou du secteur public. Pour en savoir plus, rendez-vous à https://www.canadastop100.com/national/.





