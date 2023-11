LeddarTech nomme Chris Stewart au poste de chef de la direction financière

QUÉBEC, Canada, 15 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- LeddarTech®, une société de logiciels automobiles qui fournit des technologies logicielles de fusion bas niveau de capteurs et de perception innovatrices et brevetées pour systèmes avancés d’aide à la conduite (systèmes ADAS) et de conduite autonome (systèmes AD), est fière d’annoncer la nomination de M. Chris Stewart au poste de chef de la direction financière.



En tant que chef de la direction financière de LeddarTech, M. Stewart jouera un rôle déterminant pour l’aider à mener à bien le regroupement d’entreprises récemment annoncé avec Prospector Capital Corp. et à réaliser sa transition vers une entreprise cotée en bourse.

M. Stewart possède plus de 20 années d’expérience en gestion financière dans des entreprises allant de start-ups à de grandes entreprises publiques. M. Stewart occupait précédemment le poste de chef de la direction financière chez Bionano Genomics Inc. (NASDAQ : BNGO) depuis septembre 2020 avant de se joindre à LeddarTech en novembre 2023, de directeur de Maxwell Ultracapacitors chez Tesla Inc. (NASDAQ : TSLA) de mai 2019 à juillet 2020, et de vice-président des finances et des technologies de l’information chez Maxwell Technologies Inc., une société publique de stockage d’énergie, de juillet 2015 à mai 2019, date à laquelle l’entreprise a été acquise par Tesla Inc. En outre, M. Stewart a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de vice-président des finances chez Entropic Communications et de chef de la direction financière chez V-ENABLE Inc. (actuellement GroundTruth), un leader de la publicité mobile ciblée.

M. Stewart a obtenu son baccalauréat en administration des affaires de la University of Southern California et sa maîtrise en administration industrielle de la Carnegie Mellon University.

« Je suis ravi de me joindre à une entreprise aussi visionnaire et de travailler aux côtés des employés de LeddarTech à un moment aussi passionnant », a déclaré M. Stewart. « Je suis impatient de nouer de solides alliances à tous les échelons, y compris avec les actionnaires de LeddarTech, son conseil d’administration et son équipe de direction, et de soutenir LeddarTech dans ses efforts visant à finaliser son regroupement d’entreprises et son entrée en bourse. Je suis extrêmement motivé par les réalisations de LeddarTech et impatient de l’aider à réaliser son plein potentiel ».

M. Charles Boulanger, chef de la direction de LeddarTech, a commenté : « Je suis très heureux que Chris ait rejoint l’équipe de direction de LeddarTech à titre de chef de la direction financière. En tant que cadre financier accompli possédant une vaste expérience de la direction et de l’optimisation des activités financières de diverses organisations, Chris possède une solide feuille de route en matière de gestion financière afin de renforcer la rentabilité et la croissance. Les compétences de Chris s’alignent parfaitement sur les objectifs stratégiques de LeddarTech ».

LeddarTech Inc. (« LeddarTech ») et Prospector Capital Corp. (« Prospector ») (NASDAQ : PRSR, PRSRU, PRSRW), une société exonérée des îles Caïmans dirigée par l’ancien président de Qualcomm, Derek Aberle et présidée par l’ancien vice-président du conseil d’administration de Qualcomm, Steve Altman, sont parties à un accord définitif de regroupement d’entreprises qui, à l’issue du regroupement d’entreprises, permettra à LeddarTech de devenir une société cotée en bourse. À la clôture de la transaction, prévue au cours du quatrième trimestre 2023, la société issue du regroupement d’entreprises, LeddarTech Holdings Inc. (« Newco), devrait être cotée au NASDAQ sous le nouveau symbole « LDTC ».

À propos de LeddarTech

Entreprise mondiale de logiciels fondée en 2007, basée à Québec et disposant de centres de R&D supplémentaires à Montréal, Toronto et Tel Aviv (Israël), LeddarTech développe et propose des solutions de perception logicielles complètes qui permettent le déploiement d’applications ADAS et de conduite autonome (AD). Le logiciel de classe automobile de LeddarTech applique des algorithmes d’intelligence artificielle et de vision numérique avancés afin de générer des modèles 3D précis de l’environnement, pour une meilleure prise de décision et une navigation plus sûre. Cette technologie performante, évolutive et économique permet la mise en œuvre efficace de solutions ADAS pour véhicules automobiles et hors route par les équipementiers et fournisseurs de rang 1 et 2.

Ayant déposé plus de 150 demandes de brevets (dont 80 accordées) qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome, l’entreprise a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection. Une plus grande conscience situationnelle est essentielle pour rendre la mobilité plus sûre, efficace, durable et abordable : c’est ce qui motive LeddarTech à vouloir devenir la solution logicielle de fusion de capteurs et de perception la plus largement adoptée.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.LeddarTech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

À propos de Prospector Capital Corp.

Prospector est une société d’acquisition à vocation spécifique créée dans le but de réaliser une fusion, un échange d’actions, une acquisition d’actifs, un achat d’actions, une réorganisation ou un regroupement d’entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises, avec l’accent sur les sociétés proposant des solutions avancées et hautement différenciées dans le secteur technologique. La société est dirigée par une équipe d’investisseurs et de cadres expérimentés qui se concentrent sur l’identification et les investissements dans des entreprises à forte croissance dotées d’équipes de gestion solides et d’opportunités de marché attrayantes. Les titres de Prospector se négocient sur le NASDAQ sous les symboles « PRSR », « PRSRU » et « PRSRW ».

Renseignements importants sur la transaction proposée et où les trouver

Dans le cadre du regroupement d’entreprises proposé, Prospector, LeddarTech et Newco prépareront et déposeront auprès de la SEC la déclaration d’enregistrement sur le formulaire F-4 (la « Déclaration d’Enregistrement »), et Prospector enverra à ses actionnaires la circulaire de sollicitation de procurations/prospectus contenue dans la Déclaration d’Enregistrement et déposera d’autres documents concernant le regroupement d’entreprises auprès de la SEC. Le présent communiqué de presse ne se substitue à aucune circulaire de sollicitation de procurations, déclaration d’enregistrement, circulaire de sollicitation de procurations/prospectus ou autres documents que Prospector ou Newco pourrait déposer auprès de la SEC dans le cadre du regroupement d’entreprises. LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE TITRES SONT INSTAMMENT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DANS LEUR INTÉGRALITÉ LA DÉCLARATION D’ENREGISTREMENT LORSQU’ELLE SERA DISPONIBLE, TOUT AMENDEMENT OU SUPPLÉMENT À LA DÉCLARATION D’ENREGISTREMENT ET TOUT AUTRE DOCUMENT DÉPOSÉ PAR PROSPECTOR OU NEWCO AUPRÈS DE LA SEC DANS LE CADRE DU REGROUPEMENT D’ENTREPRISES, CAR CES DOCUMENTS CONTIENDRONT DES RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS. Les investisseurs et les détenteurs de titres pourront obtenir gratuitement des copies de la Déclaration d’Enregistrement et des autres documents déposés auprès de la SEC par Prospector ou Newco sur le site web géré par la SEC à l’adresse www.sec.gov.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995, de la section 27A du Securities Act et de la section 21E de l’Exchange Act des États-Unis (lesquels énoncés prospectifs comprennent également les énoncés prospectifs et les renseignements prospectifs au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables), y compris, mais sans s’y limiter, les énoncés concernant le regroupement d’entreprises impliquant Prospector, LeddarTech et Newco, la capacité à réaliser le regroupement d’entreprises et son calendrier, les avantages attendus du regroupement d’entreprises, la clôture du financement par placement privé et le produit attendu de celui-ci, ainsi que les énoncés relatifs à la stratégie, aux opérations futures, aux perspectives, aux objectifs et aux projections financières et autres mesures financières anticipés de Newco. Les énoncés prospectifs comprennent généralement des énoncés de nature prévisionnelle qui dépendent d’événements ou de conditions à venir ou qui s’y réfèrent, et comprennent des termes tels que « pouvoir », « anticiper », « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « croire », « s’attendre à », « projeter de » et autres expressions similaires et verbes au futur et au conditionnel notamment. Les énoncés qui ne sont pas des faits historiques sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reposent sur des convictions et des hypothèses actuelles qui sont soumises à des risques et à des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux contenus dans un énoncé prospectif en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s’y limiter : (i) le risque que les conditions de clôture du regroupement d’entreprises ne soient pas remplies, y compris le défaut d’obtenir en temps voulu ou non l’approbation des actionnaires pour le regroupement d’entreprises ou le défaut d’obtenir en temps voulu ou non les autorisations réglementaires requises, y compris de la Cour supérieure de justice du Québec; (ii) les incertitudes quant au calendrier de réalisation du regroupement d’entreprises et à la capacité de Prospector, de LeddarTech et de Newco à réaliser le regroupement d’entreprises; (iii) la possibilité que d’autres avantages prévus du regroupement d’entreprises ne se réalisent pas, et le traitement fiscal prévu du regroupement d’entreprises; (iv) la survenance de tout événement susceptible de donner lieu à la résiliation du regroupement d’entreprises; (v) le risque que des litiges entre actionnaires liés au regroupement d’entreprises ou autres règlements ou enquêtes affectent le calendrier ou la réalisation du regroupement d’entreprises ou entraînent des coûts importants de défense, d’indemnisation et de responsabilité; (vi) l’évolution de la conjoncture économique générale et/ou des conditions propres à l’industrie; (vii) les éventuelles perturbations dues au regroupement d’entreprises susceptibles de nuire aux activités de LeddarTech; (viii) la capacité de LeddarTech à retenir, à attirer et à embaucher du personnel clé; (ix) les réactions ou changements négatifs potentiels dans les relations avec les clients, employés, fournisseurs ou autres parties résultant de l’annonce ou de la réalisation du regroupement d’entreprises; (x) l’incertitude commerciale potentielle, y compris les changements dans les relations commerciales existantes, pendant la durée du regroupement d’entreprises, susceptible d’affecter la performance financière de LeddarTech; (xi) les développements législatifs, réglementaires et économiques; (xii) l’imprévisibilité et la gravité d’événements catastrophiques, y compris, mais sans s’y limiter, les actes de terrorisme, le déclenchement d’une guerre ou d’hostilités et toute épidémie, pandémie ou apparition de maladie (y compris la COVID-19), ainsi que la réponse de la direction à l’un des facteurs susmentionnés; (xiii) l’accès au capital et au financement et la capacité de LeddarTech à maintenir le respect des clauses restrictives de ses emprunts; et (xiv) les autres facteurs de risque détaillés de temps à autre dans les rapports de Prospector déposés auprès de la SEC, y compris le rapport annuel de Prospector sur le formulaire 10-K, les rapports trimestriels périodiques sur le formulaire 10-Q, les rapports courants périodiques sur le formulaire 8-K et autres documents déposés auprès de la SEC, ainsi que les facteurs de risque qui figureront dans la Déclaration d’Enregistrement. La liste des facteurs importants ci-dessus n’est pas exhaustive. Ni Prospector ni LeddarTech ne peuvent garantir que les conditions du regroupement d’entreprises seront remplies. Sauf si la loi applicable l’exige, ni Prospector ni LeddarTech ne s’engagent à réviser ou à mettre à jour les énoncés prospectifs, ni à mentionner d’autres énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.

Absence d’offre ou de sollicitation

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres de Prospector ou de Newco, ni une sollicitation de vote ou d’approbation, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu de la législation sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Aucune offre de valeurs mobilières ne peut être faite si ce n’est au moyen d’un prospectus répondant aux exigences de la section 10 du Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »).

Participants à la sollicitation

Prospector, LeddarTech et Newco, ainsi que certains de leurs administrateurs, dirigeants et employés respectifs, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre du regroupement d’entreprises. Des renseignements sur les administrateurs et les dirigeants de Prospector sont disponibles dans le rapport annuel sur le formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, qui a été déposé auprès de la SEC le 31 mars 2023. Les renseignements concernant les personnes qui peuvent, en vertu des règles de la SEC, être considérées comme des participants à la sollicitation de procurations dans le cadre du regroupement d’entreprises, y compris une description de leurs intérêts directs ou indirects, par la détention de titres ou autrement, seront présentés dans la Déclaration d’Enregistrement et dans d’autres documents pertinents lorsqu’ils seront déposés auprès de la SEC. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès de la source indiquée ci-dessus.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et relations avec les investisseurs mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232 daniel.aitken@LeddarTech.com

Site web, relations investisseurs : https://investors.LeddarTech.com

: https://investors.LeddarTech.com Contact, relations investisseurs : Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com

: Kevin Hunt, ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com Contact, médias financiers : Dan Brennan, ICR Inc. dan.brennan@icrinc.com



Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision et les logos associés sont des marques de commerce ou des marques déposées de LeddarTech Inc. et de ses filiales. Tous les autres noms de marques, noms de produits et marques sont ou peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées utilisées pour désigner les produits ou les services de leurs propriétaires respectifs.