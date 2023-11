Orionin Tutkimussäätiö myöntää vuodelle 2024 tutkimukseen apurahoina yhteensä 1 112 000 euroa

Lehdistötiedote 15.11.2023 klo 9.00

Orionin Tutkimussäätiö sr:n hallitus on julkistanut 15.11.2023 myönnettäväksi apurahoja hakemusten perusteella 1 112 000 euroa vuodelle 2024. Hakemuksesta myönnettiin suuria, enintään 50 000 euron suuruisia apurahoja 17 äskettäin väitelleelle tutkijalle tutkimustyön jatkamiseen. Enintään 6 000 euron suuruisia apurahoja myönnettiin hakemuksesta 95 väitöskirjaa tekevälle nuorelle tutkijalle. Tutkimussäätiön hallinnoimasta Maritza ja Reino Salosen rahastosta jaettiin yksi suurista apurahoista.

Orionin Tutkimussäätiö sr jakaa vuosittain sijoitustuottonsa sekä Orion Oyj:ltä saamansa lahjoituksen apurahoina nuorille tutkijoille tai äskettäin väitelleille tutkimustyön jatkamista varten. Tutkimussäätiö on viime vuosina jakanut hakumenettelyyn perustuvia apurahoja vuosittain yhteensä noin miljoona euroa eri tutkijoille lääketieteen, eläinlääketieteen, farmasian sekä niihin liittyvien luonnontieteiden, kuten kemian ja fysiikan, aloille.

Apurahat vuodelle 2024

Suuret apurahat 20 000 – 50 000 euroa

He Liye, Postdoctoral researcher, Helsingin yliopisto, Identifying multi-omics biomarker panels for prediction of treatment responses of patients with chronic lymphocytic leukemia (CLL) using machine learning models, 30.000 €

Hossain Iftakher, Senior Post-doctoral Clinical Researcher, Neurocenter, Turku University Hospital, Turun yliopisto, Uudet verestä mitattavat biomerkkiaineet akuutin diffuusin aksonivaurion saaneiden ja pitkäaikaisista jälkioireista kärsivien potilaiden tunnistamisessa, 30.000 €

Ignatenko Olesia, Biological sciences, Helsingin yliopisto, Defining neuronal mechanisms that control circulating lipoprotein levels and liver lipid content, 30.000 €

Kaivola Karri Kasperi, LT, National Institutes of Health, Lewyn kappale -patologian kertymisen ja etenemisen säätelymekanismit, 50.000 €

Kivioja (née Karjalainen) Riikka Johanna, FT, Baselin Yliopistollinen sairaala, Basel, Sveitsi, Functional analysis of hematopoietic stem cells carrying CALR mutations in models of myeloproliferative neoplasms, 20.000 €

Kuitunen Ilari Matti Eemeli, Dosentti, LT, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, Näyttöön perustuvaa hoitoa lasten yleisiin infektiotauteihin, 30.000 €

Kuusanmäki Heikki Aleksi, PhD, Helsingin yliopisto, Targeting drug resistance in TP53-mutated acute myeloid leukemia, 35.000 €

Niemelä Tytti Maaria, FM, ELT, hevossairauksien erikoiseläinlääkäri, Helsingin yliopisto, Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto, Changes in prevalence of extracellular vesicles and fatty acid profile of synovial fluid and clinical signs of osteoarthritis following intra-articular platelet-rich plasma treatment in horses: a controlled clinical trial, 35.000 €

Nikkola Jussi Mikael, Lääketieteen tohtori, Tampereen yliopisto, Randomized Clinical Trials Evaluating Urine DNA Testing as a Substitute for Cystoscopy in Urothelial Carcinoma Diagnostics and Surveillance, 40.000 €

Puris Elena, Provisor, Itä-Suomen yliopisto Kuopion kampus, A.I. Virtanen Institute for Molecular Sciences, Unravelling the effects of tau pathology on neurovascular transporter protein expression in Alzheimer's disease, 35.000 €

Räisänen Laura Karelia, Lääketieteen tohtori, Tampereen yliopisto, Evaluating the role of oral vancomycin in the treatment of the colitis associated with PSC- Ulcerative Colitis (PSC-UC) by correlating disease phenotype and treatment responses to changes in the gut microbiota composition, 50.000 €

San Martin Galindo Paola, Helsingin yliopisto, Uncovering mechanisms of new compounds for persistent infections - a novel approach for discovering bacterial ligands, 35.000 €

Taavitsainen Sinja Julia, Filosofian tohtori, Karoliininen instituutti, Sensitive detection of circulating tumor DNA fraction dynamics and evaluation of its clinical utility in metastatic castration-resistant prostate cancer, 40.000 €

van der Kolk Bertine Willemina (Birgitta), Researcher, Helsingin yliopisto, Obesity and aging: effects on adipose tissue mitochondria, inflammation, and insulin resistance in monozygotic twin pairs discordant for BMI, 30.000 €

Virtanen Jenni Maaret Elina, Filosofian maisteri, Helsingin yliopisto, Ortho- ja parapoxvirusten diagnostiikka, leviäminen ja monimuotoisuus, 30.000 €

Virtanen Jussi Eemil Iisakki, LT, korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäri, Tampereen yliopisto, In vitro modeling of human respiratory and olfactory epithelium to understand olfactory pathophysiology, 40.000 €

Maritza ja Reino Salosen rahastosta

Björnholm Lassi, Lääketieteen tohtori, filosofian maisteri, Oulun yliopisto, Kliinisen lääketieteen tutkimusyksikkö, Prenatal maternal predictors of brain structural development, 30.000 €

17 suurta apurahaa, 590 000 euroa

Pienet apurahat 3 000 – 6 000 euroa

Lisäksi Orionin Tutkimussäätiö on myöntänyt pienempiä 3 000 — 6 000 euron suuruisia apurahoja 95 väitöstyötä tekeville nuorille tutkijoille tieteellistä tutkimustyötä varten. Näiden apurahojen arvo on yhteensä 522 000 euroa.

