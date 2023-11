Amolyt Pharma remporte le trophée de l’Entreprise Biotech de l’année 2023 lors de la cérémonie des LSX European Lifestars Awards

Lyon (France) et Cambridge, Massachusetts (États-Unis), 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amolyt Pharma, société internationale spécialisée dans le développement de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares, a reçu le prix « Biotech Company of the Year 2023 » (« Entreprise biotech de l’année 2023 ») lors de la cérémonie annuelle des « European Lifestars Awards », organisée par LSX le 13 novembre à Londres, au Royaume-Uni.



Chaque année, les European Lifestars Awards (ELA) présentent et mettent en lumière les avancées importantes des entreprises des sciences de la vie. Ils célèbrent l'innovation et les réalisations novatrices des dirigeants, investisseurs, partenaires et négociateurs les plus éminents du secteur et récompensent leurs contributions exceptionnelles aux progrès dans ce domaine. Le prix de l’Entreprise Biotech de l’Année est remis à l’entreprise qui s’est démarquée en matière de stratégie, de processus, d’objectifs et d'exécution, et qui a créé de la valeur pour les patients, ses investisseurs, ses employés et la société en général.

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir ce prix de l’entreprise biotech de l’année, après une année charnière de croissance accélérée de notre portefeuille et de notre organisation. », a déclaré Thierry Abribat, Ph.D., fondateur et PDG. « Cette distinction reflète l’engagement sans faille de notre équipe, sous la direction experte de notre conseil d'administration, et avec un très fort soutien de nos investisseurs. Ensemble, nous avons cultivé une culture d'excellence et d'engagement envers les patients, développant notre portefeuille clinique de peptides thérapeutiques ciblant les maladies endocriniennes rares. Alors que nous envisageons la mise sur le marché potentielle de l'énéboparatide pour les patients atteints d'hypoparathyroïdie, ce prix nous fait honneur et rend hommage aux efforts collectifs et à la détermination de nos équipes depuis le lancement de l'entreprise il y a maintenant quatre ans. »

À propos de l'hypoparathyroïdie

L'hypoparathyroïdie est une maladie rare qui se caractérise par un déficit en parathormone (PTH) qui engendre une hypocalcémie et des taux élevés de phosphore dans le sang. Environ 80 000 personnes aux États-Unis et 110 000 en Europe souffrent d’hypoparathyroïdie, dont 80 % de femmes. Malgré les traitements disponibles, les patients souffrent de symptômes persistants et graves. Ils développent souvent des complications et des comorbidités qui affectent leur qualité de vie, et représentent ainsi des segments de population avec des besoins cliniques spécifiques. Les manifestations cliniques varient et peuvent concerner de nombreux tissus et organes, plus particulièrement les reins et les os.

Plus de la moitié des patientes sont ménopausées, et donc susceptibles de développer de l'ostéoporose. Dans un examen du dossier de 515 patients atteints d'hypoparathyroïdie, 17 % ont reçu un diagnostic d'ostéopénie ou d'ostéoporose, et dans l'essai de phase 2a sur l'énéboparatide, 43 % des patients souffraient d'ostéopénie. On estime également que 26 % des patients atteints d’hypoparathyroïdie souffrent de maladies rénales chroniques ou d’insuffisance rénale, ce qui justifie le besoin thérapeutique de réduire l’excrétion urinaire du calcium.

À propos de l’énéboparatide

L’énéboparatide est un peptide thérapeutique expérimental qui se lie avec une haute affinité à une conformation spécifique du récepteur de la parathormone (PTH) pour induire un effet prolongé sur le métabolisme du calcium et contrôler ainsi les symptômes de l’hypoparathyroïdie. Son action pourrait également limiter l’excrétion urinaire du calcium en restaurant la réabsorption de calcium par le rein, dans le but de prévenir le déclin progressif des fonctions rénales et le développement de maladies rénales chroniques. De plus, le mode d’action unique de l’énéboparatide et sa demi-vie courte devraient préserver l’intégrité osseuse, un bénéfice potentiel majeur compte tenu du fait que la majorité des patients atteints d’hypoparathyroïdie sont des femmes péri- ou post-ménopausées, souvent à risque d’ostéoporose.

À propos d’Amolyt Pharma

Amolyt Pharma, société de biotechnologie au stade clinique, s’appuie sur le savoir-faire et l’expérience de son équipe pour développer des traitements visant à améliorer la vie des patients atteints de maladies endocriniennes rares. Son portefeuille de développement comprend l’énéboparatide (AZP-3601), un agoniste du récepteur PTH1 à action prolongée comme traitement potentiel de l’hypoparathyroïdie, et l’AZP-3813, un antagoniste du récepteur de l’hormone de croissance pour le traitement potentiel de l’acromégalie. Amolyt Pharma entend poursuivre la construction de son portefeuille de produits en s’appuyant sur son réseau mondial dans le domaine de l’endocrinologie, et avec le soutien de son syndicat d'investisseurs internationaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://amolytpharma.com/ ou suivez-nous sur Twitter et sur LinkedIn.

Relations médias :

Jordyn Temperato

LifeSci Communications

jtemperato@lifescicomms.com

Relations investisseurs :

Ashley Robinson

LifeSci Advisors, LLC

arr@lifesciadvisors.com

+1.617.430.7577