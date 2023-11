QIAGEN bringt TissueLyser III und RNeasy PowerMax Soil Pro Kit für verbesserte Probenverarbeitung und RNA-Isolierung auf den Markt

TissueLyser III schließt Proben wie Knochen, tierisches und pflanzliches Gewebe auf und macht Nukleinsäuren zugänglich // TissueLyser III verstärkt QIAGEN-Portfolio für die Hochdurchsatz-Probenvorbereitung // RNeasy PowerMax Soil Pro Kit ist mit TissueLyser III kompatibel; nutzt verbesserte Inhibitor-Removal-Technologie für anspruchsvolle Bodenproben als Teil eines optimierten Workflows

VENLO, Niederlande, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Erweiterung seines Portfolios an Probentechnologien durch zwei neue Produkte bekanntgegeben. Beide sollen Forscherinnen und Forscher bei der Bearbeitung von unterschiedlichen Materialien wie Knochen-, Gewebe- und Bodenproben unterstützen:



Der TissueLyser III für hohen Durchsatz ermöglicht einen verbesserten Aufschluss unterschiedlicher biologischer Proben, die Nukleinsäuren (DNA und RNA) enthalten.

Das RNeasy PowerMax Soil Pro Kit isoliert hochreine RNA aus anspruchsvollen Bodenproben, die viele Störsubstanzen enthalten, mithilfe der fortschrittlichen Inhibitor-Removal-Technologie.

„Bei QIAGEN bauen wir unser führendes Portfolio an Probentechnologien immer weiter aus. Die Markteinführung des TissueLyser III und des RNeasy PowerSoil Max Pro Kit sind dabei wichtige Schritte. Beide Produkte erfüllen die Anforderungen von Forscherinnen und Forschern, die mit anspruchsvollen Proben arbeiten, und machen ihre Arbeit effizienter und präziser“, so Nitin Sood, Senior Vice President und Leiter des Geschäftsbereichs Life Sciences bei QIAGEN.

Der TissueLyser III eignet sich hervorragend für Labore, die Proben effizient für die qualitativ hochwertige DNA- und RNA-Aufreinigung aufschließen möchten. Dies ist auch für schwierig zu lysierende Proben wie Knochen oder Gewebe möglich. Das Gerät liefert repräsentative und reproduzierbare Ergebnisse in vielen Forschungsbereichen, darunter Mikrobiomforschung, biomedizinische Forschung für Umwelt und Mensch sowie forensische Analysen und Krebsforschung.

Der TissueLyser III baut auf der bewährten Technologie des Geräts der vorherigen Generation auf, das in über 14.000 wissenschaftlichen Publikationen zitiert wird. Es bietet erweiterte Funktionen für einen effizienten Probenaufschluss – ein kritischer Aspekt bei der Aufreinigung von Nukleinsäuren. Das Instrument sorgt für einen komfortablen wie sicheren Prozess und kann sowohl bis zu 192 Proben als auch große Proben von bis zu 50 ml verarbeiten.1 Mit Touchscreen und Drehknopf lässt sich der TissueLyser III dank seiner sieben vorprogrammierten und fünf anpassbaren Protokolle sowie Programmzyklen einfach bedienen.

Der TissueLyser III schließt biologische Proben auf, indem sie in Röhrchen oder 96-Well-Platten mit rostfreiem-Zirkonium-, Keramik-, Edelstahl- oder Glaskugeln mit hoher Geschwindigkeit geschüttelt werden („Bead Beating“). Unter anderem ist dies mit tierischem und pflanzlichem Gewebe, Bakterien und Hefen möglich.

Die Einführung des TissueLyser III unterstreicht das Bestreben von QIAGEN, seine automatisierten Lösungen für die Probenvorbereitung kontinuierlich auszubauen. Das Gerät verstärkt das QIAGEN-Instrumentenportfolio mit hohem Durchsatz, zu dem auch QIAcube HT, QIAxcel Connect und QIAsymphony gehören.

Der TissueLyser III ist mit zahlreichen Kits von QIAGEN kompatibel, darunter das neue RNeasy PowerMax Soil Pro Kit. Dieses Kit wurde speziell für anspruchsvolle Bodenproben entwickelt, insbesondere für Proben, die viele Störsubstanzen enthalten, wie Kompost, Sediment und Dung. Dank seiner größeren „Bead-Beating“-Röhrchen mit einem Fassungsvermögen von 50 ml können Bodenproben von bis zu 15 Gramm verarbeitet werden.

Mithilfe der fortschrittlichen und zum Patent angemeldeten Inhibitor-Removal-Technologie (IRT) von QIAGEN sowie effizienter Chemikalien für „Bead Beating“ und Lyse liefert das Kit große Mengen hochreiner RNA. Diese lässt sich für nachgelagerte Anwendungen wie quantitative Echtzeit-PCR, digitale PCR und Next-Generation-Sequencing nutzen. Im Vergleich zu seinem Vorgänger, dem RNeasy PowerSoil Total RNA Kit, verringert der optimierte Workflow des neuen Kits die Verarbeitungszeit um 60%, und ermöglicht so schnellere Entdeckungen und Fortschritte im Verständnis mikrobieller Ökosysteme.

Weitere Informationen zum TissueLyser III finden Sie hier: https://www.qiagen.com/TLIII

Informationen zum RNeasy PowerMax Soil Pro Kit finden Sie hier:

https://www.qiagen.com/de/products/discovery-and-translational-research/dna-rna-purification/rna-purification/microbial-rna/rneasy-powermax-soil-pro-kit

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. September 2023 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 6.000 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter http://www.qiagen.com.

Forward-Looking Statement

Einige der Angaben in dieser Pressemitteilung können im Sinne von Section 27A des U.S. Securities Act (US-Wertpapiergesetz) von 1933 in ergänzter Fassung und Section 21E des U.S. Securities Exchange Act (US-Börsengesetz) von 1934 in ergänzter Fassung als zukunftsgerichtete Aussagen („forward-looking statements") gelten. Soweit in dieser Meldung zukunftsgerichtete Aussagen über QIAGENs Produkte, inklusive der in Reaktion auf die COVID-19-Pandemie genutzten Produkte, den Zeitplan für Markteinführungen und Entwicklungen, regulatorische Genehmigungen, finanzielle und operative Prognosen, Wachstum, Expansionen, Kollaborationen, Märkte, Strategie oder operative Ergebnisse gemacht werden, einschließlich aber nicht begrenzt auf die zu erwartenden Ergebnisse für den bereinigten Nettoumsatz und den bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie, geschieht dies auf der Basis derzeitiger Erwartungen und Annahmen, die mit vielfältigen Unsicherheiten und Risiken verbunden sind. Dazu zählen unter anderem: Risiken im Zusammenhang mit Wachstumsmanagement und internationalen Geschäftsaktivitäten (einschließlich Auswirkungen von Währungsschwankungen und der Abhängigkeit von regulatorischen sowie Logistikprozessen); Schwankungen der Betriebsergebnisse und ihre Verteilung auf unsere Kundengruppen; die Entwicklung der Märkte für unsere Produkte an Kunden in der Akademischen Forschung, Pharma, Angewandte Testverfahren und Molekulare Diagnostik; Veränderung unserer Beziehungen zu Kunden, Lieferanten und strategischen Partnern, das Wettbewerbsumfeld, schneller oder unerwarteter technologischer Wandel, Schwankungen in der Nachfrage nach QIAGEN-Produkten (einschließlich allgemeiner wirtschaftlicher Entwicklungen, Höhe und Verfügbarkeit der Budgets unserer Kunden und sonstiger Faktoren), die Möglichkeit, die regulatorische Zulassung für unsere Produkte zu erhalten, Schwierigkeiten bei der Anpassung von QIAGENs Produkten an integrierte Lösungen und die Herstellung solcher Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, neue Produktideen zu entwickeln, umzusetzen und sich von den Produkten der Wettbewerber abzuheben sowie vor dem Wettbewerb zu schützen, Marktakzeptanz neuer Produkte und die Integration akquirierter Geschäfte und Technologien; Maßnahmen von Regierungen; globale oder regionale wirtschaftliche Entwicklungen; wetter- oder transportbedingte Verzögerungen, Naturkatastrophen, politische Krisen oder Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des Ausmaßes und der Dauer der COVID-19-Pandemie und – 3 – ihrer Auswirkungen auf die Nachfrage nach unseren Produkten und andere Aspekte unseres Geschäfts, oder sonstige Ereignisse höherer Gewalt; sowie die Möglichkeit, dass der erwartete Nutzen im Zusammenhang mit den jüngsten oder anstehenden Akquisitionen, nicht wie erwartet eintritt; und andere Faktoren, angesprochen unter „Risikofaktoren“ in Absatz 3 des aktuellen Annual Report Form 20-F. Weitere Informationen finden Sie in Berichten, die QIAGEN bei der U.S. Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsichtsbehörde) eingereicht hat.

Source: QIAGEN N.V.

Category: Corporate

Kontakte QIAGEN:

Investor Relations Public Relations John Gilardi

Phoebe Loh +49 2103 29 11711

+49 2103 29 11457 Thomas Theuringer

Daniela Berheide +49 2103 29 11826

+49 2103 29 11676 E-Mail: ir@QIAGEN.com E-Mail: pr@QIAGEN.com

___________________

1 Ab dem ersten Quartal 2024 verfügbar.