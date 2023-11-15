Matmerize 獲得 DOD 獎勵，運用進階人工智能方法開發易燃性低的聚合物合成物料

亞特蘭大, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 聚合物和配方資訊學行業領導者 Matmerize, Inc 自豪地宣布其被美國國防部 (DOD) 選中，簽署了一份旨在推進人工智能方法以加速設計新型易燃性低的聚合物合成物料的小企業創新研究 (SBIR) 合約。Matmerize 對該項目所帶來的轉型潛力感到興奮，因為它不僅將提高海軍軍艦和潛艇的防火安全性，還將應用於建設、航空航天、汽車和消費品等多個行業。在此獎勵之前，Matmerize 還於近期獲得由國家科學基金會 (NSF) 授予的另一項 SBIR 獎，旨在開發受物理學原理指導和強制執行的機器學習架構，以推動物料開發。



聚合物合成物料的易燃性由一組定量參數來量化，通常是使用由美國材料與試驗協會 (ASTM) 和其他機構定義的高度標準化儀器/測試來測量的。滿足 ASTM 和非 ASTM 標準化測試的期望聚合物合成物料需要基本聚合物、功能性添加劑、阻燃劑和處理條件的最佳組合。Matmerize 將與 DOD 合作，使用適當的策劃資料和進階人工智能/機器學習技術，旨在加速設計易燃性低的聚合物基合成物料，以滿足海軍所需的其他關鍵機械和熱性能方面的目標。

合約的關鍵突出點包括：

(1) 創建複合物料資料庫，其中包括易燃性和其他相關屬性，例如最大放熱率、點火時間和煙霧密度，

(2) 採用該資料庫培訓的人工智能模型來預測新合成物料配方的相關屬性，以及

(3) 推薦一組有潛質的聚合物合成物料，即基本聚合物、功能性添加劑、阻燃劑和處理條件的組合，以進行實驗綜合和測試。

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Matmerize 研究創新董事 Huan Tran 表示，「此次合作標誌着在追求更安全、易燃性更低的聚合物合成物料方面取得了重要成就。我們以帶領尖端的基於人工智能的易燃性低的合成物料解決方案的發展為榮，此類解決方案不僅滿足嚴格的 ASTM 測試標準，還滿足海軍軍艦所需的重要安全要求。」

Matmerize 的創新核心是他們的旗艦產品 PolymRize™ - 一個雲端聚合物資訊學軟件平台，此平台經精心設計用於加快聚合物、合成物料和配方的進展。DOD 的 SBIR 與 Matmerize 的核心使命完美契合，即利用人工智能技術解鎖進階物料工程的巨大潛力，以應對關鍵挑戰，改進功能性、防火安全性和可持續性。DOD 和 NSF 的 SBIR 都在一個適當的時刻到來，將協同推進和提升基於人工智能的 PolymRize™ 技術。

Matmerize 的技術總監 Chiho Kim 熱情洋溢地表示，「DOD 和 NSF 同時授予的兩個 SBIR 獎勵，代表了對 Matmerize 開拓性的聚合物資訊學平台 PolymRize™ 的強有力支援。這些合約將為我們提供進一步推進基於人工智能的平台 PolymRize™ 所需的資源和支援。」

如需了解創新 PolymRize™ 平台的更多資訊，請瀏覽： https://www.matmerize.com/polymrize

關於 Matmerize：

Matmerize, Inc. 是最近從喬治亞理工學院分拆出來的公司，由 Rampi Ramprasad 博士和 Chiho Kim 博士創立。Matmerize 是進階物料工程和人工智能交叉領域的領先創新者。我們的使命是透過人工智能技術來革新防火安全性和可持續性，我們致力於拓展可能性的邊界。我們的專業團隊致力於創建對新物料開發產生積極影響的解決方案，同時最大化減小環境覆蓋範圍。

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