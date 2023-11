Boskalis neemt 2 GWh walstroomvoorziening in gebruik in Rotterdam

Papendrecht, 15 november 2023



‎Boskalis heeft gistermiddag een grootschalige walstroomvoorziening in gebruik genomen op zijn locatie in de Waalhaven in Rotterdam. Bij dit servicecenter beschikt Boskalis over ligplaatsen waar schepen worden ge(de)mobiliseerd voor een variëteit aan eigen projecten. Vanaf nu zullen de afgemeerde schepen hun diesel-aangedreven generatoren uitschakelen en gebruikmaken van groene walstroom. Daarnaast zal de walstroominstallatie van Rotterdam Shore Power worden ingezet voor een variëteit aan elektrisch materieel dat Boskalis inzet voor de uitvoering van projecten in de regio.

De walstroominstallatie levert naar verwachting 2 GWh groene stroom per jaar, wat resulteert in een jaarlijkse CO2-reductie van 1.600 ton. Daarnaast draagt walstroom aanzienlijk bij aan een verbetering van de luchtkwaliteit door een vermindering van fijnstof- en stikstofuitstoot en draagt het positief bij aan de leefomgeving door een daling van het geluidsniveau.

De nieuwe walstroominstallatie maakt deel uit van een reeks door Boskalis genomen maatregelen om de CO2-voetafdruk te reduceren en het gebruik van duurzame energiebronnen op de kantoren en servicelocaties te bevorderen. Zo zijn in de afgelopen jaren vele duizenden zonnepanelen geïnstalleerd op de daken van de kantoren op de Boskalis-campus in Papendrecht en in Singapore en op het dak van het centraal distributiecentrum in Vlaardingen. Daarnaast is een grootschalige laadpaal-infrastructuur voor elektrische auto’s op de campus in Papendrecht in gebruik genomen; met 252 oplaadpunten een van de grootste in zijn soort in de Benelux-regio.

Boskalis neemt de groene walstroom af van Rotterdam Shore Power (een joint venture van Eneco en Havenbedrijf Rotterdam) die eigenaar is van de walstroominstallatie, waarbij Boskalis de netaansluiting in eigen beheer heeft gerealiseerd. De door Eneco geleverde groene stroom is afkomstig van Eneco Hollandse Wind & Zon bronnen. Het project wordt mede gefinancierd door de gemeente Rotterdam en de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

VOOR MEER INFORMATIE

Martijn L.D. Schuttevâer

press@boskalis.com

T +31 786969310

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Nederlandse versie zal prevaleren boven de Engelse versie.

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta’s. Met kernactiviteiten zoals kust- en oeverbescherming en landaanwinning kan Boskalis adaptieve en mitigerende oplossingen aanbieden ter bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering, zoals extreme weersomstandigheden en de stijging van de zeespiegel, evenals oplossingen voor de toenemende behoefte aan ruimte in kust- en deltagebieden over de hele wereld. De onderneming faciliteert de ontwikkeling van offshore energie-infrastructuur, waaronder duurzame windenergie. Tevens is Boskalis actief in de aanleg en het onderhoud van havens, waterwegen, toegangskanalen en civiele infrastructuur waarmee bijgedragen wordt aan het faciliteren van handelsstromen en de sociaal-economische ontwikkeling van een regio. Boskalis is tevens een internationaal expert op het gebied van scheepsbergingen en heeft een strategisch partnership in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van ruim 600 schepen en vaartuigen en circa 10.000 medewerkers, inclusief deelnemingen, is de onderneming wereldwijd actief met Creating New Horizons.

Dit persbericht is tevens opgenomen op onze website www.boskalis.com.

Bijlages