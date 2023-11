Evaxion présente la preuve de concept de son modèle unique d’IA prédisant les réponses à l’immunothérapie du cancer

Evaxion présente aujourd’hui un nouveau modèle d’IA conçu pour prédire les réponses des patients à une immunothérapie anticancéreuse standard.

Le modèle a un réel potentiel pour améliorer les résultats des patients et réduire les coûts des soins de santé, en plus d’offrir des possibilités d’application plus larges.

Evaxion continuera de suivre une approche axée sur le partenariat pour parvenir à une offre commerciale.



COPENHAGUE, Danemark, 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Evaxion Biotech A/S (NASDAQ : EVAX) (« Evaxion » ou la « Société »), une société de biotechnologie au stade clinique spécialisée dans le développement de vaccins optimisés par AI-Immunology™, présente pour la première fois son modèle d’IA conçu pour prédire les réponses des patients à l’immunothérapie anticancéreuse lors de la conférence Biomarkers & Precision Oncology Europe qui se tient à Berlin, en Allemagne.

L’utilisation généralisée de médicaments d’immunothérapie, appelés inhibiteurs de points de contrôle, a fait avancer de manière significative le traitement du cancer. Toutefois, leur efficacité est limitée, les taux de réussite étant d’environ 15 % pour la plupart des cancers. Ce défi intrinsèque souligne le besoin critique d’une approche fiable pour identifier les patients qui bénéficieront d’une immunothérapie anticancéreuse standard. Cela pourrait améliorer les résultats des patients et réduire les coûts des soins de santé.

« Lorsque j’ai rejoint Evaxion, j’ai été séduit par les nombreuses possibilités d’amélioration de la vie des patients confrontés à des maladies potentiellement mortelles. En nous appuyant sur les compétences clés d’Evaxion, nous avons pu concevoir un modèle d’IA qui donne des résultats prometteurs pour identifier en amont les patients qui risquent de voir leur maladie évoluer vers une forme progressive tandis qu’ils suivent un traitement par inhibiteur de point de contrôle, ce qui permet d’intervenir plus tôt avec des traitements alternatifs », a commenté Christian Kanstrup, Président-directeur général d’Evaxion.

Puis de poursuivre : « Nous nous sommes fixé pour objectif d’améliorer les résultats des patients et de remédier à la pression croissante sur les soins de santé en mettant au point notre premier modèle de prédiction de la réponse aux inhibiteurs de points de contrôle. Le modèle repose sur notre plateforme AI-Immunology™ unique, s’appuie sur nos compétences clés actuelles et s’inscrit dans le volet « Réponse » de notre stratégie d’entreprise. La présentation d’aujourd’hui marque la première étape de notre parcours vers cet objectif et nous mettrons au point une offre commerciale dans laquelle la collaboration et les partenariats joueront un rôle déterminant dans la concrétisation de notre vision d’un système de soins de santé plus rentable et plus efficace, ainsi que dans l’amélioration des résultats pour les patients. »

À propos d’EVAXION

Evaxion Biotech A/S est une société de biotechnologie innovante qui s’appuie sur sa plateforme d’IA : AI-Immunology™. Les prédictions par l’IA exclusives et évolutives d’Evaxion exploitent le potentiel de l’intelligence artificielle pour décoder le système immunitaire humain et développer de nouvelles immunothérapies contre le cancer, les maladies bactériennes et les infections virales. En s’appuyant sur AI-Immunology™, Evaxion a créé un ensemble de vaccins personnalisés novateurs pour l’oncologie au stade clinique et un ensemble de vaccins précliniques pour les maladies infectieuses bactériennes et virales dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits. Evaxion s’engage à transformer la vie des patients en leur proposant des options thérapeutiques innovantes et ciblées. Pour en savoir plus sur Evaxion, sa plateforme révolutionnaire AI-Immunology™ et son éventail de vaccins, rendez-vous sur notre site Internet .

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives au sens de la section 27A du Securities Act de 1933 des États-Unis, tel qu’amendé, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934 des États-Unis, tel qu’amendé. Les mots « objectif », « croire », « s’attendre », « espérer », « viser », « avoir l’intention », « peut », « pourrait », « anticiper », « envisager », « continuer », « estimer », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « sera », « peut avoir », « probable », « devrait », « serait », et d’autres mots et termes de signification similaire se rapportent à des déclarations prospectives. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, les risques liés à : notre situation financière et nos besoins en capitaux supplémentaires ; notre travail de développement ; le coût et le succès de nos activités de développement de produits et d’essais précliniques et cliniques ; la commercialisation de tout produit pharmaceutique approuvé, développé à l’aide de notre technologie de plateforme d’IA, y compris le taux et le degré d’acceptation du marché de nos produits candidats ; notre dépendance vis-à-vis de tiers, y compris pour la conduite d’essais cliniques et la fabrication de produits ; notre incapacité à conclure des partenariats ; les réglementations gouvernementales ; la protection de nos droits en matière de propriété intellectuelle ; les questions relatives aux employés et la gestion de la croissance ; nos ADS et actions ordinaires ; l’impact des facteurs internationaux sur le plan économique, politique, juridique, réglementaire, social et commercial, y compris l’inflation, et les effets sur notre activité de la pandémie mondiale de COVID-19 ainsi que des conflits en cours dans les régions entourant l’Ukraine, la Russie et le Moyen-Orient ; et d’autres incertitudes affectant nos opérations commerciales et notre situation financière. Pour une analyse plus approfondie de ces risques, veuillez vous référer aux facteurs de risque figurant dans notre dernier rapport annuel sur le formulaire 20-F et dans d’autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui sont disponibles à l’adresse suivante : www.sec.gov . Nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige.

