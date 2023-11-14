Ma’aden 將在 2024 年未來礦產論壇扮演重要角色，應對產業挑戰

沙特阿拉伯利雅得, Nov. 15, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 未來礦產論壇 (FMF) 今天宣布，Ma'aden 將連續第三年作為其創始合作夥伴，繼續參與該活動。 Ma’aden 是中東最大的多種商品自然資源公司，將在明年 1 月舉辦的 2024 年未來礦產論壇期間，再次在塑造全球礦產行業的討論中發揮核心作用。

本次活動的重點是在非洲、西亞和中亞資源豐富的礦產超級區域建立有韌性和負責任的礦產價值鏈。 2024 年未來礦產論壇將會聚集政府領導人、礦業高管、投資者和其他利益相關者，推動建立合作夥伴關係和發展，為可持續發展產業和加強全球礦產供應鏈作出貢獻。

去年，Ma’aden 在未來礦產論壇發布了一系列重大公告，包括與 PIF 成立大型合資企業 Manara Minerals，支援對能源轉型至關重要的全球礦產供應鏈。 Ma'aden 亦宣布與全球礦業領導者 Ivanhoe Electric 和 Barrick Gold Corporation 達成協議，這個里程碑事件有助推動沙特阿拉伯採礦業的發展。

該論壇在支援沙特阿拉伯和全球的投資和合作夥伴關係方面發揮關鍵作用。

在 2024 年未來礦產論壇上，大家將會討論一系列令人興奮的新舉措：包括透過卓越中心提高該地區的人力資源水平和增加人才儲備；制定滿足東道國要求並維持社會信任的可持續發展標準；利用現代技術和發展處理中心，在超級區域內建立綠色金屬中心。

2023 年未來礦產論壇取得了巨大成功，超過 9,000 名參與者親自到場，而 13,000 多名參與者則以遙距形式參與。 2024 年未來礦產論壇預計將產生更廣泛的影響，重點是針對採礦和礦產行業面臨的挑戰提供可行的解決方案。

2024 年未來礦產論壇將於 2024 年 1 月 9 日至 11 日在利雅得 King Abdulaziz International Convention Center 國際會議中心舉行，獲得兩聖寺守護者 Salman bin Abdulaziz Al Saud 國王的贊助。

如需進一步了解 2024 年未來礦產論壇並報名參加活動，請瀏覽 https://www.futuremineralsforum.com/registration/。

Omar Shereen 電話號碼：+966506630489 電郵：omar.shereen@fleishman.com