Atos s'associe à Microsoft pour accélérer la transformation de leurs clients grâce à Microsoft 365 Copilot et au service Azure OpenAI

Seattle, États-Unis et Paris, France – Le 14 novembre, 2023 – Atos, partenaire de Microsoft depuis de nombreuses années, a annoncé aujourd'hui étendre sa collaboration avec Microsoft pour aider leurs clients à accélérer le déploiement de Microsoft 365 Copilot et de l'IA générative. La ligne d'activité Tech Foundations d'Atos et Microsoft investiront sur une période de trois ans dans le développement d’un portefeuille stratégique et complet de solutions qui permettront aux organisations d'exploiter la puissance des données et de l'intelligence artificielle (IA) de manière sécurisée, efficace et éthique.

Cette collaboration stratégique a été structurée autour de trois piliers fondamentaux : solutions, co-création et compétences. Atos, qui figure parmi les premiers utilisateurs de Microsoft 365 Copilot, a pu faire part de son retour d’expérience aux équipes de développement de Microsoft. Et en tant que partenaire intégrateur de systèmes Microsoft, Atos accompagne sept clients majeurs de plusieurs pays dans leur adoption anticipée de Microsoft 365 Copilot, afin de les aider à structurer leurs données existantes et à générer de la valeur à partir de profils d’utilisateurs (« personas »).

Solutions

Le portefeuille actuel d'Atos en Digital Workplace (environnement de travail numérique) intégrera Microsoft 365 Copilot et Azure OpenAI Service pour permettre aux clients d'exploiter des données propriétaires en toute sécurité et de faire évoluer l'expérience utilisateur, la productivité et la créativité des collaborateurs grâce à l'IA.

En tirant parti des capacités des extensions Microsoft 365 Copilot et d'Azure OpenAI Service, Atos industrialise un premier ensemble d'accélérateurs de solutions axés sur la transformation de l'expérience client, la simplification de la gestion des connaissances, l'assistance aux développeurs dans la génération de code et l'exploitation de la personnalisation, de la recherche sémantique et de la synthèse.

Atos utilise déjà Microsoft 365 Copilot et OpenAI pour réinventer ses activités commerciales. En effet, la ligne d'activité Digital Workplace génère grâce à ces technologies des réponses automatisées aux demandes d'informations (RFI) et appels d'offres (RFP), ce qui permet de réduire leurs coûts de 50 %.

Co-création

Afin d'accélérer l'adoption de l'IA générative et de Microsoft 365 Copilot en production, Atos et Microsoft fournissent à leurs clients des services de conseil, des accélérateurs de solutions ainsi qu'un financement pilote pour les guider tout au long de leur parcours, de l'expérimentation aux déploiements à grande échelle. Plusieurs projets ont été lancés, et sont en phase d'exploration ou d'expérimentation.

Compétences

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, Atos s'engage à former 15 000 collaborateurs d'ici fin 2024, notamment sur l'adoption et les extensions de Microsoft 365 Copilot, Azure OpenAI Service, l'ingénierie de requête (prompt engineering), Azure Cognitive Search et Azure Graph. Avec un programme de telle envergure, Atos sera en mesure de répondre aux attentes des clients et de les accompagner rapidement du pilote à l’implémentation à grande échelle.

Alexa Van Den Bempt, Senior Vice President, Digital Business Platforms, Tech Foundations, Atos, a déclaré : « En déployant d'abord les solutions Microsoft 365 Copilot en interne, nous sommes en mesure de faciliter la compréhension et l'adoption de l'IA générative chez nos clients, de la stratégie à la mise en œuvre, avec une véritable légitimité. Nous parlons par expérience, et lorsqu'il s'agit d'innovations aussi révolutionnaires, cette expérience est inestimable. »

« Nous nous réjouissons d'étendre notre collaboration avec Atos, » a déclaré Kelly Rogan, Corporate Vice President, Global System Integrators and Advisory Partners chez Microsoft. « Le travail réalisé par Atos avec Microsoft 365 Copilot et Azure OpenAI pour fournir des services et des solutions tangibles, prêts à être commercialisés, permettra à nos clients de transformer leur activité. »

John Cairney, Head of Digital Strategy and Architecture, Scottish Water a déclaré : « Scottish Water développe des projets d’IA depuis de nombreuses années et Atos nous a aidés à tirer d'importants bénéfices de cette technologie dans l’ensemble de nos activités. Dans le cadre de notre engagement d'innovation et de création de valeur au moyen de technologies émergentes, nous avons pleinement adopté l'IA générative et faisons partie du programme Early Adopters de Microsoft 365 Copilot. »

Atos a été positionné par Gartner parmi les leaders des services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services – ODWS) dans son Magic Quadrant 2023 pour la septième année consécutive.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 105 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

À propos de Tech Foundations

Tech Foundations est la ligne de métier du groupe Atos leader dans les services d’infogérance, centrée sur l’infrastructure et le cloud hybride, l’expérience employé et les services technologiques, grâce à des solutions décarbonées, automatisées et tirant parti de l’IA. Ses 52 000 collaborateurs font progresser ce qui compte pour l’avenir des entreprises, des institutions et des communautés du monde entier. Tech Foundations est présent dans 69 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros en 2022.

