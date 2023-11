Konica Minolta fête ses 150 ans

L’entreprise fait un retour sur sa longue histoire d’innovation et sur le pilier de son succès : son personnel

MISSISSAUGA, Ontario, 14 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Solutions d’affaires Konica Minolta (Canada) Ltée (Konica Minolta) annonce aujourd’hui la célébration de son 150e anniversaire, un jalon remarquable que peu d’entreprises atteignent. Par sa détermination indéfectible à servir l’industrie et son approche proactive visant à façonner l’avenir de la technologie, l’entreprise a su suivre l’évolution du marché en restant à l’avant du peloton.



Au centre des célébrations : la gratitude de Konica Minolta envers ses collaborateurs et la reconnaissance de ses employés. Ce sont eux qui ont fait de l’entreprise ce qu’elle est aujourd’hui. Ils représentent l’héritage de Konica Minolta et reflètent sa philosophie de longue date, celle de créer de la valeur pour la société.

L’entreprise met en pratique cette philosophie en perfectionnant les capacités professionnelles de ses employés et en mettant pleinement à profit la performance et le potentiel des personnes et des équipes. Konica Minolta entretient une culture organisationnelle qui favorise la santé et la sécurité, qui encourage chaque personne à relever des défis, et qui facilite la communication ouverte. En retour, cette approche suscite dévouement et loyauté chez les employés, ce qui est essentiel pour créer de la valeur et façonner l’entreprise.

« Nos gens sont notre plus grand atout, et nous travaillons très fort pour cultiver un bassin d’employés qui démontrent un esprit novateur et un réel dévouement envers le succès de toute l’entreprise, affirme Sam Errigo, président-directeur général de Konica Minolta. Nous sommes de grands défenseurs de la diversité et de l’inclusion, et faisons en sorte que chaque personne, peu importe ses différences et son parcours, peut s’épanouir chez nous. Nous profitons ainsi de différents points de vue sur notre approche des affaires. Notre culture reste donc un environnement où tous peuvent prospérer et faire avancer leur carrière. »

Grâce à son grand portefeuille de produits, Konica Minolta transforme l’expérience en milieu de travail et favorise les changements organisationnels dynamiques avec des solutions et des services spécialement conçus pour les clients et leurs activités. Les employés de Konica Minolta peuvent travailler en collaboration avec une clientèle aux quatre coins du monde pour relever les plus grands défis de la société. S’appuyant continuellement sur son riche héritage en tant que fabricant de matériel technologique et sa position d’avant-plan comme fournisseur de technologies novatrices, l’entreprise mise sur la fusion de perspectives diverses avec créativité afin de transformer le travail et d’innover pour le bien de la société et du monde.

Le parcours de ce géant mondial de la technologie a débuté en 1873, lorsque Rokusaburo Sugiura a commencé à vendre du matériel photographique et lithographique, et a ensuite été parsemé de jalons extraordinaires.

1873 : Konica voit le jour lorsque Rokusaburo Sugiura commence à vendre du matériel photographique et lithographique chez Konishiya Rokubeiten dans le quartier Kojimachi, à Tokyo.

1903 : Konishi Honten (le prédécesseur de Konica) met en marché le Cherry Hand Camera, le premier appareil photo de grande marque du Japon.

1958 : Le premier planétarium de l'entreprise est complété et ouvert au public.

1962 : Un appareil Minolta Hi-Matic sert à prendre les premières photos de la Terre vue de l'espace (lors de la mission spatiale de John Glenn à bord du Friendship 7).

1970 : Le premier copieur couleur au monde, l'U-Bix 480 de Konica Minolta, est lancé.

2003 : Konica Minolta Holdings, Inc. naît de l'union des directions de Konica Corporation et de Minolta Co., Ltd.

2005 : C'est le lancement du premier appareil de mammographie à contraste de phase au monde.

2007 : L'entreprise se retire des marchés de la photographie et des appareils photo.

2011 : La division des États-Unis fait l'acquisition d'All Covered et amorce sa transformation numérique avec une longueur d'avance sur la concurrence.

2013 : L'entreprise s'appelle maintenant Konica Minolta, Inc.

2015 Konica Minolta Canada se dote d'une équipe de TI primée en faisant l'acquisition d'IT Weapons Inc.

2015 : La division des États-Unis lance Step Forward, une initiative visant à inspirer l'excellence professionnelle chez les femmes de tous les échelons.

2016 : La presse numérique bizhub PRESS C71cf est le premier de plusieurs nouveaux produits appuyant la stratégie de Konica Minolta quant aux marchés des étiquettes et des emballages.

2018 : L'U-Bix 480 est certifié comme faisant partie de l'héritage de la photocopie par l'Imaging Society of Japan (ISJ).

2020 : La division des États-Unis lance une solution de retour au travail pendant la pandémie pour assurer la sûreté des employés qui retournent dans les bureaux.

2021 : L'entreprise annonce sa désignation de partenaire mondial de Microsoft.

2023 : La division des États-Unis fait l'acquisition de Force Security Solutions.



Konica Minolta a saisi l’occasion de passer fièrement en revue son histoire et son héritage depuis le début de l’année financière le 1er avril. Plus tôt cette année, l’entreprise a publié une vidéo célébrant son 150 e anniversaire et faisant un retour sur son parcours, lors duquel elle a repoussé les limites du possible, au profit du monde entier. La vidéo fait partie d’un effort mondial commun par toutes les divisions régionales de Konica Minolta, qui ont fait des publications simultanées sur les réseaux sociaux, une autre première pour l’entreprise.

Malgré les défis persistants dans l’industrie, l’incertitude du marché et la crainte générale d’une récession économique, les employés de Konica Minolta continuent de briller par leur ténacité. Et même confrontée à des difficultés, notamment la pandémie et les problèmes de chaîne d’approvisionnement dans les dernières années, l’entreprise a su préserver sa culture et sa volonté de changer les choses. Grâce à son histoire de persévérance, elle a confiance qu’avec l’aide de ses employés, ses clients et ses partenaires, elle continuera d’être un moteur de changement positif partout dans le monde.

Pour en savoir plus sur la riche histoire de Minolta, cliquez ici .

