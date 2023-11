Stingray Holidayscapes : Transformez votre foyer en havre de paix pour les fêtes

Diffusée en continu dès maintenant via LG Channels

MONTRÉAL, 16 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, est ravi d’annoncer le lancement de sa plus récente chaîne télé : Stingray Holidayscapes. Accessible dès maintenant à l’aide des téléviseurs connectés de LG, cette nouvelle chaîne enrichit désormais l’expérience télévisuelle de millions de personnes partout en Amérique du Nord.



Stingray Holidayscapes est une chaîne télé gratuite soutenue par la publicité (FAST) qui offre au public un mélange immersif de musique thématique et de vidéos sélectionnées avec soin pour célébrer les fêtes et plusieurs autres moments importants de l’année sous le signe de la diversité. Conçue en fonction de tous les événements spéciaux du calendrier, cette chaîne dynamique diffuse sans interruption une programmation linéaire quotidienne remplie de contenu frais à découvrir.

Dans le confort de votre foyer, Stingray Holidayscapes crée l’ambiance parfaite pour rendre vos activités et rassemblements mémorables, quelle que soit la saison. La chaîne présente un élégant amalgame de scènes festives et de vidéos axées sur la célébration et l’art de vivre, afin de tisser la toile de fond parfaite pour toutes vos occasions préférées. Avec son vaste répertoire, qui s’étend des touchantes chansons d’amour de la Saint-Valentin jusqu’aux sombres succès pop d’Halloween, en passant par les classiques intemporels de Noël, l’esprit festif de Stingray Holidayscapes est contagieux 365 jours par année.

LG Channels est le service gratuit de diffusion en continu proposé en exclusivité par LG. Sa programmation comprend une vaste sélection de contenus de haute qualité diffusés en direct ou à la demande, y compris des films, des séries télé, des bulletins de nouvelles, des matches sportifs, des émissions jeunesse et bien plus encore. Avec plus de 300 chaînes, les propriétaires de téléviseurs LG peuvent facilement découvrir leurs contenus préférés via l’application LG Channels sur la plateforme webOS de leur téléviseur connecté LG (modèles de 2016 à aujourd’hui). LG Channels est également accessible sur les téléphones intelligents via iOS et Android. Les chaînes peuvent différer selon l’appareil utilisé.

« Le lancement de Stingray Holidayscapes sur LG Channels souligne l’engagement continu de Stingray à offrir des expériences de divertissement novatrices et immersives », a déclaré Jim Riley, président de la division américaine de Stingray. « Grâce à son mélange de musique thématique et de vidéos mettant en valeur toutes les fêtes importantes, cette chaîne unique est un ajout majeur à notre catalogue. Elle offre à nos partenaires des occasions publicitaires uniques à l’approche de toutes les fêtes de l’année. »

Aux États-Unis, Stingray Holidayscapes est diffusée en continu sur la chaîne IP-108 et accessible par le biais du « Happy Holidays Hub » sur l’application LG Channels Home. Au Canada, Stingray Holidayscapes est désormais offerte sur la chaîne IP-106 et par le biais de l’application LG Channels Home.

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 20 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

