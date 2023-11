Undersøkelse: De mest populære sosiale mediene for norske nettbutikker – TikTok i sterk vekst

I undersøkelsen har vi samlet inn data om antall følgere på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok og YouTube for alle sertifiserte nettbutikker.

NORWAY, November 15, 2023 / EINPresswire.com / -- Shopiease.no har analysert hvilke norske nettbutikker som har flest følgere på sosiale medier. Vi har samlet inn data om alle sertifiserte nettbutikker på Trygg e-handel om antall følgere på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok og YouTube for å få en oversikt over hvilke nettbutikker som er mest populære blant norske forbrukere. All data er samlet i dette Google Sheet dokumentet Basert på denne informasjonen har vi satt sammen to rangeringslister: en for alle nettbutikkene som er populære i Norge, uavhengig av hvor hovedkontoret ligger, og en annen liste som fokuserer på de fem beste nettbutikkene som har hovedkontor i Norge.Her er funnene:Topp nettbutikker basert på antall følgere på sosiale medier (uavhengig av hovedkontorets plassering):● H&M: 90 241 887 totale følgere● Zalando: 41 438 312 totale følgere● Bonprix: 8 144 393 totale følgereTopp 5 nettbutikker med hovedkontor i Norge basert på antall følgere på sosiale medier:● Power: 840 418 totale følgere● Komplett: 709 162 totale følgere● XXL: 466 857 totale følgere● Coop: 384 799 totale følgere● BliVakker: 382 805 totale følgereDisse resultatene gir en indikasjon på hvilke norske nettbutikker som har mest engasjement og popularitet på sosiale medier. Dette kan være nyttig informasjon for både forbrukere og bedrifter når det gjelder å vurdere hvilke nettbutikker som er mest aktive og synlige i den digitale verden.Facebook: Den dominerende plattformen for norske nettbutikker!Det er interessant å merke seg at Facebook ser ut til å være det mest populære sosiale mediet blant norske nettbutikker. En lignende undersøkelse utført på det svenske markedet viser for eksempel at Instagram er størst blant svenske e-handelsselskaper. Forholdene i det svenske e-handelsmarkedet minner på mange måter om de norske forholdene. Men i Norge er Facebook den kanalen med flest følgere.Det kan være flere grunner til dette:● Bred brukerbase: Facebook har en stor brukerbase, og det er mange mennesker som bruker plattformen daglig. Dette gir nettbutikkene en enorm potensiell målgruppe som de kan nå ut til og engasjere med sitt innhold og produkter.● Forretningsvennlige funksjoner: Facebook tilbyr en rekke funksjoner og verktøy som er spesifikt utformet for å hjelpe bedrifter å vokse og nå ut til kunder. Dette inkluderer Facebook-sider, annonseringsmuligheter, målgruppeinnsikt og mer. Disse funksjonene gjør det enklere for nettbutikker å bygge en tilstedeværelse på plattformen og drive salg.● God integrasjon med andre plattformer: Facebook har god integrasjon med andre plattformer som Instagram og WhatsApp. Dette gjør det enklere for nettbutikker å koble sammen og administrere sin tilstedeværelse på tvers av flere kanaler.TikTok: En voksende plattform for e-handel i NorgeNår det gjelder TikTok, ser det ut til at plattformen blir stadig viktigere for nettbutikker. Dette skyldes flere faktorer:● Økende popularitet: TikTok har opplevd en enorm vekst i popularitet de siste årene, spesielt blant yngre brukere. Dette gir nettbutikker en mulighet til å nå ut til en ny og engasjert målgruppe som kanskje ikke er like aktiv på andre sosiale medier.● Fokus på kreativt innhold: TikTok fokuserer på kort, kreativt og underholdende innhold. Dette gir nettbutikker muligheten til å vise frem sine produkter på en unik og engasjerende måte, noe som kan bidra til å øke merkevarebevisstheten og tiltrekke nye kunder.● Innføring av e-handelsfunksjoner: TikTok har nylig introdusert en rekke e-handelsfunksjoner, slik som "Shop Now"-knapper og innfødt produktvisning, som gjør det enklere for brukere å handle direkte fra appen. Dette gir nettbutikker en ny salgskanal og en mulighet til å konvertere engasjerte brukere til betalende kunder.Sammenlagt tyder disse trendene på at Facebook vil fortsette å være en viktig plattform for norske nettbutikker, mens TikTok blir stadig viktigere som en kanal for å nå ut til og engasjere kunder i den digitale verden."Det er fascinerende å se at Facebook fremdeles er den dominerende plattformen for norske nettbutikker, takket være sin brede brukerbase, forretningsvennlige funksjoner og god integrasjon med andre plattformer. På den annen side ser vi også at TikTok er en voksende plattform for e-handel i Norge, takket være dens stigende popularitet, fokus på kreativt innhold og nylige innføring av e-handelsfunksjoner. Dette understreker viktigheten av å følge med på utviklingen innen sosiale medier og tilpasse markedsføringsstrategier deretter for å nå ut til og engasjere norske forbrukere på en effektiv måte", kommenterer Jacob Bartoletti, administrerende direktør i Shopiease.no omkring funnene.Om dataeneDataene som presenteres i denne analysen er samlet inn av Shopiease.no mellom 1. og 12. mai 2023 ved å undersøke de offisielle sosiale mediekontoene til de aktuelle nettbutikkene. Dette inkluderer antall følgere på Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, TikTok og YouTube for hver butikk. Ved å kombinere disse dataene har Shopiease.no vært i stand til å rangere nettbutikkene basert på deres popularitet og tilstedeværelse på sosiale medier.Om Shopiease.noShopiease.no eies og drives av Nordboost AB, et svensk selskap som er dedikert til å hjelpe nordiske selskaper med å øke deres online salg. Nordboost AB tilbyr praktisk opplæring, veiledning og informasjon i form av guider og artikler, og sikter mot å gi både små og store bedrifter de beste forutsetningene for å drive netthandel.