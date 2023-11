Blue Diamond Resorts Faz História com as Ofertas de Black Friday de 2023

MIAMI, Nov. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Após os descontos excepcionais do ano passado, o Blue Diamond Resorts acaba de anunciar que a Black Friday de 2023 oferecerá os maiores descontos até hoje para clientes exigentes em busca de experiências de férias com tudo incluído. Com descontos de centenas de dólares, a promoção de Black Friday do Blue Diamond Resorts com início em 16 de novembro terá um tempo limitado, mas suficiente para o planejamento das escapadelas de férias.



As ofertas da Black Friday são oportunas, permitindo que os viajantes garantam sua estadia no Hideaway at Royalton Blue Waters, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only, projetado exclusivamente para adultos que buscam reavivar seus laços mais queridos na Montego Bay, Jamaica. Além disso, os hóspedes podem reservar antecipadamente suas férias no altamente esperado Royalton CHIC Antigua, que deve ser inaugurado em abril de 2024, com recursos exclusivos para umas vibrantes férias "Party Your Way".

Turistas de todo o mundo podem explorar as várias propriedades da empresa de gestão hoteleira. Essas propriedades abrangem uma gama diversificada, desde resorts familiares a escapadelas sociais e experiências personalizadas apenas para adultos. Essas ofertas estão disponíveis para propriedades localizadas no México, República Dominicana, Costa Rica, Santa Lúcia, Jamaica, Antígua e Granada até 26 de novembro de 2023.

Os hóspedes podem escolher entre uma variedade de categorias de quartos exclusivas oferecidas nas propriedades do Blue Diamond Resorts, incluindo as cobiçadas categorias de suítes Diamond Club™ e Star Class™, que oferecem serviços premium adicionais e de mordomo personalizado. Estas opções são voltadas para uma experiência mais exclusiva em qualquer um dos Royalton Luxury Resorts, Royalton CHIC Resorts, Hideaway at Royalton Resorts e Planet Hollywood Beach Resorts. As ofertas excepcionais também estão disponíveis no Mystique by Royalton e Grand Lido Negril, atendendo a todos os tipos e preferências dos viajantes.

Os clientes que queiram aproveitar esta oferta podem agendar suas viagens a qualquer momento entre 16 de novembro de 2023 e 23 de dezembro de 2024. Os preços podem variar de acordo com a propriedade, temporada e tipo de quarto.

Sobre o Blue Diamond Resorts

O Blue Diamond Resorts tem mais de 60 hotéis e mais de 18.000 quartos em oito países localizados nos destinos de férias mais populares do Caribe. Suas nove principais marcas de hotéis incluem o premiado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts, onde Todos são Família. Um hotel para amigos, pais, filhos, casais, casamentos, retiros corporativos ou de incentivo, ou viajantes individuais, onde todos são família com nosso serviço em recursos personalizado e comodidades exclusivas, incluindo All-In Connectivity™, DreamBed™ e o Sports Event Guarantee™. Para se concentrar em relacionamentos e amizades valiosas, o Hideaway at Royalton oferece uma experiência somente para adultos com refeições exclusivas e acomodações preferidas para aumentar a União entre seus hóspedes. Party Your Way no Royalton CHIC Resorts, uma marca vibrante e efervescente apenas para adultos se deliciarem com o inesperado, com tudo incluído. O Mystique by Royalton está Longe de Ser Comum, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conexão com seus arredores em uma coleção de resorts de estilo boutique plenos de beleza sem fim e vibrações modernas. Na Jamaica, o Grand Lido Negril oferece para hóspedes com mais de 21 anos, férias únicas com tudo incluído, além de uma costa isolada para sua máxima privacidade. O Memories Resorts & Spa oferece férias projetadas para suas férias em família, reunião com amigos ou para relaxar com seu ente querido. O Starfish Resorts tem uma localização deslumbrante e um rico patrimônio cultural. O Planet Hollywood Hotels & Resorts atrai os hóspedes para Vacation Like A Star™(Férias de Estrela) com uma experiência envolvente e interativa, além de itens famosos da cultura pop de filmes icônicos, música e esportes, enquanto você Foge dos Paparazzi no Planet Hollywood Adult Scene que transforma as férias exclusivas para adultos no centro do fascínio e da atenção com glamour e exclusividade.

