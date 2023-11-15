Senate Bill 843 Printer's Number 1239
PENNSYLVANIA, November 15 - SCHOOL ENTITIES PROGRAM, FOR STANDARDIZED PROTOCOLS, FOR
COUNTY SAFE SCHOOLS' COLLABORATIVE AND FOR SCHOOL MENTAL
HEALTH GRANTS FOR 2023-2024 SCHOOL YEAR, FURTHER PROVIDING
FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY COORDINATOR TRAINING AND
PROVIDING FOR REPORTING AND MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, FOR
SAFE SCHOOLS ADVOCATE IN SCHOOL DISTRICTS OF THE FIRST CLASS
AND FOR ENFORCEMENT; IN SCHOOL SECURITY, FURTHER PROVIDING
FOR DEFINITIONS, FOR SCHOOL POLICE OFFICERS, FOR ANNUAL
REPORT AND FOR SCHOOL SECURITY GUARDS; IN DRUG AND ALCOHOL
RECOVERY HIGH SCHOOL PROGRAM, FURTHER PROVIDING FOR SCOPE OF
PROGRAM AND SELECTION OF STUDENTS, PROVIDING FOR ENROLLMENT
OF STUDENTS AND REPEALING PROVISIONS RELATING TO FURTHER
PROVIDING FOR ACADEMIC PROGRAMS; IN EARLY LEARNING PROGRAMS,
PROVIDING FOR QUARTERLY REPORTING; IN HIGH SCHOOLS, FURTHER
PROVIDING FOR ATTENDANCE IN OTHER DISTRICTS; IN COMMUNITY
COLLEGES, FURTHER PROVIDING FOR FINANCIAL PROGRAM AND
REIMBURSEMENT OF PAYMENTS; IN FUNDING FOR PUBLIC LIBRARIES,
PROVIDING FOR STATE AID FOR FISCAL YEAR 2023-2024; IN
REIMBURSEMENTS BY COMMONWEALTH AND BETWEEN SCHOOL DISTRICTS,
FURTHER PROVIDING FOR PAYMENTS ON ACCOUNT OF PUPILS ENROLLED
IN CAREER AND TECHNICAL CURRICULUMS, FOR PAYMENTS TO
INTERMEDIATE UNITS, FOR ASSISTANCE TO SCHOOL DISTRICTS
DECLARED TO BE IN FINANCIAL RECOVERY STATUS OR IDENTIFIED FOR
FINANCIAL WATCH STATUS, FOR READY-TO-LEARN BLOCK GRANT AND
FOR PAYMENT OF REQUIRED CONTRIBUTION FOR PUBLIC SCHOOL
EMPLOYEES' SOCIAL SECURITY; IN CONSTRUCTION AND RENOVATION OF
BUILDINGS BY SCHOOL ENTITIES, FURTHER PROVIDING FOR
APPLICABILITY; AND MAKING AN EDITORIAL CHANGE.
The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania
hereby enacts as follows:
Section 1. The act of March 10, 1949 (P.L.30, No.14), known
as the Public School Code of 1949, is amended by adding an
article to read:
SECTION 1. SECTIONS 123(K)(2) AND 129 OF THE ACT OF MARCH
10, 1949 (P.L.30, NO.14), KNOWN AS THE PUBLIC SCHOOL CODE OF
1949, ARE AMENDED TO READ:
SECTION 123. BASIC EDUCATION FUNDING COMMISSION.--* * *
(K) * * *
(2) NOTWITHSTANDING PARAGRAPH (1), THE COMMISSION SHALL BE
RECONSTITUTED JULY 1, 2022, AND SHALL ISSUE THE REPORT TO THE
RECIPIENTS LISTED IN SUBSECTION (I)(12) NOT LATER THAN [NOVEMBER
30, 2023] JANUARY 11, 2024.
* * *
SECTION 129. SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO LIMITED SCHOOL
20230SB0843PN1239 - 2 -
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