Fassett : première municipalité à s’engager pour des milieux de vie inclusifs à l’égard du poids !

MONTRÉAL, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ) et le Collectif Vital se réjouissent de décerner le prix santé durable, catégorie municipalité, à la municipalité de Fassett à l’occasion de leur soirée hommage à la santé durable. Fassett a été la première municipalité québécoise à adopter une résolution pionnière en faveur d’un milieu de travail inclusif et bienveillant à l’égard du poids.



« Nous sommes sensibles au bien-être de notre communauté et de nos employé(e)s. En ayant adopté à l’unanimité cette résolution, nous envoyons un message clair que nous souhaitons prévenir la grossophobie en milieu de travail ainsi qu'au sein de notre petite communauté. Nous avons la conviction que la qualité de vie et la richesse d'une communauté réside dans la promotion de valeurs d'inclusion et par conséquent, l'adoption de comportements et d'attitudes respectueuses à l'égard du poids mais aussi, aux différences individuelles de chacun », souligne le maire de Fassett, monsieur François Clermont.

Depuis le mois d’août, une quinzaine de municipalités québécoises a également emboité le pas. « En plus d’avoir un impact sur les milieux de travail et de vie des citoyens, ce mouvement contribue à faire évoluer les normes sociales sur l’importance de briser les préjugés autour du poids », indique Hendrik Pineda, chargé de projet en prévention de la grossophobie au Collectif Vital.

LA GROSSOPHOBIE AU TRAVAIL : UNE NUISANCE À LA SANTÉ

La grossophobie se manifeste de plusieurs façons au sein des milieux de travail. Au Québec, près de 4 personnes sur 10 affirment avoir déjà été victimes de remarques et commentaires déplacés à l’égard de leur poids au courant de leur vie. Dans 41% des cas, ces commentaires provenaient de collègues de travail ou de classe1. « Plusieurs personnes grosses vivent de la discrimination à l’embauche. Des préjugés bien ancrés laissent croire que les personnes grosses sont en mauvaise santé, sont paresseuses, sont moins compétentes et n’ont pas de volonté », explique Édith Bernier, fondatrice de grossophobie.ca.

« Dans certains milieux de travail, il existe des concours ou des programmes axés sur la perte de poids. Bien que la plupart du temps, ceux-ci soient proposés sans mauvaises intentions, ils participent au culte de la minceur et peuvent nourrir une crainte de grossir ou d’être jugé pour sa corpulence », indique Andréanne Poutré, cheffe de projet chez ÉquiLibre.

De plus, les personnes grosses* n’ont pas toujours les moyens de développer leur plein potentiel au travail puisque les espaces de travail, le mobilier ou les équipements ne leur sont pas toujours adaptés et ergonomiques. Essentiel à la productivité et au bien-être des employé□es, toute personne, quelle que soit sa corpulence, doit bénéficier d’une qualité de vie, d’un confort et d’un environnement social exempt de grossophobie au travail.

UN OUTIL GRATUIT ET CLÉ EN MAIN POUR FAIRE PARTIE DU CHANGEMENT

Pour assurer des milieux de travail inclusifs et bienveillants à l’égard du poids, l’ASPQ et ÉquiLibre, en collaboration avec la Table québécoise sur la saine alimentation (TQSA) du Ministère de la santé et des services sociaux, ont développé un modèle de résolution clé en main pour les milieux de travail afin d’adopter des actions concrètes, tel que :

Inclure la notion de grossophobie dans les politiques de lutte contre les discriminations et le harcèlement au travail; Encourager toute personne, quelle que soit sa corpulence, à exprimer ses besoins au sein d’un espace d’écoute sécuritaire et bienveillant; Proposer des espaces de travail et du mobilier inclusifs et adaptés à la corpulence de chacun(e); Ne pas tolérer de commentaires ou de remarques discriminatoires à l’égard du poids ou de l’apparence d’une personne; Bannir les programmes de perte de poids au sein du milieu de travail.



« La Table québécoise sur la saine alimentation s’intéresse depuis quelques années aux enjeux de la grossophobie et de l’image corporelle positive. Nous trouvons important que tous les milieux puissent être inclusifs pour tous, peu importe le poids des personnes », ajoute Sylvie Bernier, présidente de la TQSA.

« Une mobilisation pour changer la norme sociale est nécessaire. L’adoption de cette résolution est une première action concrète pour prévenir la grossophobie en milieu de travail », conclut Hendrik Pineda.

Découvrez la boîte à outils complète Grossophobie et Image corporelle : s’outiller pour mieux intervenir pour en apprendre davantage.



LISTE DES MUNICIPALITÉS QUÉBÉCOISES AYANT ADOPTÉ UNE RÉSOLUTION POUR DES MILIEUX DE TRAVAIL INCLUSIFS ET BIENVEILLANTS À L’ÉGARD DU POIDS

Fassett

Launay

La Rédemption

Matane

Montpellier

Ogden

Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud

Saint-Sylvère

Saint-Jean-de-Dieu

Saint-Jean-de-Matha

Saint-Jacques-le-Mineur

Saint-Onésime-d’Ixworth

Sainte-Anne-de-la-Pocatière

Saint-François-de-Sales

Saint-Bruno-de-Kamouraska



À PROPOS DU COLLECTIF VITAL

Au cœur de la mission du Collectif Vital (anciennement la Coalition Poids), il y a la volonté de permettre à la population québécoise d’adopter de saines habitudes de vie au quotidien. Nous misons sur la mise en place de milieux de vie sains et inclusifs, en intervenant collectivement auprès des décideuses et des décideurs. Le Collectif compte sur l’engagement de plus de 700 organisations et individus mobilisés pour un Québec sain.

Le Collectif Vital est une initiative de l’Association pour la santé publique du Québec (ASPQ). Pour plus de détails : collectifvital.ca.

POUR TOUTE DEMANDE D’ENTREVUE, CONTACTEZ :

Véra Ferret

Responsable des relations publiques

Association pour la santé publique du Québec

Cell. 450-626-8879

Courriel: vferret@aspq.org

______________________________

* Ce terme est utilisé comme un qualificatif descriptif pour désigner la grosseur sans connotation péjorative.

1 Sondage Léger mené auprès de 1 500 Québécois.es du 18 au 27 mars 2021 pour l’Association pour la santé publique du Québec.