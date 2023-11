Valneva annonce la mise à disposition des documents préparatoires à son Assemblée Générale Extraordinaire et les changements prévus au sein de son futur conseil d'administration

Saint-Herblain (France), le 15 novembre 2023 – Valneva SE (Nasdaq : VALN ; Euronext Paris : VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd'hui la mise à disposition des documents préparatoires à son assemblée générale extraordinaire (« assemblée générale ») qui se tiendra le 20 décembre 2023 à 14h00 CET à l'hôtel Radisson Blu, 6 place Aristide Briand, 44000 Nantes, France.

Comme annoncé en juin 20231, lors de cette assemblée générale extraordinaire, les actionnaires voteront notamment sur la recommandation du conseil de surveillance visant à passer du système actuel de gouvernance de la Société à deux niveaux, avec un conseil de surveillance et un directoire, à un système à un seul niveau basé sur un conseil d'administration (Board of Directors).

Dans le cadre de cette évolution, trois membres actuels du conseil de surveillance ne rejoindront pas le futur conseil d'administration : Mme Johanna Pattenier, Mme Sharon Tetlow et M. Frédéric Grimaud, actuel président du conseil de surveillance.

« Ce fut un formidable projet et un réel plaisir de participer à l'aventure de Valneva pour construire un nouvel acteur innovant et reconnu dans l'industrie du vaccin. Après dix ans de présidence, je pense qu'il est temps pour moi de me retirer, et le changement de système de gouvernance offre une occasion propice pour le faire. En tant qu'actionnaires de Valneva, le Groupe Grimaud et moi-même continuerons à suivre les progrès de la société, alors que ses deux principaux programmes contre le chikungunya et la maladie de Lyme atteignent des jalons importants. Je souhaite à Valneva beaucoup de succès pour l'avenir », a indiqué Frédéric Grimaud, Président du Conseil de surveillance de Valneva et Président-Directeur Général du Groupe Grimaud.

Le futur conseil d'administration devrait élire un nouveau président lors d’une réunion constitutive qui se tiendra après cette assemblée générale. La Société a également l'intention de proposer à ses actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle de 2024, la nomination de nouveaux administrateurs dont les compétences et l’expérience compléteront celles des membres actuels.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a ajouté, « Alors que nous poursuivons notre croissance, nous pensons que cette proposition de modification de notre gouvernance améliorera encore davantage l'efficacité et la productivité de l’équipe dirigeante grâce à un système de gouvernance plus courant dans notre industrie ».Je tiens à remercier Frédéric pour son engagement en tant que cofondateur de Valneva et pour son dévouement au cours des dix dernières années, ainsi que Johanna et Sharon pour leur précieux soutien depuis 2020. »

Les documents et informations relatifs à l’Assemblée sont disponibles sur le site internet de la Société : https://valneva.com/december-20-2023-combined-general-meeting/?lang=fr.

L’avis préalable de réunion de l’Assemblée, incluant notamment l’ordre du jour, les résolutions proposées par le directoire ainsi que les modalités de participation et de vote, sera publié dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO).

