Telenor Group selger Telenor Satellite til Space Norway

(Fornebu, 16. november 2023) Telenor har inngått avtale med Space Norway om salg av datterselskapet Telenor Satellite. Space Norway er en ledende aktør i norsk romindustri.



Salgsprisen er 2,36 milliarder kroner, fritt for gjeld og kontantbeholdning. Siden Space Norway er heleid av den norske stat, er transaksjonen betinget av godkjenning av Stortinget. Gjennomføring av transaksjonen forventes i januar 2024.

- I over 20 år har vi betjent våre kunder med høykvalitets kringkasting- og datatjenester via satellitt. Nå har tiden kommet for en ny æra for Telenor Satellite. Med Space Norway får Telenor Satelitte en industriell eier som har spisskompetanse innen satellittbransjen og som vil prioritere de nødvendige økonomiske ressursene for å realisere selskapets potensial. Vi er stolte av det vi har oppnådd sammen og ser frem til å følge selskapets fremtidige utvikling, sier Dan Ouchterlony, EVP og leder av Telenor Amp.

Dag H. Stølan, administrerende direktør i Space Norway, tilføyer:

- Satellittbaserte tjenester er viktigere enn noensinne. Kombinasjonen av Space Norways kunder fra offentlig sektor og Telenor Satellites kommersielle kundebase vil gi det nye selskapet en solid plattform for å utvikle virksomheten i begge sektorer. Vi er svært fornøyde med denne avtalen og ser frem til å bidra til den langsiktige utviklingen av Telenor Satellite.

Telenor og Space Norway har allerede signert en intensjonsavtale som skisserer et strategisk partnerskap og mulige felles forretningsutviklingsinitiativer, spesielt med hensyn til ekstra satellittkapasitet og satellittrådgivningstjenester.

- Regjeringen vil foreslå for Stortinget at Space Norway tilføres kapital for å finansiere kjøpet av Telenor Satellite. Oppkjøpet vil bidra til at vi får en stor norsk satellittoperatør som, sammen med en norsk romnæring i vekst, kan styrke Norge som romnasjon. Samtidig sikrer oppkjøpet at Norge, i en tid med økende geopolitisk uro, har kontroll over satellitter som kritiske samfunnsfunksjoner er avhengige av og som er strategisk viktige for Norge, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Telenor Satellite er en europeisk satellittoperatør som betjener markedene i Europa, Midtøsten og Nord-Afrika (EMEA) med kringkastings- og datatjenester. Selskapet forsørger millioner av hjem med TV-tjenester og nesten 2.000 skip og 600 landbaserte terminaler med datatilkobling. I løpet av de tre første kvartalene av 2023 genererte Telenor Satellite inntekter på 707 millioner kroner, EBITDA på 504 millioner kroner og EBIT på 284 millioner kroner.

Space Norway forvalter og utvikler strategiske romkapabiliteter. Selskapet eies 100% av Nærings- og fiskeridepartementet og representerer en sentral del av den norske stats aktiviteter og eiendeler i romsektoren. Space Norways aktiviteter spenner fra små satellitter i lav jordbane til store satellitter og bakkeinfrastruktur.

