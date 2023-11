Profitez d’économies à profusion sur des produits phares de la domotique : les remises tant attendues et originales d’EZVIZ dans le cadre du Black Friday sont disponibles dès maintenant

HOOFDDORP, Pays-Bas, 17 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- EZVIZ, leader mondial des technologies de domotique, est ravi d’annoncer ses promotions tant attendues dans le cadre du Black Friday. Avec des prix sacrifiés sur des produits parmi les plus avancés, EZVIZ démontre son engagement réel à améliorer la sécurité et l’intelligence dans les maisons connectées, et propose des offres exclusives à ne pas manquer, notamment sur ses caméras à batterie ultra-performantes ou ses sonnettes vidéo primées. EZVIZ réaffirme son objectif visant à rendre la protection plus fiable et accessible que jamais, tout en célébrant l’amour, la bienveillance et la tranquillité d’esprit de la famille lors de cet évènement shopping.



Ces soldes exclusives dureront 11 jours, du 17 novembre au 27 novembre seulement. Chacun aura l’occasion de choisir les meilleures offres sans avoir à se soucier de la limite de temps. Les amateurs de domotique pourront retrouver toutes les bonnes affaires d’EZVIV sur les boutiques en ligne officielles de l’entreprise, Amazon FR, ou via ses partenaires distributeurs locaux.

Caméra intelligente EZVIZ TY2 Pan & Tilt - Prix soldé 19,24 €, au lieu de 24,99 € (23 % de réduction)

Profitez de la commodité offerte par la caméra ultime essentielle pour la maison qui offre une couverture complète à 360 degrés pour votre maison. Bénéficiant d'une résolution de 1080p, d'une vision nocturne intelligente, d'un mode veille protégeant la confidentialité et d'une détection de mouvement avec suivi intelligent, cette caméra vous permet de rester informé des activités à la maison, même lorsque vous êtes absent.

Caméra à batterie autonome EZVIZ BC1C (eLife) - Prix soldé 72,19 €, au lieu de 109,99 € (34 % de réduction)

Une caméra sans tracas qui élimine le besoin d'un câblage complexe et d'abonnements coûteux au stockage vidéo. Doté d'une mémoire intégrée de 32 Go et d'une autonomie impressionnante de 210 jours – qui peut être rechargée à l'aide d'un panneau solaire – le BC1C résistant aux intempéries est adapté à une utilisation en extérieur. L'accent mis sur la détection des mouvements humains offre une protection 24 heures sur 24.

Caméra panoramique et inclinaison alimentée par batterie EZVIZ CB8 - Prix soldé 123,49 €, au lieu de 179,99 € (31 % de réduction)

Un assistant puissant pour entretenir votre maison de vacances ou votre chantier de rénovation où les limites électriques rendent l'installation difficile. Le CB8 capture des informations de toutes les directions en 2K et fonctionne sans alimentation externe ni câbles de données. Conçu pour une sécurité de niveau supérieur dans n'importe quelle maison, il fonctionne jusqu'à 210 jours avec une charge complète et prend en charge la détection intelligente des personnes et le suivi automatique.

