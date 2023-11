Les propriétaires et les locataires atteignent un point de rupture : Un nouveau sondage révèle ce que la population canadienne pense de la crise du logement

Malgré des préoccupations croissantes, l'enquête révèle que les Canadiens pensent qu'il est possible d'agir, puisque 69 % des personnes interrogées rejettent l'idée selon laquelle rien ne peut être fait pour résoudre les problèmes de logement au Canada

TORONTO, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la deuxième année consécutive, la pénurie de logements abordables se classe au premier rang des préoccupations de la population canadienne, au même titre que l’inflation et l’accès aux soins de santé, selon les résultats d’un sondage annoncés par Habitat pour l’humanité Canada . Les propriétaires et les locataires du Canada atteignent leur point de rupture lorsqu’il s’agit de jongler avec l’augmentation du coût de la vie, y compris celui du logement.



Le sondage 2023 sur l’abordabilité du logement d’Habitat Canada, qui a mesuré la perception des Canadiens à l’égard de la crise du logement, a également révélé ce qui suit :

La moitié de la population canadienne (49 %) consacre 50 % ou plus du revenu de son ménage aux frais de logement. Pour les personnes âgées de 18 à 34 ans, le pourcentage de celles qui consacrent 50 % ou plus du revenu de leur ménage aux frais de logement grimpe à 64 %.

Plus de la moitié de la population canadienne (58 %) s’inquiète de devoir sacrifier des besoins fondamentaux tels que la nourriture, les produits de première nécessité, les vêtements et l’éducation pour pouvoir payer le loyer ou les mensualités d’un prêt hypothécaire.

L’écrasante majorité (92 %) estime qu’il y a une pénurie de logements abordables au Canada, et 94 % pensent que l’objectif de devenir propriétaire est de plus en plus difficile à atteindre.

Plus de la moitié (58 %) s’inquiètent de savoir si leurs enfants pourront s’offrir un logement à l’avenir.

« Le sondage de cette année a révélé que les Canadiennes et Canadiens continuent de s’inquiéter de leur capacité à se loger dans ce pays, non seulement en ce qui les concerne, mais aussi pour leurs enfants », a déclaré Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada.

La crise du logement a une incidence accrue sur les jeunes Canadiennes et Canadiens, qui sont aux prises avec les répercussions de la crise du logement et la crainte de subir une éviction ou une rénoviction :

La moitié de personnes âgées de 18 à 24 ans (48 %) craignent d’être évincées parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer leur loyer ou leur hypothèque, et la moitié (50 %) craignent de subir une « rénoviction ».

Neuf personnes sur dix pensent que le coût du logement ne fera qu’augmenter (90 %).

« Malgré les défis croissants auxquels est confrontée la population canadienne, les résultats du sondage indiquent que les gens croient qu’il est possible de prendre des mesures pour régler nos problèmes en matière de logement », ajoute Mme Deans. « Chez Habitat pour l’humanité Canada, nous partageons cette conviction. La crise du logement peut être résolue. Tout le monde a un rôle à jouer : les gouvernements, les institutions financières, les investisseurs et investisseuses, les constructeurs et constructrices d’habitations et les citoyens et citoyennes. Nous devons travailler ensemble pour construire plus, construire plus vite et investir dans toutes les composantes du continuum du logement afin de permettre à tout le monde de se loger à un prix abordable. Les communautés fortes et saines commencent par des logements sécuritaires et abordables. »

Le sondage 2023 d’Habitat Canada met en évidence le besoin pressant de résoudre la crise du logement, car la population canadienne accorde une grande importance à l’accès au logement et à l’accession à la propriété, tout en offrant des perspectives clés :

Les membres de la population canadienne s’accordent à dire que l’accession à la propriété crée plus de stabilité (86 %), renforce l’avenir financier de chaque personne (79 %) et entraîne une meilleure santé physique et mentale (79 %).

Huit personnes sur dix pensent également que l’accession à la propriété permet d’assurer un meilleur avenir à ses enfants (79 %).

Deux tiers des Canadiennes et des Canadiens ne sont pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle il n’y a pas grand-chose à faire pour régler les problèmes de logement au Canada.

Les deux tiers (64 %) des Canadiennes et des Canadiens conviennent que l’immigration est essentielle pour nous permettre d’obtenir l’expertise et la main-d’œuvre dont nous avons besoin pour construire davantage de logements.

Deux tiers des personnes interrogées (67 %) pensent également que le secteur privé a un rôle à jouer dans la création d’un plus grand nombre de logements abordables.



Tout le monde a le droit de vivre dans un endroit sécuritaire et décent, ce qui profite à l’ensemble de la société. Que ce soit en améliorant l’accès au financement pour les organismes de bienfaisance et les organismes sans but lucratif qui construisent des logements abordables nécessaires, ou en apportant des changements fiscaux pour réduire les coûts de construction de ces logements, Habitat pour l’humanité Canada préconise une approche globale qui maximise l’utilisation des outils dont nous disposons actuellement, tout en créant davantage d’outils et de changements systémiques pour créer un accès équitable et durable à des logements décents et sécuritaires dans l’ensemble du continuum du logement. Pour plus d’informations sur le sondage, visitez habitat.ca/housingsurvey . Apprenez-en davantage sur les programmes et les efforts de plaidoyer d’Habitat Canada à https://habitat.ca .

À propos du sondage

Habitat pour l’humanité Canada a demandé à Léger de mener un sondage par panel en ligne auprès de 1 505 Canadiennes et Canadiens du 17 au 24 août 2023.La marge d’erreur d’un échantillon probabiliste de 1 505 personnes interrogées est de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité Canada rassemble les communautés pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance grâce à un accès à la propriété abordable. Avec l’aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 46 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.habitat.ca/fr et nous suivre sur les médias sociaux avec l’identifiant @HabitatCanada.

À propos de Léger

Léger est la plus grande firme de recherche marketing et d’analytique à propriété canadienne avec un personnel comptant plus de 600 membres dans huit bureaux canadiens et américains. Léger travaille avec une clientèle prestigieuse depuis 1986.

