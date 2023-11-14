Senate Bill 843 Printer's Number 1230
PENNSYLVANIA, November 14 - SCHOOL ENTITIES PROGRAM, FOR STANDARDIZED PROTOCOLS, FOR
COUNTY SAFE SCHOOLS' COLLABORATIVE AND FOR SCHOOL MENTAL
HEALTH GRANTS FOR 2023-2024 SCHOOL YEAR, FURTHER PROVIDING
FOR SCHOOL SAFETY AND SECURITY COORDINATOR TRAINING AND
PROVIDING FOR REPORTING AND MEMORANDUM OF UNDERSTANDING, FOR
SAFE SCHOOLS ADVOCATE IN SCHOOL DISTRICTS OF THE FIRST CLASS
AND FOR ENFORCEMENT; IN SCHOOL SECURITY, FURTHER PROVIDING
FOR DEFINITIONS, FOR SCHOOL POLICE OFFICERS, FOR ANNUAL
REPORT AND FOR SCHOOL SECURITY GUARDS; IN DRUG AND ALCOHOL
RECOVERY HIGH SCHOOL PROGRAM, FURTHER PROVIDING FOR SCOPE OF
PROGRAM AND SELECTION OF STUDENTS, PROVIDING FOR ENROLLMENT
OF STUDENTS AND REPEALING PROVISIONS RELATING TO ACADEMIC
PROGRAMS; IN EARLY LEARNING PROGRAMS, PROVIDING FOR QUARTERLY
REPORTING; IN HIGH SCHOOLS, FURTHER PROVIDING FOR ATTENDANCE
IN OTHER DISTRICTS; IN COMMUNITY COLLEGES, FURTHER PROVIDING
FOR FINANCIAL PROGRAM AND REIMBURSEMENT OF PAYMENTS; IN
FUNDING FOR PUBLIC LIBRARIES, PROVIDING FOR STATE AID FOR
FISCAL YEAR 2023-2024; IN REIMBURSEMENTS BY COMMONWEALTH AND
BETWEEN SCHOOL DISTRICTS, FURTHER PROVIDING FOR PAYMENTS ON
ACCOUNT OF PUPILS ENROLLED IN CAREER AND TECHNICAL
CURRICULUMS, FOR PAYMENTS TO INTERMEDIATE UNITS, FOR
ASSISTANCE TO SCHOOL DISTRICTS DECLARED TO BE IN FINANCIAL
RECOVERY STATUS OR IDENTIFIED FOR FINANCIAL WATCH STATUS, FOR
READY-TO-LEARN BLOCK GRANT AND FOR PAYMENT OF REQUIRED
CONTRIBUTION FOR PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES' SOCIAL SECURITY;
AND MAKING AN EDITORIAL CHANGE.
The General Assembly of the Commonwealth of Pennsylvania
hereby enacts as follows:
Section 1. The act of March 10, 1949 (P.L.30, No.14), known
as the Public School Code of 1949, is amended by adding an
article to read:
SECTION 1. SECTIONS 123(K)(2) AND 129 OF THE ACT OF MARCH
10, 1949 (P.L.30, NO.14), KNOWN AS THE PUBLIC SCHOOL CODE OF
1949, ARE AMENDED TO READ:
SECTION 123. BASIC EDUCATION FUNDING COMMISSION.--* * *
(K) * * *
(2) NOTWITHSTANDING PARAGRAPH (1), THE COMMISSION SHALL BE
RECONSTITUTED JULY 1, 2022, AND SHALL ISSUE THE REPORT TO THE
RECIPIENTS LISTED IN SUBSECTION (I)(12) NOT LATER THAN [NOVEMBER
30, 2023] JANUARY 11, 2024.
* * *
SECTION 129. SPECIAL PROVISIONS APPLICABLE TO LIMITED SCHOOL
YEARS.--NOTWITHSTANDING ANY PROVISION OF LAW OR REGULATION TO
20230SB0843PN1230 - 2 -
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