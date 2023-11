L’ORÉAL CÉLÈBRE LES 10 ANS DE SON PROGRAMME DE PROTECTION ET D'INNOVATION SOCIALE « SHARE & CARE »

De nouvelles initiatives pour soutenir les collaborateurs atteints de cancer et mettre l’accent sur la santé mentale

Clichy, 16 novembre 2023 – L’Oréal célèbre aujourd’hui les dix ans de Share & Care, programme de protection et d'innovation sociale déployé dans le monde entier pour l’ensemble des collaborateurs du Groupe. Depuis son lancement en 2013, Share & Care garantit à tous les collaborateurs de L'Oréal le plus haut niveau de protection sociale, ainsi que les meilleurs avantages sociaux sur chacun des marchés dans lesquels opère le Groupe. Share & Care continue d'évoluer, intégrant de nouvelles initiatives sociales – dans les champs de la maladie et du cancer, de la violence domestique et de la santé mentale – afin de mieux protéger et soutenir les collaborateurs dans un paysage social en constante évolution.

Share & Care offre de nombreux avantages sociaux articulés autour de la santé, du soutien financier, du bien-être et de l’environnement de travail, dépassant la plupart du temps les niveaux attendus localement. Share & Care garantit déjà un minimum de salaire de 24 mois1 en cas d’invalidité, de décès naturel ou accidentel ; au moins 14 semaines de congé maternité intégralement payées ; six semaines minimum de congé paternité ou pour le second parent entièrement rémunérées. Le programme garantit également le remboursement minimum de 75 % des principales dépenses de santé et un salaire décent2 à chaque collaborateur de L'Oréal dans tous les pays.

« Nous avons conçu Share & Care comme un engagement à long terme, afin que chaque L'Oréalien se sente soutenu et accompagné, où qu'il soit et quoi qu'il arrive dans sa vie. Nous pensons que Share & Care est l’un des programmes de protection sociale les plus complets et les plus ambitieux qu’une entreprise internationale puisse proposer », a déclaré Jean-Claude Le Grand, Directeur Général Relations Humaines du Groupe L’Oréal. « L'innovation sociale a toujours fait partie de l’ADN de L'Oréal et la période que nous traversons actuellement nous incite, plus que jamais, à soutenir et aider nos collaborateurs et à les aider afin de faire face aux incertitudes que le monde traverse depuis des années.”

En 2023, Share & Care étend son périmètre en introduisant de nouvelles mesures, à la fois réactives et proactives, afin de renforcer l’accompagnement des collaborateurs en cas d’évènements inattendus.

Soutenir la santé et la sécurité des collaborateurs

Conscient du poids de plus en plus lourd que représente le cancer au sein de la société, Share & Care introduit en 2023 de nouvelles initiatives pour les personnes diagnostiquées, tels qu'un soutien financier, psychologique et pratique, tant pendant le traitement qu’au moment du retour au travail. Parallèlement aux campagnes de sensibilisation et de prévention préexistantes, ces nouveaux avantages soulignent l’engagement de L’Oréal vis-à-vis de la charte Working with Cancer, signée par le Groupe en 2022 en tant que partenaire fondateur. Share & Care élargit également son soutien aux victimes de violence domestique, en mettent à disposition des ressources et un accompagnement au moment où elles en ont besoin tout en leur assurant un environnement de travail sûr.

Favoriser le bien-être au travail et au-delà

Lors de la crise sanitaire mondiale de la Covid-19, Share & Care a proposé un soutien psychologique à la demande aux collaborateurs et a mis en place une politique de travail hybride, autorisant jusqu'à deux jours de télétravail hebdomadaire pour les emplois éligibles. En 2023, Share & Care encourage les collaborateurs à cultiver leur bien-être au travers de campagnes mondiales d’actions et de sensibilisation à la santé mentale, intégrant notamment des formations spécialisées sur des sujets tels que la sécurité psychologique. Par ailleurs, L’Oréal continue de créer des environnements de travail qui facilitent la vie quotidienne au sein du Groupe, à travers des espaces propices à la créativité, à la communication et aux échanges entre collègues, ainsi que des espaces de réflexion et de concentration.

1 Ou pension équivalente





2 Employeur s’engageant à verser un Salaire décent certifié par le Fair Wage Network, 2022





