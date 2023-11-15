LeddarTech 任命 Chris Stewart 為財務總監

加拿大魁北克市, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®是一家為高級駕駛輔助系統 (ADAS) 及自動駕駛 (AD) 提供顛覆性專利低級傳感器融合與感知軟件技術的汽車軟件公司。該公司自豪地宣布，任命 Chris Stewart 為財務總監 (Chief Financial Officer, CFO)。

作為 LeddarTech 的 CFO，Stewart 將在支援 LeddarTech 完成最近宣布的與 Prospector Capital Corp. 的企業合併以及向公眾上市公司過渡等方面發揮重要作用。

Stewart 擁有 20 多年的財務管理經驗，曾在初創公司到大型公眾公司的各種公司供職。在加入 LeddarTech 前，Stewart 曾在 Bionano Genomics Inc. (NASDAQ: BNGO) 擔任 CFO（2020 年 9 月至 2023 年 11 月）；此前則在 Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) 擔任 Maxwell Ultracapacitors 部門主管（2019 年 5 月至 2020 年 7 月）；在加入 Tesla 之前，Stewart 則在能源存儲領域的公眾上市公司 Maxwell Technologies Inc.擔任財務與資訊技術副總裁直至該公司被 Tesla 收購（2015 年 7 月至 2019 年 5 月）。此外，Stewart 還擔任過多個領導職務，包括在 Entropic Communications 擔任財務副總裁以及在 V-ENABLE Inc.（現名為 GroundTruth），一家定向移動廣告領域的領先企業擔任 CFO。

Stewart 擁有南加州大學工商管理學士學位和卡內基梅隆大學工業管理碩士學位。

Stewart 表示：「我很高興能加入這樣一家富有遠見的公司，並在這樣一個激動人心的時刻與 LeddarTech 的員工並肩工作。」「我熱切期待着在各個層面——包括 LeddarTech 的股東、董事會和領導團隊——建立起強大的聯盟，並支援 LeddarTech 完成企業合併和向公眾公司運營模式過渡。我為 LeddarTech 取得的成就感到無比振奮，並期待助力其充分發揮全部潛力。」

LeddarTech 行政總裁 (CEO) Charles Boulanger 評論道：「我很高興 Chris 能加入 LeddarTech 管理團隊擔任 CFO。作為一位出色的財務主管，Chris 在領導和優化各種組織的財務運營方面擁有豐富的經驗，在管理和轉變財務職能以推動盈利能力和增長方面有着出色的表現。Chris 的這些技能完美地契合了 LeddarTech 的戰略目標。」

LeddarTech Inc. （以下簡稱 「LeddarTech」）與 Prospector Capital Corp.（以下簡稱 「Prospector」） (NASDAQ: PRSR, PRSRU, PRSRW)簽署了一份最終企業合併協議，該協議將使 LeddarTech 成為一家公眾上市公司。Prospector 是一家在開曼群島註冊成立的獲豁免公司，由前 Qualcomm 總裁 Derek Aberle 領導，前 Qualcomm 副董事長 Steve Altman 擔任董事長。預計此項交易於 2023 年第四季度完成後，將透過企業合併成立一家新的公司，名為 LeddarTech Holdings Inc. (「新公司」)，該公司預計將在 NASDAQ 上市，股票代碼為 「LDTC.」。

關於 LeddarTech

LeddarTech 成立於 2007 年，是一家全球性軟件公司，總部位於魁北克市，在蒙特利爾、多倫多和以色列特拉維夫設有研發中心，開發並提供綜合性感知軟件解決方案，支援 ADAS 和自動駕駛 (AD) 應用的部署。LeddarTech 的汽車級軟件應用先進的人工智能和計算機視覺算法來生成準確的環境三維模型，從而實現更好的決策和更安全的導航。OEM 和 1-2 級供應商可以利用這種高性能、可擴展、經濟高效的技術來高效地實現汽車和越野車 ADAS 解決方案。

LeddarTech 負責多項遙感創新，已申請了 150 多項專利（其中 80 項專利獲批），以增強 ADAS 和 AD 功能。更好地感知行車環境對於實現更安全、更高效、可持續且經濟實惠的全球出行至關重要：這就是推動 LeddarTech 尋求成為最廣泛採用的傳感器融合和感知軟件解決方案的原因。

有關 LeddarTech 的更多資訊，請瀏覽 www.leddartech.com 以及 LinkedIn、Twitter、Facebook 和 YouTube。

關於 Prospector Capital Corp.

Prospector 是一家特殊目的收購公司，旨在與一家或多家企業進行合併、以股換股、資產收購、股份購買、重組或類似的企業合併，其專注於擁有技術領域先進和高度差異化解決方案的公司。公司由一支經驗豐富的投資者和管理人員組成的團隊領導，專注於物色和投資擁有強大管理團隊和具吸引力市場機會的高增長公司。Prospector 的證券在 NASDAQ 交易，股票代碼為「PRSR」、「PRSRU」和「PRSRW」。

關於擬議交易的重要資訊以及獲取途徑

關於擬議的企業合併，Prospector、LeddarTech 和 Newco 將編製並向美國證券交易委員會 (SEC) 提交 F-4 表格登記聲明（以下簡稱「登記聲明」），此外，Prospector 還將向其股東郵寄登記聲明中包含的代理聲明／招股說明書，並向 SEC 提交有關企業合併的其他文件。本新聞稿不能代替 Prospector 或新公司就企業合併可能向 SEC 提交的任何代理聲明、登記聲明、代理聲明／招股說明書或其他文件。投資者和證券持有人應仔細閱讀登記聲明的全部內容，包括登記聲明的任何修訂或補充文件，以及 Prospector 或新公司就企業合併可能向證券交易委員會提交的任何其他文件，因為這些文件將包含重要資訊。投資者和證券持有人可以透過 SEC 維護的網站 www.sec.gov，免費獲得登記聲明和 Prospector 或新公司向 SEC 提交的其他文件的副本。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述可能被視為《1995 年美國私人證券訴訟改革法案》、《證券法》第 27A 條和《交易法》第 21E 條所指的前瞻性陳述（前瞻性陳述也包括適用加拿大證券法所指的前瞻性陳述和前瞻性資訊），包括但不限於有關 Prospector、LeddarTech 和新公司的企業合併、完成企業合併的能力及其時間、企業合併的預期利益、 私募融資的完成及其預期收益，以及有關新公司的預期戰略、未來運營、前景、目標和財務預測及其他財務指標相關的陳述。前瞻性陳述通常包括具有預測性質的陳述，取決於或提及未來事件或條件，並包括諸如「可能」、「將」、「應該」、「會」、「預計」、「預期」、「計劃」、「可能」、「相信」、「估計」、「預測」、「打算」和其他類似的表達。所有並非歷史事實的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述基於當前的信念和假設，受到風險和不確定性的影響，並非對未來業績的保障。實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述中的內容有重大差異，這些因素包括但不限於：(i) 企業合併完成的條件未得到滿足的風險，包括未能及時或根本沒有獲得股東對企業合併的批准，或未能及時或根本沒有獲得任何必要的監管許可，包括魁北克省高等法院的許可；(ii) 企業合併完成的時間以及 Prospector、LeddarTech 和新公司各自完成企業合併的能力存在不確定性；(iii) 企業合併的其他預期利益無法實現的可能性，以及企業合併的預期稅務處理；(iv) 發生任何可能導致企業合併終止的事件；(v) 與企業合併有關的股東訴訟或其他和解或調查可能影響企業合併的時間或發生或導致重大辯護、賠償或責任成本；(vi) 一般經濟和／及行業特定條件的變化；(vii) 企業合併可能帶來的干擾，可能損害 LeddarTech 的業務；(viii) LeddarTech 保留、吸引和僱用關鍵人員的能力；(ix) 由於宣布或完成企業合併，與客戶、僱員、供應商或其他各方的關係可能出現不利反應或變化；(x) 在可能影響 LeddarTech 財務業績的企業合併未決期間，潛在的業務不確定性，包括現有業務關係的變化；(xi) 立法、監管和經濟發展；(xii) 災難性事件的不可預期性和嚴重性，包括但不限於恐怖主義行動、戰爭或敵對行動爆發和任何流行疾病、大流行病或疾病爆發（包括 COVID-19），以及管理層對上述任何因素的反應；(xiii) 獲得資本和融資的機會，以及 LeddarTech 繼續遵守債務契約的能力；(xiii) Prospector 向 SEC 提交的報告中不時詳述的其他風險因素，包括 Prospector 的 10-K 表格年度報告、10-Q 表格定期季度報告、8-K 表格定期當前報告和向 SEC 提交的其他文件，以及登記聲明中將包含的風險因素。上述重要因素的清單並非詳盡無遺。無論是 Prospector 還是 LeddarTech 均不能保證企業合併的條件將得到滿足。除非適用法律要求，否則 Prospector 和 LeddarTech 均無義務修改或更新任何前瞻性陳述，或作出任何其他前瞻性陳述，無論是由於新資訊、未來事件或其他原因。

無要約或招攬

本新聞稿不構成購買或出售 Prospector 或新公司的任何證券的要約、或購買該等證券的要約招攬，或用以招攬任何投票或批准，也不應在有關要約、招攬或出售在根據任何有關司法管轄區證券法登記或獲得資格前將屬非法的任何司法管轄區出售任何證券。除非招股說明書符合經修訂的《1933 年證券法》（以下簡稱"《證券法》"）第 10 條的規定，否則不得進行任何證券發售。

徵集的參與者

Prospector、LeddarTech 和新公司以及他們各自的若干董事、高層管理人員和僱員可能被視為與企業合併有關的徵集代理權參與者。有關 Prospector 的董事和高層管理人員的資訊，載於截至 2022 年 12 月 31 日止財政年度的 10-K 表格年度報告（已於 2023 年 3 月 31 日提交給 SEC）。根據 SEC 的規則，可能被視為與企業合併有關的代理權徵集的參與者的相關資訊，包括他們透過持有證券或其他方式擁有的直接或間接利益的描述，將在提交給 SEC 的登記聲明和其他文件中載列。這些文件可以從上述來源免費獲得。

聯絡方式：

Daniel Aitken，LeddarTech Inc. 全球營銷、傳播和投資者關係副總裁，電話：+ 1-418-653-9000 轉 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

投資者關係網站：https://investors.LeddarTech.com



投資者關係聯絡方式： Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com



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