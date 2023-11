Direct Grèce lance un nouveau portail pour les touristes francophones

logo directgrece

La société, qui propose déjà une gamme de services en anglais, a déclaré qu'il répondrait aux besoins des voyageurs francophones désireux de découvrir la Grèce.

DOUAI, SIN LE NOBLE, FRANCE, November 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Direct Grèce, le premier tour opérateur en Grèce, est fier d'annoncer le lancement de son nouveau portail pour les voyageurs francophones. Ce site sera un guichet unique pour les touristes français qui souhaitent planifier leurs vacances en Grèce. Avec plus de 300 hôtels, appartements et villas grecs, ainsi que des informations sur la culture, l'histoire et les destinations, ce portail offre une expérience complète pour les voyageurs francophones."Nous sommes toujours à la recherche de moyens d'améliorer notre offre", a déclaré le directeur des ventes. Direct Grèce est une réponse aux besoins de nos clients, il est conçu spécifiquement pour eux.Direct Grèce est connue pour son expertise dans l'organisation de voyages en Grèce depuis plus de 20 ans. Avec ce nouveau portail, l'entreprise souhaite offrir une expérience encore plus personnalisée et complète pour les voyageurs francophones. Les utilisateurs pourront facilement trouver des offres pour différents types d'hébergement, des conseils pour les activités à faire et les endroits à visiter, ainsi que des informations pratiques pour leur séjour en Grèce."Nous sommes ravis de lancer ce nouveau portail pour les voyageurs francophones". La Grèce est une destination populaire pour les touristes français et nous voulons leur offrir une expérience unique et authentique. Notre équipe a travaillé dur pour créer un site convivial et informatif, afin de faciliter la planification de leurs vacances en Grèce", a déclaré le directeur général de Direct Grèce.Ce nouveau portail est également une opportunité pour les partenaires grecs de DirectGrèce de promouvoir leurs établissements et leurs services auprès d'un public francophone. Les voyageurs pourront ainsi découvrir la richesse de l'hospitalité grecque et vivre des expériences uniques lors de leur séjour en Grèce.Les caractéristiques uniques du portail sont les suivantes :- Un "assistant intelligent" qui établit des itinéraires en fonction de vos préférences et vous informe des prévisions météorologiques et des événements qui se déroulent pendant votre séjour.- Un convertisseur de devises qui permet aux utilisateurs de connaître le coût de chaque article en euros afin qu'ils puissent décider en toute connaissance de cause de l'endroit où ils se logeront ou mangeront.- Une carte interactive montrant les différents types d'hébergement à différents endroits de la Grèce afin que les utilisateurs puissent facilement trouver ce qu'ils recherchent sans avoir à faire défiler des pages de résultats.La société a également annoncé récemment son intention de lancer une version allemande de son site web dans le courant de l'année.Direct Grèce est fière de contribuer au développement du tourisme en Grèce et espère que ce nouveau portail sera un outil précieux pour les voyageurs francophones. Pour plus d'informations, visitez le site directgrece.com et commencez à planifier votre prochain voyage en Grèce dès maintenant.